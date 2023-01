Partidele politice, cursă contracronometru de întărire internă în 2023 ANALIZĂ

Formațiunile politice parlamentare vor căuta în 2023 să se consolideze și să pregătească anul electoral 2024, prin pregătirea filialelor și a candidaților, dat fiind că se apropie patru teste electorale.

PSD, cel mai mare partid din cercul Puterii, va ajunge în 2023 să decidă complet direcția guvernării. Fără a fi măcinați de scandaluri interne, Marcel Ciolacu și liderii PSD vor încerca să se întărească și mai mult în teritoriu, prin asigurarea că aleșii locali de acum rămân la ei și în 2024, dar și prin atragerea unora care mai sunt în PMP, Pro România și ALDE. Mai precis, cât mai mulți din ceea ce a rămas în aceste partide, care au ratat Legislativul. Apoi, ar urma să decidă dacă trec efectiv la racolarea de aleși ai PNL. Nu în ultimul rând, trebuie să-și pregătească strategia pentru 2024, când vor încerca să recâștige primăriile și CJ-uri pierdute în 2020, cum ar fi Vrancea, Giurgiu, Constanța sau Caraș-Severin.

Principalul test pentru PNL va fi trecerea de la partidul care are premierul la unul care va avea mult mai puțină putere. Contraponderea din Guvern a premierului PSD, din mai 2023, va fi ministrul de Finanțe, fiind deținător al unui portofoliu avizator, dar și gestionar al împărțirii banului public. Planul PNL pentru Ciucă e să-l pună șef al Senatului, însă liberalii au deja o tradiție a îndepărtării președinților care nu mai au pârghii importante în stat. Așadar, scaunul lui Ciucă, de șef al formațiunii și pentru a doua funcție în stat, scârțâie. Din toamnă, liberalii încep să se gândească la prezidențiabil, deși, potrivit informațiilor „Adevărul”, momentul decisiv pentru construcția noii strategii pentru prima funcție în stat va fi în urma alegerilor europarlamentare.

Miza UDMR este să rămână în orice formulă la guvernare. Aleșii Uniunii sunt printre cei mai câștigați, având acces la resurse atât prin Ministerul Dezvoltării, dar și prin SGG, de unde vin direcționați banii pentru UDMR, ca formațiune reprezentantă a minorității maghiare. UDMR e importantă mai ales pentru PSD, partidul mai mare, care la ananghie, în cazul unei rupturi de PNL, poate să aibă un nou cabinet cu Uniunea și aleșii minorităților.

Opoziția dezbinată

Opoziția a intrat într-un con de umbră. Dovada slăbiciunii este că de când a venit la guvernare noua Coaliție, USR, REPER, AUR și Forța Dreptei nu au depus nicio moțiune de cenzură. În interiorul USR, singurul semnal important este că au încetat conflictele interne, după câteva luni de plecări succesive din partid. O provocare pentru formațiunea condusă de Cătălin Drulă în 2023 va fi să-și mențină în partid primarii, în condițiile în care unii cochetează cu partidele de la Putere. Cel mai relevant exemplu este edilul din Alba Iulia, Gabriel Pleșa (fost liberal), care a dat semnale că nu ar spune nu unei susțineri din partea PNL la următoarele alegeri.

Forța Dreptei, la un an de la constituire, încă încearcă să-și creeze structuri în teritoriu, fiind în sondaje sub 3%. REPER, fondată de disidenții din USR, e cvasi-inexistent la nivel parlamentar, dar și național. Nu în ultimul rând, AUR continuă să facă opoziție parlamentară dură, însă de multe ori la limita regulamentului, prin conflicte politice și șicanare a Puterii. De altfel, AUR e singurul partid care în toate sondajele are procente mai mari față de scorul obținut la alegerile din 2020.

Cea mai mare dilemă și provocare pentru AUR va fi dacă în 2023 își va deschide ușile către persoane care au făcut politică și înainte de 2020. Tatonări sunt cu foști membri ai Pro România.