Puterea e împotriva voucherelor de cărți pentru elevi și profesori. Ce promisiuni făcea premierul săptămâna trecută

Două proiecte de lege care prevăd vouchere de cărți pentru elevi și profesori sunt la un pas de a fi respinse în Parlament, cu toate că premierul anunța zilele trecute că va încuraja industria de carte.

Primul proiect, inițiat de liberalul Ovidiu Raețchi, dar semnat de colegi din partid, dar și aleși din PSD sau USR, prevede acordarea a 100 de euro, anual, pentru cadrele didactic, pentru achiziționarea de carte.

„Se acordă un suport financiar pentru formare continuă cadrelor didactice tutulare și/sau suplinitoare calificate din învățământul preuniversitar, în vedere achiziționării de cărți sau cărți în format electronic, necesare îmbunătățirii calității activității didactice (...) Suportul financiar prevăzut la Art 1 se acordă anual, la solicitarea cadrelor didactice și reprezintă echivalentul în lei a 100 euro, calculat la cursul de schimb valutar comunicat de Banca Națională a României la data plății”, se arată în proiectul de lege.

Potrivit proiectului de lege cadrele didactice beneficiarevor face dovada achiziționării de cărți și cărți în format electronic, necesare îmbinătățirii calității școlare, în termen de 9 luni, în caz contrar fiind nevoite să restituie suma și să nu vor mai primi în următorii ani.

Un alt proiect de lege, semnat de aleși din PNL, PSD și USR, se apleacă asupra elevilor și a industriei de carte. „Se acordă un ajutor financiar elevilor din învățământul preuniversitar în vederea achiziționării de cărți în format electronic, necesare îmbunătățirii activității școlare (...) Se acordă elevilor absolvenți ai primului an de studiu la începutul fiecărui ciclu școlar, la solicitarea acestora și reprezintă echivalentul în lei a 50 euro, calculat la cursul de schimb valutar comunicat de Banca Națională a României la data plății”, prevede proiectul.

Și acest al doilea proiect de lege are un raport de respingere adoptat de Comisia de buget-finanțe și Comisia de învățământ din camera Deputaților, fiind propus spre respingere la votul din plenul de marți. Ceea ce nu au ambele proiecte de lege este o estimare a costurilor dacă ajung să fie implementate. Bani pentru cărți au mai fost dați doar în urmă cu aproape un deceniu.

Ce promitea Guvernul

În urmă cu o săptămână, premierul se întâlnea cu reprezentanți ai editurilir, dar și din mediul academic, pentru a vorbir despre problemele din industria de carte. „O întâlnire foarte bună astăzi cu oamenii de cultură - academicieni, profesori, editori, bibliotecari, autori de carte românească. Am discutat despre dificultățile cărții românești, precum și a celei editate în limba română, de a ajunge la public, dar și despre soluții de încurajare a lecturii și apropierii de carte a copiilor și tinerilor”, a precizat Nicolae Ciucă, potrivit unui mesaj transmis de pagina de Facebook a Guvernului.

Mai mult, premierul a vorbit inclusiv de un nou program guvernamental. „Am răspuns cu multă deschidere propunerii Asociației Editorilor de promovare a editurilor, cărților autorilor români și a scrierilor în limba română, cu precădere către elevi. Așa cum există programe de tip „Cornul și laptele”, am propus programul „O carte pe an pentru fiecare elev”. Programul va beneficia de susținerea Asociației editorilor, căreia îi mulțumesc!”, a mai transmis liderul de la Palatul Victoria.