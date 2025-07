„Nu ne mai cântați Prohodul”. Senator PSD, avertisment pentru partenerii de coaliție: „Nu vom tolera la infinit atitudinea voastră”

Senatorul Daniel Zamfir susține că, după ce noul curent progresist adus de premierul Ilie Bolojan și președintele Nicușor Dan își va imprima politica în România, oamenii vor compara cu ce a făcut PSD pentru România și români. El a lansat și un avertisment pentru partenerii din coaliție. „Nu vă îmbătați cu apă rece că vom tolera la infinit atitudinea voastră!”, a spus social democratul.

Daniel Zamfir susține că România are un deficit mare pentru că „am investit în infrastructură, pentru că am făcut dreptate pensionarilor, pentru că am mărit veniturile oamenilor și pentru că am plătit dobânzi mari venite din trecut”.

„Nu ne mai cântați Prohodul, că nu e cazul. De mult nu m-a mai încercat un sentiment de furie ca acum. Psihoza generală, alimentată de curentul hastag a cuprins România. Aceeași strategie sorosista de inducere a fricii a funcționat din nou. PSD nu a reușit să explice suficient de clar că România nu e nici pe departe în pragul dezastrului. Da, avem un deficit mare pentru că am investit în infrastructură, pentru că am făcut dreptate pensionarilor, pentru că am mărit veniturile oamenilor și pentru că am plătit dobânzi mari venite din trecut. Și nu, nu regretăm deciziile luate”, a scris Daniel Zamfir, liderul senatorilor PSD, pe pagina sa de Facebook.

În opinia acestuia, după ce noul curent progresist adus de Bolojan & Nicușor, își va imprima politica în România, oamenii vor compara cu ce a făcut PSD pentru România și pentru români.

„Astăzi, partenerii din vechea guvernare se spală pe mâini, iar habarnistii useriști plini de ură și dorințe revanșarde, lovesc în PSD cu fiecare ocazie. E limpede că vor să fim scoși țapi ispășitori pentru a justifică unele măsuri aberante pentru care suntem puși în față faptului împlinit. Stimați parteneri de guvernare, nu contați pe lașitatea noastră! Și nici nu vă îmbătați cu apă rece că vom tolera la infinit atitudinea voastră! Nu vom arunca acum țară în aer, dar va asigur că nu vom stă cu mâinile în sân! PSD a fost și va fi partidul cel mai aproape de oameni și de nevoile lor! Nu încercați prin sondaje măsluite să ne cântați prohodul, că nu e cazul!”, a mai transmis Zanfir, pe FB.