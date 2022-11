Legea Anastasia, în linie dreaptă în Parlament. Care este povestea proiectului legislativ și ce prevede

Robert Cazanciuc a anunțat depunerea proiectului de lege care prevede ca niciun şofer băut, drogat sau fără permis, care produce accidente mortale să nu mai scape de executarea pedepsei cu închisoarea.

„Legea Anastasia, în linie dreaptă. Așa cum am promis, astăzi am depus proiectul de modificare a legislației penale pentru ca niciun șofer băut, drogat sau fără permis care ucide oameni nevinovați să nu mai scape de executarea pedepsei cu închisoarea”, a anunțat senatorul pe Facebook.

Social-democratul a arătat că s-a bucurat să constate că inițiativa și-a găsit zeci de susținătorui, senatori care au semnat la depunerea inițiativei legislative. „Proiectul își urmează cursul legislativ firesc, dar sper și îmi doresc ca legea să ajungă la promulgare cât mai repede posibil”, a mai scris senatorul.

Anterior, senatorul anunțase că va relua proiectul legislativ, prezentând datrele furnizate de Poliția Română și de Ministerul Justiției. „20.000 de persoane trimise în fața instanțelor de judecată în fiecare an pentru conducere fără permis, sub influența drogurilor sau băuturilor alcoolice. Tot în fiecare an își pierd viața sau sunt rănite grav, în accidente produse de cei care conduc fără permis, băuți sau drogați, aproximativ 500 de persoane. În Capitală, cel puțin, în luna iulie, au fost descoperiți la volan mai mulți șoferi drogați decât băuți” a arătat Robert Cazanciuc.

Potrivit senatorului, „din rațiuni politice absurde și în mod sfidător la adresa interesului general al societății de a proteja în mod real viața și de a pune capăt carnajului de pe șosele României, inclusiv prin pedepse foarte aspre care să aibă un rol preventiv profund inhibitor, inițiativa a fost respinsă de camera decizională”, a mai relatat senatorul, explicând că motivul a fost acela că „vine în contradicție cu filosofia actuală a Codului penal”.

„Toți cei care cred că pot conduce un autovehicul fără permis, băuți sau drogați trebuie să știe că vor merge direct la închisoare în situația în care vor produce un accident rutier soldat cu victime”, a mai arătat senatorul.

Robert Cazanciu a explicat că inițiativa legislativă vine în memoria persoanelor ucise în accidente rutiere de „șoferi inconștienți”, amintind de accidentul soldat cu moartea unei fetițe de doar 4 ani, chiar în fața casei în care locuia. Fetița a fost lovită, chiar de Ziua Copilului, de o mașină condusă de o tânără care nu avea carnet de conducere.

„Pentru că morții de pe șosele nu vor învia, această inițiativă va renaște pentru a-i proteja pe cei dragi”, a mai spus Robert Cazanciuc.