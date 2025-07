Ministrul Muncii explică soluțiile pentru a atenua impactul scumpirilor de la 1 august. Cum se aplică impozitul pe pensii

Ministrul Muncii, Florin Manole, susține că există unele soluții pentru atenuarea impactului scumpirilor care vor afecta românii de la 1 august, când intră în vigoare măsurile din legea austerității, adoptate de Guvernul Bolojan.

„Pentru unele dintre aceste măsuri există niște soluții: când vorbiți de creșterea prețului la energie, aș aminti de voucherele de 50 de lei pentru peste 2 milioane de gospodării, care vor atenua această creștere”, a declarat joi seară ministrul Muncii, Florin Manole, la Antena 3.

Și pentru transportatori va exista o măsură compensatorie, susține acesta.

„La carburanți există o măsură compensatorie care va acoperi această creștere: decontarea unei părți din majorarea accizei pentru transportatorii interni. E o situație dificilă, dar încercăm să găsim soluții”, a spus Florin Manole.

Cum se va aplica impozitul pe pensii

Ministrul a clarificat cum va funcționa impozitul de 10% pe pensiile mai mari de 3.000 de lei, explicând că suma de până la 3.000 lei nu va fi impozitată, iar restul va fi taxat cu 10%.

„Dacă pragul era de peste 4.000 de lei, încă 800.000 de pensionari nu ar fi plătit CASS. Primii 3.000 de lei nu vor fi impozitați. Ce depășește se impozitează cu 10%. Dacă ai 4.000 de lei pensie, se impozitează 10% din 1.000 de lei, deci 100 de lei.

La metoda de calcul la veniturile fiecărui pensionar se vor adăuga și venituri care nu erau calculate. Unii vor avea niște creșteri mai mari sau mai mici, în funcție de contribuția lor de-a lungul timpului”, a precizat ministrul.

Ministrul Muncii atrage atenția asupra unuia dintre cele mai sensibile subiecte pentru economia României: numărul scăzut de salariați care susțin prin taxe și contribuții întregul sistem bugetar.

Presupunând că suntem 16 milioane în România, avem doar 5,7 milioane de salariați. Taxele și impozitele se colectează, în cea mai mare parte, de la acești oameni.

„Sunt foarte puțini pentru potențialul economiei acești 5,7 milioane de oameni care lucrează”, a subliniat ministrul

Indemnizația pentru mame: cum se calculează și cine plătește CASS

Florin Manole a explicat că indemnizațiile pentru creșterea copilului variază în funcție de veniturile mamei înainte de naștere și impozitul va fi suportat indiferent de venituri.

„Avem indemnizații care merg până la 8.000 de lei, avem și de 2.000 de lei. În funcție de contribuția de dinaintea nașterii și a concediului prenatal, se calculează veniturile pentru mame. Cele care au avut venituri foarte mari pot primi până la 8.000 de lei. Impozitul de 10% pentru sănătate se va aplica pentru toiată lumea. Am propus în Coaliție un prag, am zis că e echitabil să avem 3.000 de lei. Nu vreau să dau speranțe deșarte. Viitorul apropiat nu cred că va aduce o modificare. Dar în anii viitori, am putea regândi asta”, a adăugat ministrul.