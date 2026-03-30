Pierre Moscovici: ,,Trăim într-o lume periculoasă! (...) Statele Unite încă ne sunt un aliat, dar nu întotdeauna un prieten"

Prezent la o dezbatere organizată de SNSPA, fostul comisar european Pierre Moscovici a vorbit despre necesitatea aderării Republicii Moldova și Ucraina la Uniunea Europeană. ,,Avem nevoie de o tranziție accelerată (...) E un rol nou pentru UE: să ofere protecție", a spus acesta pentru Adevărul.

Pierre Moscovici FOTO EUobserver

,,E clar că Donald Trump și administrația lui nu iubesc Europa. (...) Trebuie să învățăm limbajul puterii ca să ne putem proteja"

Pierre Moscovici a detaliat motivele pentru care crede că atât Republica Moldova, cât și Ucraina ar trebui să se alăture cât mai repede Uniunii Europene. Și a adus în discuție climatul internațional fără precedent:

,, Trăim într-o lume periculoasă! China luptă să devină lider suprem. SUA rămâne încă un aliat, dar nu întotdeauna un prieten. Este clar că domnul Trump și administrația lui nu iubesc UE, nu iubesc Europa. Iar asta este ceva cu adevărat nou. Chiar s-au gândit să invadeze o parte din Europa: Groenlanda. Și pentru asta trebuie să învățăm limbajul puterii ca să ne putem proteja.

Moscovici a vorbit și despre un rol nou pe care Uniunea Europeană trebuie să învețe să și-l asume, în contextul actual:

,,Ucraina suferă acum un război din cauza agresiunii ruse. Moldova este parțial ocupată în Transnistria de trupele ruse… Și trebuie să le avem alături. Nu pot adera la NATO din cauza poziției lor geostrategice. Trebuie să adere la UE cât mai rapid. Și acesta este un rol nou pentru UE, să ofere protecție. Și pentru asta avem nevoie de o tranziție accelerată pentru Ucraina și Moldova".

Moscovici a subliniat, de asemenea,  și importanța unei Europe unite. 

Cine este Pierre Moscovici

Pierre Moscovici este unul dintre cele mai cunoscute nume din politica franceză. Între 1997 și 2002 a condus Ministerul Afacerilor Europene, între 2012 și 2014 a fost ministru al Economiei și Finanțelor, iar între 2014 și 2019 comisar european pentru afaceri economice. Acum este membru al Curții de Conturi Europene din partea Franței. În această calitate a fost prezent în România la dezbaterea ,,Instituțiile supreme de audit și viitoarea generație de lideri în guvernanță europeană", organizată de Școala Națională de Studii Politice și Administrative (SNSPA).   

Dezbaterea organizată de SNSPA, la care a fost invitat Pierre Moscovici FOTO Adevărul

