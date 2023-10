Iohannis, săgeți la adresa Ungariei: „E absolut necesară evitarea gesturilor controversate”. Investițiile Budapestei în Transilvania, criticate

Președintele României, Klaus Iohannis, a cerut președintei Ungariei, în conferința de presă comună, ca liderii de la Budapesta să evite declarațiile și gesturile controversate, iar în același timp să fie mai prudenți când intenționează să facă investiții în Ardeal, fără dialog cu Bucureștiul.

„Vizita mea astăzi la Budapesta, la invitația doamnei Președinte Katalin Novák, constituie un semnal important privind dezvoltarea viitoare a relației noastre bilaterale. Am continuat astăzi dialogul cu doamna Președinte, după vizita sa de la București, de anul trecut, și după Summitul Inițiativei celor Trei Mări de la București, unde am fost împreună în septembrie. Am exprimat disponibilitatea deplină a autorităților române de a acționa pentru consolidarea dialogului și a cooperării bilaterale și de a oferi și mai multă substanță Parteneriatului Strategic dintre țările noastre”, a afirmat Klaus Iohannis.

„România urmărește ca acest dialog să aibă o dinamică pozitivă, de dezvoltare și aprofundare, în interesul tuturor cetățenilor noștri, indiferent de originea lor etnică. România promovează o abordare deschisă, transparentă, pragmatică, bazată pe încredere reciprocă. Cred cu tărie că este absolut necesară evitarea gesturilor unilaterale sau controversate. Trebuie să existe, de ambele părți, hotărârea de a privi viitorul relațiilor noastre într-o perspectivă axată pe dezvoltare, cooperare, identificarea elementelor care ne unesc și a intereselor similare, mai degrabă decât a celor care ne dezbină. Am subliniat că persoanele care aparțin minorităților naționale contribuie la crearea și consolidarea unor punți de legătură între statul de cetățenie – singurul care are răspunderea pentru protecția drepturilor acestora – și statul înrudit”, a completat șeful statului.

Fără investiții dicriminatorii

„Am reluat și aspectele care țin de protejarea drepturilor identitare ale etnicilor români din Ungaria, în special, sigur, care țin de mass-media și de educația în limba maternă. Am discutat astăzi și despre oportunitățile de dezvoltare a cooperării noastre economice și sectoriale, de dezvoltarea infrastructurii și asigurarea securității energetice. Am subliniat că, în viziunea părții române, cooperarea economică trebuie structurată prin proiecte de interes comun, nediscriminatorii pe criterii de etnie, care să nu fie limitate doar la anumite părți ale României și care trebuie finanțate cu respectarea legislației românești și europene, precum și cu acordul părții române. Suntem deschiși să sprijinim investițiile ungare pe tot teritoriul țării noastre și vom încuraja companiile românești să investească în continuare în Ungaria”, a mai punctat președintele României.

„Am abordat și cele mai importante subiecte de pe agenda europeană, inclusiv în perspectiva deținerii, de către Ungaria, a Președinției Consiliului Uniunii Europene, în a doua jumătate a anului viitor. Am reiterat angajamentul României pentru avansarea agendei europene, pentru a avea o Uniune unită, mai puternică și mai rezilientă. Avem nevoie de o Uniune capabilă să răspundă prin soluții comune provocărilor unui context internațional foarte complicat”, a mai arătat Klaus Iohannis.

Sprijin pentru Ucraina, dar și pentru Rep. Moldova

„Discuțiile noastre au evidențiat sprijinul ambelor state pentru continuarea procesului de extindere a Uniunii. Am reiterat susținerea fermă a României pentru adoptarea până la finele acestui an a deciziei de deschidere a negocierilor de aderare la Uniunea Europeană cu Ucraina și Republica Moldova. Am abordat în cadrul discuției noastre și subiectul aderării României la Schengen – prioritatea noastră europeană. Contăm și pe mai departe pe sprijinul Ungariei și vă mulțumesc, doamnă Președinte, pentru că ați expus foarte clar sprijinul pentru această extindere. Am discutat, de asemenea, despre situația din plan regional, european și global, profund afectată de războiul de agresiune declanșat de Rusia împotriva Ucrainei”, a conchis Iohannis.