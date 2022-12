Kelemen Hunor: UMDR nu pleacă de la guvernare. Nu există nicio intenție de a căuta altă soluție guvernamentală

Președintele UDMR susține că a discutat cu Nicolae Ciucă și Marcel Ciolacu și nu există „nicio intenție de a căuta o altă soluție guvernamentală”. Kelemen Hunor a precizat că actuala coaliție va rezista până în 2024, existând șanse „să fie o coaliție pe termen lung”.

„Nu există nicio intenție de a căuta o altă soluție guvernamentală. Am vorbit și cu Ciucă și cu Ciolacu. Nu există nicio intenție de a căuta o altă soluție guvernamentală. Am vorbit și cu Ciucă și cu Ciolacu. Eu înțeleg că unii vor să acopere anumite subiecte cu UDMR sau cu maghiarii. E o chestie absolut mizerabilă și previzibilă. Absolut orice se întâmplă sunt vinovați maghiarii. Eu cred că partenerii din coaliție au depășit mult acest lucru”, a declarat liderul UDMR la interviurile Digi24.

Kelemen Hunor se declară optimist în privința coaliției de guvernare actuală și susține că există șanse mari ca această să funcționeze pe termen lung.

„Vom avea coaliție actuală până în 2024 și șansele să fie o coaliție pe termen lung sunt mari”, a punctat acesta, potrivit sursei citate.

Reacție în urma scandalului de 1 decembrie

În ceea ce privește scandalul de 1 decembrie cu UDMR, Kelemen Hunor susține că a purtat o discuție cu liderul PSD și acest subiect a fost închis. Președintele UDMR a precizat că „am spus (nr: la mulți ani) de 1 decembrie și colegilor din Cabinet”.

„Am avut o discuție după 1 decembrie cu domnul Ciolacu și am închis această discuție și acest subiect. Nu cred că poate susține cineva că nu a fost un discurs corect. Am văzut reacțiile intelectualilor români din Transilvania și ei au zis că un a fost nimic jignitor. Dacă domnul Botond ar fi citit Declarația de la Alba Iulia, Șoșoacă tot la fel s-ar fi comportat. 1 decembrie trebuie să fie o bucurie pentru națiunea română nu un moment în care se supără pe maghiari. Problema României nu sunt maghiarii”, a adăugat Kelemen Hunor la Digi24.