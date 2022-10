Iohannis: România, unul dintre cei mai fermi susținători ai aspirațiilor Georgiei de integrare europeană și euroatlantică

Preşedintele Klaus Iohannis a declarat, marţi, că România este unul dintre cei mai fermi susţinători ai aspiraţiilor Georgiei de integrare europeană şi euroatlantică.

„România va rămâne unul dintre cei mai fermi susţinători ai aspiraţiilor Georgiei de integrare europeană şi euroatlantică. Vă felicit, şi în acest cadru, pentru obţinerea perspectivei europene la Consiliul European din iunie. Integrarea presupune reforme structurale complexe, iar un sistem politic incluziv şi continuarea eforturilor de modernizare şi democratizare reprezintă elemente obligatorii pentru agenda de aderare a Georgiei la Uniunea Europeană", a spus Iohannis, la Palatul Cotroceni, în declaraţia comună cu omologul georgian, Salome Zourabichvili.

Şeful statului a dat asigurări că România va fi alături de Georgia în tot acest proces. Preşedintele Iohannis a apreciat, totodată, poziţia fermă a Georgiei în ceea ce priveşte imperativul continuării reformelor.

„În privinţa Georgiei s-a elaborat un set de 12 recomandări care au fost transmise, sunt recomandări din mai multe domenii şi cred că cel mai important lucru în acest moment este ca în Georgia clasa politică să accepte că aceste recomandări trebuie luate în serios, să lucreze pentru a face modificările solicitate şi cred că este, de asemenea, foarte important cel puţin pentru noi în România a fost foarte important ca aceste chestiuni să fie privite ca fiind de interes naţional şi cel puţin în punctele cheie puterea şi opoziţia să lucreze împreună", a afirmat Iohannis.

De asemenea, Klaus Iohannis a subliniat că România continuă să susţină aspiraţiile euroatlantice ale Georgiei, în conformitate cu deciziile Summitului de la Bucureşti din 2008.

„Ca expresie concretă a sprijinului nostru, ţara noastră va prelua, de la 1 ianuarie, mandatul de Punct de Contact NATO la Tbilisi", a anunţat preşedintele Iohannis.

Preşedintele georgian a subliniat că România este un mare susţinător al Georgiei pe calea euroatlantică.

„Noi am avut întotdeauna ambiţiile şi aspiraţiile euroatlantice. (...) Ar trebui să lucrăm mai departe şi să arătăm partenerilor noştri din Europa că noi suntem pregătiţi nu doar pentru perspectivă, dar şi pentru a deveni membru al familiei europene. Noi ar trebui să ştim că perspectiva este rezultatul a ceea ce face şi ce a făcut Ucraina şi fără Ucraina nu am putea să atingem această perspectivă", a spus Salome Zourabichvili.

Preşedintele Georgiei efectuează o vizită oficială în România la invitaţia preşedintelui Klaus Iohannis.

Declarație comună privind stabilirea unui parteneriat, semnată de Iohannis și Zourabichvili

Preşedintele Klaus Iohannis şi omologul georgian, Salome Zourabichvili, au semnat, marţi, Declaraţia comună privind stabilirea unui parteneriat strategic între România şi Georgia. Ceremonia semnării declaraţiei a avut loc la Palatul Cotroceni.

„Tocmai am creat, poate, un moment istoric în relaţiile noastre bilaterale semnând Parteneriatul Strategic. Prin semnarea declaraţiei comune împreună cu doamna preşedinte, am stabilit Parteneriatul Strategic dintre România şi Georgia, aşa cum am agreat în cadrul întâlnirii noastre de la New York. Prin acest Parteneriat Strategic, ţările noastre urmăresc să îşi îmbunătăţească conectivitatea în domeniile transporturi, energie, dar şi contacte interpersonale. De asemenea, Parteneriatul Strategic va conduce la dezvoltarea şi aprofundarea cooperării noastre privind agenda euroatlantică şi europeană, inclusiv sub umbrela Parteneriatului Estic, precum şi în domeniul securităţii", a declarat preşedintele Klaus Iohannis.

Şeful statului a arătat că România lucrează cu Georgia şi cu alte state partenere pentru realizarea unor proiecte strategice majore, arătând că o prioritate este construirea unui cablu electric între România, Georgia şi Azerbaidjan, în cadrul "Coridorului verde de electricitate", care să conecteze regiunea Mării Caspice cu cea a Mării Negre şi cu spaţiul Uniunii Europene. El a spus că acesta ar urma să fie dublat de un cablu submarin de fibră optică România-Georgia pentru dezvoltarea conectivităţii digitale între Uniunea Europeană, Georgia şi, mai departe, către Asia Centrală.

Şeful statului a amintit că se lucrează cu Georgia pentru operaţionalizarea Coridorului de transport de mărfuri Marea Neagră-Marea Caspică, o iniţiativă a României. Iohannis a arătat că discuţiile vizează şi stabilirea unei linii de feribot regulate la Marea Neagră, care să lege România de Georgia.

„Faptul că am semnat Declaraţia Parteneriatului strategic este un mare pas. (...) Ar trebui să aprofundăm colaborarea noastră în toate direcţiile - economice, culturale - şi ne concentrăm la Marea Neagră pentru că noi putem să ne conectăm cu UE, cu lumea şi ar trebui să devină un pod care ne ajută să aprofundăm colaborarea şi să depăşim probleme de securitate şi probleme de stabilitate în regiunea noastră pentru că fără Marea Neagră nu putem să dezvoltăm proiecte din Georgia la acre participă România împreună cu noi. Ar trebui să avem conectivitate mai bună, de feribot cu curse regulate la Marea Neagră", a spus preşedintele Georgiei, Salome Zourabichvili.