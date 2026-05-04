Video Ministrul de Externe anunță schimbările de la consulatele românești din Germania: „Viteza administrației trebuie să fie egală cu nevoile oamenilor”

Ministrul de Externe, Oana Țoiu, a declarat luni, 4 mai, că este inacceptabil ca birocrația sau lipsa de implicare să împiedice accesul românilor din străinătate la servicii consulare și a anunțat măsuri ferme acolo unde problemele au persistat.

Șefa diplomației române a precizat că, în urma numeroaselor sesizări primite din partea românilor din Germania, anul trecut a fost schimbat consulul general de la Bonn. În prezent, o nouă echipă lucrează pentru a remedia disfuncționalitățile existente.

Potrivit acesteia, printre problemele semnalate s-au numărat lipsa programărilor disponibile, existența unor firme care percepeau taxe pentru servicii consulare gratuite și, mai grav, lipsa răspunsurilor la solicitările cetățenilor.

„Foarte mulți români nu primeau răspuns la mail-uri, petiții sau cereri și nu știau când se pot baza pe statul român”, a explicat ministrul.

În acest context, a fost numit un nou consul general la Bonn, cu 15 ani de experiență, și a fost trimisă o echipă de intervenție de la centrala Ministerului Afacerilor Externe. Din 26 martie 2026, funcția este ocupată de Florina-Alexandra Subescu.

Totodată, programul de lucru cu publicul a fost extins semnificativ, de la șase ore pe săptămână la șase ore zilnic.

În ceea ce privește Consulatul de la Hamburg, care a fost înființat, dar nu a devenit niciodată operațional, ministrul a anunțat rechemarea consulului responsabil, subliniind că întârzierile nu mai pot fi tolerate.

„Viteza administrației trebuie să fie egală cu nevoile oamenilor, nu mai mică”, a afirmat Țoiu, adăugând că modernizarea sistemului consular este o obligație față de românii din diaspora.

Ministrul a mai precizat că România oferă anual peste 900.000 de servicii consulare și că, pentru prima dată după mulți ani, au fost atrase fonduri din surse private – taxele plătite de cetățeni străini pentru vize de muncă. Pentru 2026, suma estimată este de 4 milioane de euro, urmând ca în 2027 să ajungă la aproximativ 10 milioane de euro.