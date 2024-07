Marcel Ciolacu, despre discursul lui Viktor Orban la Băile Tuşnad: „Treaba dânsului. A spus ceva de România?”

Premierul României, Marcel Ciolacu nu a dorit să comenteze discursul omologului său din Ungaria, Viktor Orban şi a întrebat retoric dacă acesta s-a referit în vreun fel la România. Ciolacu a afirmat că a discutat cu Viktor Orban lucruri concrete ce ţin de relaţia economică dintre cele două ţări.

”Treaba dânsului. A spus ceva de România? Aţi vrut să îi interzic să vină pe teritoriul României. Acelaşi lucru mi se pare că l-a spus şi de la Bruxelles şi de la Budapesta. Nu e treaba mea. Nu am avut discuţii... Eu am vorbit lucruri concrete în ceea ce priveşte relaţia economică. Şi am văzut că s-a raportat la relaţia economică. Iertaţi-mă, este al treilea stat, este al treilea partener al României din interiorul Uniunii Europene, Ungaria. Ăsta este adevărul”, a declarat Marcel Ciolacu, întrebat despre discursul susţinut în România despre premierul maghiar, Viktor Orban, scrie news.ro.

Prim-ministrul României a adăugat că a discutat cu Viktor Orban despre pornirea unui studiu de fezabilitate pentru un tren rapid care să lege capitalele celor două ţări.

”Da, am vorbit să promoveze domnul Grindeanu în Guvern, să promoveze şi în Guvernul Ungariei, să pornim SF de tren rapid între Budapesta şi Bucureşti şi ne vom ţine de cuvânt. De aceea veim cu un studiu de fezabilitate ca specialiştii să ne spună cum se face. Nu contează costurile, contează ce dezvolţi economic şi cât de mult această investiţie se va multiplica în economia Ungariei şi în economia românească”, a mai Ciolacu.

Întrebat dacă România va intra în Schengen şi terestru, până la finalul acestui an, Ciolacu a răspuns afirmativ.

”Dacă vreţi o părere personală, fără să intru în detaliu, da”, a mai spus Ciolacu.

Premierul Ungariei, Viktor Orbán, a declarat, sâmbătă, la Universitatea de Vară de la Băile Tuşnad, că a primit ”o delimitare diplomatică” de la Bruxelles, nu de la Bucureşti, scrie hirado.hu. ”Trecem încet de la o politică europeană pro-război la o politică pro-pace”, a afirmat el. Orbán a vorbit şi despre ”singurătatea spirituală” a Occidentului.