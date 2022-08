Palatul Parlamentului, iluminat marți și miercuri în culorile drapelului Ucrainei

Palatul Parlamentului va fi iluminat, mar┼úi ┼či miercuri, ├«n culorile steagului Ucrainei - albastru ┼či galben, pentru a marca Ziua Drapelului de Stat ┼či Ziua Independen┼úei s─ârb─âtorite de ┼úara vecin─â, a informat Camera Deputa┼úilor.

În data de 23 august, Ucraina marchează Ziua Drapelului de Stat, iar în data de 24 august - Ziua Independenţei.

ÔÇ×Prin iluminarea cl─âdirii Parlamentului, Rom├ónia ├«┼či arat─â solidaritatea cu statul vecin, afectat de r─âzboiul declan┼čat de Federa┼úia Rus─â ├«mpotriva sa", se arat─â ├«ntr-un comunicat de pres─â al Camerei Deputa┼úilor.┬á

Guvernul Rom├óniei ├«╚Öi reconfirm─â solidaritatea ╚Öi se al─âtur─â ini╚Ťiativelor menite s─â consolideze sprijinul comunit─â╚Ťii interna╚Ťionale fa╚Ť─â de Ucraina. ├Än acest sens, Palatul Victoria va fi iluminat ├«n culorile drapelului ucrainean ├«n data de 23 august, ├«ntre orele 20.00 ╚Öi 24.00, cu prilejul marc─ârii Zilei Drapelului de Stat al Ucrainei, ╚Öi ├«n data de 24 august, ├«ntre orele 20.00 ╚Öi 24.00, cu prilejul Zilei Independen╚Ťei Ucrainei.

ÔÇŁDe╚Öi simbolic, gestul acesta confirm─â o dat─â ├«n plus sprijinul nostru fa╚Ť─â de poporul greu ├«ncercat al Ucrainei, iar prin m─âsurile concrete pe care le-am luat la nivel de autorit─â╚Ťi ╚Öi prin mobilizarea emo╚Ťionant─â a numero╚Öi rom├óni pentru a-i ajuta pe cet─â╚Ťenii ucraineni refugia╚Ťi, Rom├ónia s-a pozi╚Ťionat ferm al─âturi de Ucraina ╚Öi ├«mpotriva agresiunii militare neprovocat─â, ilegal─â ╚Öi ira╚Ťional─â declan╚Öat─â de Rusia.

Solidaritatea noastr─â cu Ucraina este motivat─â nu doar de apropierea geografic─â, ci ╚Öi de valorile ╚Öi principiile democra╚Ťiei pe care rezisten╚Ťa vecinilor no╚Ötri ucraineni le ap─âr─â ├«mpotriva amenin╚Ť─ârii ruse. De mai bine de trei decenii, poporul ucrainean ╚Öi-a luat soarta ├«n propriile m├óini, este dreptul s─âu legitim de a-╚Öi decide mai departe viitorul ╚Öi nimic nu justific─â ├«ncerc─ârile Rusiei de a ├«ntoarce istoria prin for╚Ťa armelor, sacrific├ónd vie╚Ťi ╚Öi provoc├ónd distrugeri masive.

Vom sprijini ├«n continuare Ucraina ╚Öi le vom oferi g─âzduire oamenilor nevoi╚Ťi s─â-╚Öi p─âr─âseasc─â locurile natale din cauza r─âzboiului. De asemenea, pe fondul dificult─â╚Ťilor generate de r─âzboi ├«n ceea ce prive╚Öte transportul cerealelor din Ucraina c─âtre Europa, asigur─âm logistica necesar─â pentru ca tranzitul acestora s─â se fac─â prin porturile de pe ╚Ť─ârmul rom├ónesc al M─ârii Negre.

Cu ocazia Zilei Drapelului de Stat al Ucrainei ╚Öi a Zilei Independen╚Ťei Ucrainei, le doresc vecinilor no╚Ötri ucraineni perspective c├ót mai apropiate de pace.

La Mul╚Ťi Ani, Ucraina!

La Mul╚Ťi Ani, poporului ucrainean!ÔÇŁ, a declarat premierul Nicolae-Ionel Ciuc─â.

Pictur─â mural─â uria╚Ö─â, de Ziua Ucrainei, pe zidul unui c─âmin studen╚Ťesc din Timi╚Öoara┬á

├Än 24 august, Ucraina s─ârb─âtore╚Öte 31 de ani de independen╚Ť─â. Mai multe organiza╚Ťii ╚Öi institu╚Ťii din Timi╚Öoara ╚Öi-au unit for╚Ťele pentru a preg─âti o serie de evenimente de solidaritate pentru ucrainenii care s─ârb─âtoresc Ziua Ucrainei departe de cas─â, ├«n ora╚Öul ├«n care a izbucnit Revolu╚Ťia de la 1989.

Pe un perete al C─âminului 15 al Universit─â╚Ťii de Vest din Timi╚Öoara, artistul timi╚Öorean Andrei Dr─âgan (cunoscut sub numele de Lux) lucreaz─â la pictura mural─â ÔÇ×Stand With UkraineÔÇŁ, care are ca tem─â prietenia rom├óno-ucrainean─â ├«n contextul situa╚Ťiei provocat─â de r─âzboi.┬á

ÔÇ×Am fost contactat de Jane ╚Öi Irina, dou─â refugiate din Ucraina, care sunt aici de la ├«nceputul conflictului, s─â facem o mural─â, prin care s─â aducem aminte publicului de perioada asta dificil─â. Nu am vrut s─â m─â axez foarte mult pe zona de conflict sau de r─âzboi propriu-zis, am amintit asta prin simboluri, dar am vrut mai mult s─â eviden╚Ťiez c─â ├«mpreun─â putem s─â g─âsim un sim╚Ť al confortului ╚Öi al p─âcii, indiferent c├ót de dificile sunt vremurile. Ele au venit cu ni╚Öte sugestii, dar ├«n mare parte schi╚Ťa e conceput─â de mine de la zeroÔÇŁ, a declarat Andrei Dr─âgan.