Premierul Ilie Bolojan și amiralul Pierre Vandier au discutat despre priorităţile României în cadrul NATO

Prim-ministrul României Ilie Bolojan l-a primit marţi, la Palatul Victoria, pe amiralul Pierre Vandier, Comandantul Suprem Aliat pentru Transformare-SACT.

Potrivit Executivului, cei doi oficiali au discutat despre priorităţile României în cadrul NATO şi modul în care armata şi industria românească de apărare se adaptează transformărilor tehnologice necesare pentru a face faţă provocărilor în materie de securitate.

În cadrul întâlnirii, premierul a subliniat că obiectivul României este consolidarea poziţiei Alianţei de descurajare şi o politică solidă de apărare pe termen lung, iar eforturile de modernizare ale armatei şi de relansare a industriei naţionale de apărare susţin această direcţie.

”România susţine proiectul Santinela Estică, menit să asigure o vigilenţă sporită şi o consolidare a rolului de descurajare şi a capacităţii de apărare a Flancului Estic, şi va contribui la implementarea acestuia”, arată Guvernul.

În cadrul întâlnirii, au mai fost abordate aspectele legate de modul în care poate fi intensificată cooperarea industrială între aliaţi şi asigura transferul de soluţii tehnologice la zi pentru a sprijini eforturile de modernizare a capabilităţilor.

În acest sens, trebuie menţinută o coordonare strânsă UE-NATO şi utilizarea instrumentelor UE, cum este Programul SAFE, pentru a creşte investiţiile şi a asigura modernizarea industriei naţionale de apărare.