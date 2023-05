Motreanu neagă că merge ministru: Nu îmi doresc să fac parte dintr-un guvern condus de un premier PSD

Prim-vicepreședintele PNL și liderul PNL Giurgiu susține că nu își dorește să facă parte din viitorul guvern „condus de un premier PSD”. Dan Motreanu motivează că este „de 30 ani adversar al modului în care fac politică liderii acestui partid” și precizează că a votat împotriva guvernării cu PSD.

„Ultimul lucru pe care mi-l doresc pentru PNL este să avem liste comune cu PSD. La fel cum nu îmi doresc să fac parte dintr-un guvern condus de un premier PSD. Sunt de 30 de ani un adversar al modului în care fac politică liderii acestui partid, am votat împotriva guvernării cu PSD. Nu am vorbit despre comasarea alegerilor, nu am comentat dorința lui Marcel Ciolacu de a organiza alegeri anticipate sau de a comasa alegerile locale cu cele prezidențiale”, a transmis Dan Motreanu, într-o postare pe Facebook.

Liderul PNL Giurgiu susține că împreună cu colegii săi din filială, în ultimii ani, au muncit „enorm” pentru a achita datoriile lăsate și pentru a „scoate județul din starea jalnică în care l-au lăsat administrațiile PSD”.

Dan Motreanu a anunțat că filiala PNL Giurgiu este pregătită să participe pe liste proprii la alegerile de anul viitor: „Suntem pregătiți să participăm pe liste proprii, să ne prezentăm în fața cetățenilor la toate rundele de alegeri și să câștigăm din nou”.

Contre la Giurgiu între PNL și PSD

Totodată, Dan Motreanu l-a criticat și social-democratul Marian Mina, pe care l-a descris drept „personajul principal din reportajul Recorder despre corupția din vămi, modelul viitorului lider central al PSD”.

„Probabil, s-a trezit după o lungă perioadă de chefuri cu lăutari și nu poate face diferența între a te propune cineva ministru și a te autopropune ministru al transporturilor, asa cum face el.De fiecare dată când vorbește, parcă este la Radio Erevan”, susține Dan Motreanu, într-o postare pe Facebook.

Criticile lui Motreanu la adresa lui Marian Mina vin în urma unei postări a social-democratului. Mai exact, Marian Mina i-a cerut lui Motreanu, pe Facebook, să nu mai comunice primarilor din județ că vor candida pe liste comune la alegerile din 2024.

„Motreanu, românilor nu le arde de comasări! Revin cu rugămintea să nu le mai spui primarilor din judeţ că vom candida pe liste comune! Chestia asta există doar în mintea ta de ministru - de 2 săptămâni - autopropus pe la toate ministerele”, a afirmat liderul PSD Giurgiu pe Facebook.