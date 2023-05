Iohannis anunță un prijin suplimentar de 4 miliarde de euro pentru reactoarele modulare mici

Președintele Klaus Iohannis a salutat anunțul președintelui SUA, Joe Biden, cu privire la sprijinul SUA, al Japoniei, al Coreei de Sud și al Emiratelor Arabe Unite pentru implementareareactoarelor modulare mici, în parteneriat cu SUA, care ar urma să fie de aproape patru miliarde de dolari.

„Salut anunțul făcut astăzi de Președintele Statelor Unite ale Americii, Joe Biden, la Summitul G7, cu privire la sprijinul SUA și Japoniei, al partenerilor Coreea de Sud și Emiratele Arabe Unite de până la 275 de milioane de dolari pentru proiectul reactoarelor modulare mici (SMR) din România, precum și Scrisorile de interes din partea US EXIM and U.S. International Development Finance Corporation pentru un sprijin suplimentar de până la 4 miliarde de dolari pentru implementarea proiectului”, a transmis președintele Klaus Iohannis pe Facebook.

Potrivit președintelui României, „aceste inițiative reprezintă un sprijin esențial pentru obiectivul României de a se situa în prima linie a dezvoltării infrastructurii revoluționare a energiei nucleare. Implementarea proiectului SMR în parteneriat cu SUA va permite producția de energie curată și va spori securitatea energetică”.

Soluție comună nucleară și regenerabilă

La finalul anului trecut, Nuclearelectrica și Nova Power & Gas a anunțat lansarea RoPower Nuclear, compania de proiect pentru dezvoltarea de reactoare modulare mici în România, pe locul fostei centrale electrice pe cărbune din Doicești.

Compania de proiect RoPower Nuclear SA, deținută în părți egale de SC Nuclearelectrica SA și Nova Power & Gas SA, va lua măsuri pentru implementarea primei centrale electrice NuScale VOYGR-6 (462 MWe) în România în acest deceniu. Centrala electrică va folosi tehnologia NuScale Power Module a NuScale, singura companie SMR care a obținut aprobarea de proiectare de la Comisia de Reglementare Nucleară din SUA. Capacitatea instalată poate fi completată, de asemenea, cu surse regenerabile, cu o capacitate de aprox. 80MWe, ceea ce ar face ca noul complex energetic să depășească capacitatea fostei centrale de la Doicești. Soluția comună nucleară și regenerabilă va reprezenta nu numai o capacitate optimă de producție, cu posibilitatea de a varia producția, ci și o noua viziune asupra surselor de generare pentru sistemnul energetic national viitorului.