Diana Buzoianu nu are încredere în noul director al Romsilva. „A blocat de fiecare dată orice măsură mai serioasă”

Ministrul Mediului, Apelor şi Pădurilor, Diana Buzoianu,Consiliul de Administraţie al Romsilva a livrat un rezultat care nu cred că va ajuta cu nimic reforma instituţiei, a transmis, miercuri, pe pagina sa de socializare, ministra Mediului, Apelor şi Pădurilor, Diana Buzoianu, după numirea lui Jean Vişan în funcţia de director general al Regiei Naţionale a Pădurilor.

"În primul rând, e important de menţionat: concursul e organizat de Consiliul de Administraţie al Romsilva (ştiţi voi, acel consiliu de administraţie pentru care am cerut la începutul mandatului de ministră reluarea concursului, dar răspunsul primit de la instituţiile responsabile a fost că nu e posibil). Ministerul nu are atribuţii în organizarea concursului pentru directorul general Romsilva, dar a trimis, conform procedurii, observaţii pe zeci de pagini. Ar părea că au contat prea puţin pentru consiliul de administraţie al Romsilva datele obiective. Pe scurt: Consiliul de Administraţie a livrat un rezultat care eu nu cred că va ajuta cu nimic reforma Romsilva. Sigur că nu bănuim că ar fi sunat telefoanele lor să fie pus un om comod... Eu nu cred că domnul Jean Vişan va livra nicio reformă de bună voie. Cu tot respectul, a avut deja un mandat de director general luni bune de zile şi a blocat de fiecare dată orice măsură mai serioasă care ar fi adus o schimbare în bine. Mai cred că mulţi din sistem se bucură nevoie mare de acest rezultat al concursului, livrat pe tavă de Consiliul de Administraţie Romsilva", a afirmat Buzoianu, pe Facebook.

Potrivit şefei de la Mediu, reforma Romsilva "e o bătălie lungă de dus".

"Nu mă aştept să fie o misiune uşoară. Dar sunt mai hotărâtă ca niciodată să scoatem corupţia din această regie. Voi urmări de 100 de ori mai atent derapajele şi ilegalităţile care pun în pericol pădurile din România", a punctat ministra de resort.

Consiliul de Administraţie al Regiei Naţionale a Pădurilor (RNP) - Romsilva l-a desemnat, miercuri, pe Jean Vişan director general al instituţiei pentru un mandat de trei ani, până în august 2029.

Potrivit unui comunicat de presă al Regiei, procedura de selecţie a directorului general, desfăşurată în conformitate cu prevederile OUG 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, a fost declanşată de către Consiliul de Administraţie pe 12 ianuarie 2026, prin lansarea anunţului şi comunicarea procedurii.

Până la termenul-limită, s-au înscris 13 persoane, dintre care pe lista lungă au rămas opt persoane, întrunind toate condiţiile de participare. Comisia de selecţie a directorului general a alcătuit lista scurtă formată din cinci persoane, iar în urma evaluării scrisorilor de intenţie şi a interviurilor a stabilit un clasament final, înaintat Consiliului de Administraţie al Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva.

Selecţia s-a desfăşurat în mai multe etape, în mod transparent, pe baza unor criterii bine definite, iar tot procesul a fost monitorizat de către specialişti independenţi.

Jean Vişan are 49 de ani, este inginer silvic, licenţiat în anul 2001 al Facultăţii de Silvicultură şi Exploatări Forestiere a Universităţii "Transilvania" din Braşov, unde a obţinut şi titlul de doctor în silvicultură în anul 2017. Din august 2025, acesta a deţinut funcţia de director general al RNP - Romsilva, cu un mandat provizoriu, în urma altui proces de selecţie.

RNP - Romsilva administrează 3,13 milioane de hectare de păduri, proprietatea publică a statului, şi asigură servicii silvice pentru 1,1 milioane hectare aflate în alte forme de proprietate, pe baze contractuale. Toate pădurile proprietate publică a statului deţin certificarea managementului forestier în standard internaţional.