Politicienii sunt prudenți față de reglementarea parteneriatului civil

Decizia CEDO care solicită reglementarea situației juridice a parteneriatului civil nu stârnește interesul politicienilor de la București, care fie încearcă ocolirea subiectului, fie sunt clar împotrivă.

Președintele Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării (CNCD), Csaba Asztalos, a declarat că România ar trebui să adopte legislația privind parteneriatul civil. În caz contrar, riscă în viitor sancțiuni care merg până la suspendarea dreptului de vot în Consiliul Europei. Pentru moment, decizia CEDO poate fi atacată în termen de trei luni la Marea Cameră, însă șansele de reușită sunt reduse ținând cont de o decizie similară în cazul Rusiei, potrivit șefului CNCD.

Iohannis pasează problema Parlamentului

Klaus Iohannis a arătat cu degetul către partide, cele care ar trebui să rezolve problema, fără a avansa vreun orizont de timp. „În privința deciziei de la CEDO, este o temă complicată pentru România. Știm asta, am văzut deja reacțiile publice, însă este o temă de care trebuie să se ocupe Parlamentul și sunt convins că se vor găsi formate în care această temă va fi dezbătută cu multă responsabilitate în Parlament, și, într-un timp rezonabil, cred că se vor găsi cele mai bune soluții”, a afirmat șeful statului.

„Adevărul“ a stat de vorbă cu principalele partide din Parlament, care mai degrabă s-au ferit de un răspuns clar privind instituirea parteneriatului civil.

„În acest moment noi considerăm că decizia CEDO va trebui să își găsească aplicarea într-o formă juridică cât mai echilibrată în dreptul românesc. Dar, în ce formă nu aș putea să spun pentru că este o analiză care se va face la ministerul Justiției. Cred că este vorba aici și de dreptul la viața privată, sunt mai multe drepturi pe care și această minoritate sexuală trebuie să le aibă. Din punctul meu de vedere, o să ajungem la un consens astfel încât și în legislația românească să găsim aceste drepturi. Suntem deschiși, dar modalitatea în care se va face încă se analizează la ministerul Justiției”, a declarat deputata Oana Florea, fostă membră a Comisiei juridice. . Într-o intervenție la Antena 3, purtătorul de cuvânt al PSD, Radu Oprea, a aruncat responsabilitatea tot către MJ, care să vină cu o analiză, subliniind că trebuie așteptată motivarea.

Tot de la PSD, „Adevărul” a discutat cu Petre Florin Manole, președinte PNL Sector 1 și fost deputat, care în legislatura trecută a avut un proiect pentru parteneriatul civil, în colaborare cu mai multe partide și instituții. „Sunt semnatarul unei inițiative pe subiect. În nume personal, ca parlamentar cu drepturi depline am participat la redactarea unui proiect și l-am semnat. El este depus, e pe traseu parlamentar. Atunci a fost o colaborare cu membrii din toate partidele politice din legislatura trecută, cu CNCD, cu organizații non-guvernamentale. Am lucrat, la el, am depus. Asta înseamnă că era în acord cu opiniile noastre juridice și cu convingerile noastre politice, adică ale celor ce au semnat. Nu mi-am schimbat opiniile de atunci până astăzi, dar subliniez vă răspund în nume personal și nu vă pot spune că PSD este contra sau nu.”, a punctat Manole. De altfel, actualul secretar de stat a ținut să sublinieze că vorbește doar în numele său. . În schimb, alți colegi, cum e senatorul Călin Mătieș, s-au declarat „împotriva“ parteneriatului civil.

Poziții rezervate sau contra parteneriatului

Și PNL e prudent și consideră că nu e o temă prioritară. „CEDO ieri a emis o decizie, știți foarte bine că în România sunt foarte multe probleme de rezolvat. Nu este nici ultima și nici prima decizie CEDO, sunt foarte multe decizii CEDO de implementat. E sigur că pentru fiecare categorie de cetățeni unele probleme pot să pară mai importante decât altele, însă trebuie să vedem cu adevărat care sunt prioritățile românilor. Așa că problemele pe care le ridică românii țin de salarii, de pensii, de problema prețurilor la energie. Noi tot timpul am încercat să ne concentrăm eforturile pe rezolvarea problemelor stringente care afectează nivelul de trai al acestei țări și creșterea economică. Evident că și această decizie CEDO are importanța ei, dar le tratăm cu tot respectul și seriozitate necesară cu o anumită prioritate pe fiecare. Deocamdată acestea sunt lucrurile pe care le cer românii și nu văd o presiune socială pentru rezolvarea și acestei probleme”, a afirmat Ionuț Stroe, purtător de cuvânt al PNL și deputat.

Clar împotrivă a fost colegul său de partid, deputatul Robert Sighiartău, într-un răspuns pentru „Adevărul“: „Nu susțin parteneriatul civil. E doar o etapă a comunității LGBT de a-și atinge scopul final: căsătoria. Asta s-a întâmplat în toate țările. Vor vrea, după parteneriatul civil, recunoașterea căsătoriilor, iar după urmează adopțiile“. Tot contra s-a poziționat și Adrian Cozma, vicepreședinte PNL, care a precizat că pot fi găsite soluții juridice și fără parteneriatul civil, într-o intervenție la Antena 3.

AUR – împotrivă, USR – pentru

AUR a anunțat public faptul că se opune oricărui demers de reglementare juridică a parteneriatului civil. „Familia este formată dintr-un bărbat și o femeie. Guvernul trebuie să explice asta CEDO. Prin apel la Marea Cameră“, a precizat Claudiu Târziu, liderul senatorilor AUR.

În schimb, USR a fost singurul care s-a declarat pentru promovarea unui proiect de lege pentru parteneriatul civil, după cum a precizat Ionuț Moșteanu (purtător de cuvânt) pentru ziar. „USR a propus așa ceva de 5-6 ani, USR a fost partidul care la referendumul pentru familie a considerat că trebuie să evoluăm pe acest subiect în societate. Parteneriatul civil este ceva normal și necesar și bineînțeles că vom susține acest parteneriat civil”. a precizat reprezentantul USR.

Întrebat dacă vin cu un proiect nou, Moșteanu a precizat: „O să ne sfătuim colegii ce e pe circuit, dacă a rămas ceva, și care e calea cea mai buna de urmat. Mai ales că legislatura trecută au fost și alte partide care se arătau foarte interesate să susțină. Trebuie să vedem care este situația în majoritatea parlamentară în această fază pentru a ne asigura că mergem înainte pe subiect”