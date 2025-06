Nicușor Dan anunță când va fi numit un nou premier. „Este o coaliție cu mulți parteneri”

Președintele Nicușor Dan a afirmat marți dimineață, 3 iunie, că, în două săptămâni, va fi anunțat noul premier al României.

Nicuşor Dan a declarat că va avea o discuţie telefonică, marţi, cu directorul general al SG RECOVER - Task Force pentru Redresare şi Rezilienţă din cadrul Secretariatului General al Comisiei Europene, Celine Gauer.

„Noi suntem într-un grup de ţări care au deficit excesiv. E adevărat că noi avem deficitul cel mai mare dintre ţările cu deficit excesiv. Mâine este o întâlnire a miniştrilor de Finanţe din Comisia Europeană. Şi ei spun pentru fiecare din ţările cu deficit excesiv dacă au făcut sau n-au făcut ceva. Şi la noi o să spună că n-au făcut nimic, dar nu mai mult. (...) Este o discuţie la telefon la care o să particip şi eu la început azi, la 11:30”, a spus Nicuşor Dan într-o declaraţie acordată presei în faţa locuinţei sale.

El a precizat că discuţia cu Celine Gauer se concentrează pe PNRR.

„Este o discuţie în curs cu Comisia. Bineînţeles, noi, România, am promis multe şi nu am făcut nimic. Dar acum este o nouă administraţie. (...) Discuţia este pe două paliere. Este o discuţie cu vicepreşedintele Comisiei, domnul Dombrovskis, care se concentrează pe deficit, şi este o discuţie cu doamna Gauer, care se concentrează pe PNRR cu două aspecte: pe de o parte, încercarea de a transfera nişte proiecte pe care ştim că le facem în locul altor proiecte pe care ştim că nu le facem; pe de altă parte, pe reformele pe care noi am promis că le facem în PNRR şi cu care suntem în întârziere. Deci, astea vor fi discuţiile cu doamna Gauer”, a afirmat preşedintele.

De asemenea, președintele a declarat faptul că, peste două săptămâni, începând de marți, va fi anunțat noul premier, dat fiind faptul că „este o coaliție cu mulți parteneri” și pot apărea tensiuni.

Nicușor Dan a mai anunțat faptul că, marți, va avea o întâlnire cu comisia tehnică pentru a discuta despre buget și deficit.

Întrebat despre cum se va face creșterea cheltuielilor pentru apărare la 5% din PIB, președintele a explicat că, pentru moment, este o propunere pe care România o susține, fiind în interesul țării să producă echipamente militare. Acesta a adăugat că se va discuta despre acest aspect la summitul NATO de la Haga, din perioada 24-26 iunie.

În plus, președintele a precizat că 3,5% vor fi alocați apărării, iar 1,5% vor reprezenta cheltuieli pentru infrastructura conexă, adică pentru modernizarea Portului Constanța, pentru construirea unei căi ferate care să lege portul, ori pentru construirea unei autostrăzi care să ducă până în Ucraina.

Potrivit acestuia, până în 2032, România ar putea ajunge să aloce 3,5% din PIB pentru apărare, de la 2,3%, cât alocă în prezent. Președintele precizează faptul că s-a discutat acest aspect la Vilnius, că Rusia, ducând acest război, „și-a modernizat armata, iar agresiunea este reală”.

Întrebat dacă mai caută o echipă de specialiști IT care să lămurească situația produsă la alegerile din noiembrie, președintele a declarat că, momentan, prioritară este problema deficitului și a formării guvernului.

„Am spus că avem o mare problemă legată de deficit, legată de marea evaziune fiscală. (...) Este o discuție dacă, este sau nu nevoie să fie modificată Strategia Națională de Apărare”, a declarat Nicușor Dan.

Nu în ultimul rând, jurnaliștii l-au întrebat pe președinte cu privire la reglementarea pensiilor, având în vedere că președintele Senatului, Ilie Bolojan, a vorbit luni despre introducerea de contribuții pentru pensiile foarte mari, iar Nicușor Dan a afirmat că nu se pune problema în categoria celor vulnerabili.