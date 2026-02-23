Ministrul Muncii îl sfidează pe Bolojan: Florin Manole anunță că nu va tăia posturi. „Ar putea alimenta extremismul”

Ministrul Muncii, Florin Manole, a declarat că ministerul pe care îl conduce nu va efectua concedieri, subliniind că instituția se confruntă cu un deficit de personal și nu își permite să taie posturi. În opinia acestuia, neaplicarea unor măsuri pentru protecția celor mai vulnerabili ar putea alimenta extremismul și crește tensiunile sociale.

Oficialul a precizat că, în cadrul Inspecției Muncii din București, de exemplu, personalul a rămas practic neschimbat din 2008 până în prezent, iar eliminarea unor posturi ar afecta funcționarea unor sisteme esențiale pentru protecția muncii și pentru gestionarea resurselor sociale.

„La Ministerul Muncii avem deficit de personal, nu avem de unde să tăiem posturi”, a explicat Florin Manole, ministrul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale, într-o intervenție la Antena3.

Ministrul a precizat că fiecare instituție va decide individual modul în care va aplica reducerea de 10% a posturilor de conducere și nu ar fi „colegial” să răspundă în locul primarilor sau al altor coordonatori de credite.

„Noi vom avea o reducere de posturi de șefi, dar nu putem să dăm oameni afară pentru că am afecta funcționarea unor sisteme esențiale”, a adăugat acesta.

Pachetul anti-sărăcie: sprijin pentru familiile vulnerabile

Florin Manole a răspuns și criticilor legate de pachetul anti-sărăcie propus de Guvern, ca replică la declarațiile liderului USR, Dominic Fritz, care afirmase că „nu putem să inventăm bani, nu avem un măgar care ne face aur”.

„Acest pachet nu ne propune să combatem sărăcia în totalitate, ci doar să oferim sprijin pentru cele mai afectate familii. Vorbim de sume modeste, undeva peste 750 de lei pentru o mamă cu patru copii. Oricine spune că este «pomană» greșește. Propunem doar o atenuare a efectelor inflației. Nu este aur să mai pui 100 de lei pentru copilul acela, dar este bun simț și solidaritate”, a subliniat Manole.

În încheiere, ministrul Muncii a avertizat că neaplicarea unor măsuri pentru protecția celor mai vulnerabili ar putea alimenta extremismul și crește tensiunile sociale, subliniind necesitatea unor politici care să sprijine familiile afectate de sărăcie și inflație.