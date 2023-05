Ciucă: Suntem prima ţară care va implementa tehnologia reactoarelor nucleare modulare de mici dimensiuni

Premierul Nicolae Ciucă a transmis, vineri, că prin instalarea primului Centru de Explorare a Energiei (Centru E2) NuScale, suntem prima ţară din lume care va implementa tehnologia americană a reactoarelor nucleare modulare de mici dimensiuni.

Acesta a participat, vineri, la evenimentul de lansare a primului Centru de Explorare a Energiei (Centrul E2) din Europa, care găzduiește simulatorul camerei de comandă a reactorului modular mic NuScale, organizat de Nuclearelectrica la Universitatea Politehnica din București.

„Mă bucur foarte mult să particip la acest eveniment pentru că ştiu cât de mult s-a trudit pentru ca noi să putem să beneficiem de acest proiect pilot care pune România pe harta importantă a ceea ce urmează să se dezvolte în domeniul energiei nucleare civile. Ne aflăm într-un moment important pentru România şi pentru industria nucleară naţională. Prin instalarea primului Centru de Explorare a Energiei (Centru E2) NuScale, suntem prima ţară din lume care va implementa tehnologia americană a reactoarelor nucleare modulare de mici dimensiuni. Paşii rapizi pe care îi face ţara noastră în ceea ce priveşte tehnologia nucleară avansată, sigură, matură şi eficientă este un succes al colaborării dintre România şi SUA. Este, de asemenea, un succes al Guvernului, al Ministerului Energiei, al Nuclearelectrica, reprezentat de Cosmin Ghiţă, şi desigur, este un succes al diplomaţiei române”, a afirmat premierul Nicolae Ciucă.

Parteneriat de 26 de ani

Potrivit oficialului, dezvoltarea simulatorului camerei de comanda NuScale, demonstrează încă o dată relaţiile puternice dintre SUA şi România, consolidate de Parteneriatul Strategic, parteneriat care anul acesta va celebra 26 de ani.

„Sprijinul Statelor Unite pentru includerea în sistemul naţional de producere a energiei Reactoare Modulare Mici (SMR) este substanţial, constant şi oferit la momentul oportun, iar așa cum l-am văzut, la vremea când am aflat pentru prima dată de proiect îl văd ca fiind unul pe termen lung şi foarte lung. Întrevederea de bun augur a preşedintelui Klaus Iohannis cu reprezentantul special al preşedintelui Statelor Unite pentru climă, John Kerry, în marja Conferinţei Naţiunilor Unite privind Schimbările Climatice (COP26) a fost urmată, la scurt timp, de decizia SUA de a finanţa cu 14 milioane de dolari etapa preliminară a studiilor de inginerie şi proiectare pentru dezvoltarea reactoarelor modulare mici (SMR) din România”, a arătat premierul.

Nicolae Ciucă a menţionat că în dezvoltarea şi implementarea de reactoare modulare mici bazate pe tehnologie americană NuScale, România este cel mai potrivit partener pentru Statele Unite.

„Nu o spun eu, o spun reprezentanții NuScale. Avem experienţa de peste 26 ani în operare sigură şi activitate de peste 50 ani a reglementatorului independent CNCAN. Suntem singura ţară din regiune care îşi poate asuma acest rol de lider la nivel european”, a afirmat premierul,

Conform acestuia, activitatea Centrului de Explorare a Energiei NuScale în cadrul Universităţii Politehnica din Bucureşti va constitui încă o etapă decisivă ce va contribui la poziţionarea României într-o zonă de relevanţă internaţională pentru ceea ce înseamnă energia nucleară.

„Există interes crescut în plan internaţional pentru investiţiile în proiecte energetice de viitor. Inclusiv în discuţiile cu prim-ministrul Republicii Coreea, domnul Han Duck-soo, care a încheiat vizita la București, ieri, am fost bucuros să constat că firmele coreene au toată deschiderea pentru a participa la reabilitarea centralelor nucleare din România şi la construcţia de reactoare nucleare noi”, a arătat şeful Executivului.

Guvernul încurajează aceste investiţii, susține premierul

„Utilizarea noului tip de tehnologie SMR, alături de construirea reactoarelor 3 şi 4 de la Centrala Cernavodă, întăresc profilul energetic al României, în acord cu viziunea europeană de protejare a mediului şi cu ţintele de decarbonizare asumate de echipa guvernamentală pe care o conduc și în deplină concordanță cu obiectivele stabilite la nivelul UE. Adoptarea Legii privind semnarea Acordului de Sprijin pentru dezvoltarea Proiectului Unităţilor 3 şi 4 CNE Cernavodă demonstrează angajamentul ferm al statului român pentru ducerea la bun sfârşit a proiectului”, a mai declarat Nicolae Ciucă.

Premierul a precizat că „viitorul este al energiei curate, accesibilă cetăţenilor şi economiilor noastre”.

„În acest viitor, care aparţine inclusiv tehnologiei SMR, cu toţii beneficiem de energie nelimitată, în condiţii de maximă siguranţă şi cu grijă faţă de mediu. Aceste proiecte pe care tocmai le-am menţionat, precum şi cele dezvoltate de Nuclearelectrica, de companiile energetice strategice Transgaz şi Romgaz, sunt circumscrise acestui obiectiv şi ferm susţinute de Guvern. Alături de investiţiile private, finanţate prin Fondul de Modernizare, prin REPOWER EU, de valorificarea proiectelor de exploatare a gazelor naturale din zona românească a Mării Negre deblocate prin noua lege off-shore, toate aceste demersuri vor asigura stabilitate şi independenţă energetică pentru cetăţenii români şi pentru mediul de afaceri”, a mai precizat Nicolae Ciucă.

Conform datelor transmise de Nuclearelectrica, instalarea primului simulator al unui SMR NuScale la Universitatea Politehnica din București este un prim pas în pregătirea viitoarei generații de ingineri nucleariști care vor avea un rol esențial în proiectul strategic de dezvoltare a primei centrale de tip SMR în România în acest deceniu.

„Centrul E2, dezvoltat ca parte a programului Foundational Infrastructure for Responsible Use of Small Modular Reactor Technology (FIRST), o inițiativă a Guvernului Statelor Unite ale Americii, va contribui la realizarea obiectivelor României de a deveni un lider în ceea ce privește implementarea sigură a reactoarelor modulare mici în Român.”, a transmis sursa citată.