Lux italian și design inovator - colecția IQOS x SELETTI în ediție limitată ajunge în Romania

Cu accentele ei aurii texturate și finisaje metalice fine, colecția IQOS ILUMA i x SELETTI ajunge în România. Conceptul revoluționar care combină designul rafinat al IQOS cu expresivitatea artistică îndrăzneață a brandului SELETTI marchează colaborarea anunțată la Milano Design Week în primăvară.

Îndrăzneața viziune s-a născut din întâlnirea artistică dintre spiritul explorator al IQOS și creativitatea explozivă a lui Stefano Seletti, maestrul reinterpretărilor neașteptate, care reimaginează obiectele de zi cu zi cu un fler îndrăzneț.

„Brandurile SELETTI și IQOS se completează reciproc și se aliniază foarte bine în jurul a două valori pe care le consider esențiale: inovația și curajul. În ambele cazuri, văd o dorință de a inova și un curaj de a schimba”, a declarat Stefano Seletti, Creative Director și Managing Director SELETTI.

În general, designul este o oportunitate de autoexprimare, iar acesta este un lucru care a fost întotdeauna important pentru IQOS ca brand. Capacitatea de a valorifica această perspectivă a fost forța care a pus în mișcare și Curious X, proiectul global al IQOS desfășurat în 2025 care explorează creativitatea ca forță a schimbării.

Înainte de lansarea oficială, o parte din membrii comunității IQOS au fost invitați să descopere în premieră ediția limitată de dispozitive IQOS ILUMA i x SELETTI în cadrul evenimentului The Brunch Affair din 14 noiembrie. Atmosfera a fost una vibrantă, completată de un moment artistic special cu dansatori, care a adus la viață spiritul nonconformist și creativ al colaborării dintre cele două branduri. Participanții au fost invitați să exploreze SELETTI Living Room, să descopere ediția limitată IQOS ILUMA i x SELETTI și să se bucure de experiențele imersive create special pentru această colaborare.

În 15 noiembrie, în cadrul evenimentului Portobello de la Fratelli Studios, spațiul s-a transformat într-un loc al conexiunilor creative și al expresiei artistice. Seara a fost marcată de un moment muzical de excepție susținut de artistul internațional Ace Clvrk, acompaniat de Muse Quartet. În același decor, o zonă dedicată universului SELETTI a pus în lumină designul îndrăzneț al noii ediții limitate, oferind invitaților ocazia de a o explora în detaliu și de a surprinde amintiri vizuale în photo corner-ele tematice.

Prin aceste două momente, IQOS a celebrat spiritul comunității create în jurul brandului și a adus în prim-plan o abordare creativă, care îmbină inovația tehnologică cu expresia artistică semnată SELETTI.

Material susținut de IQOS.

IQOS nu este lipsit de riscuri. Eliberează nicotină, care provoacă dependență. IQOS este destinat adulților care altfel ar continua să fumeze sau să folosească produse cu nicotină.







