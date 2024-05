Din Turcia, s-a sugerat că sistemul de alarmă al elicopterului lui Raisi a fost oprit

Șeful Ministerului Transporturilor, Abdyulkadir Uraloglu, a menționat că zona accidentului se află în zona de responsabilitate a centrului de căutare și salvare pe mare și aerian al Turciei, prin urmare partea turcă monitorizează „semnalele tuturor vehiculelor aeriene și maritime din regiune.”

Șeful Ministerului Transporturilor din Turcia, Abdyulkadir Uraloglu, nu a exclus ca sistemul de semnalizare de zbor al elicopterului prăbușit în Iran, unde se afla președintele Republicii Islamice Ebrahim Raisi, să fie oprit. El a anunțat acest lucru pe postul de televiziune TRT Haber.

Uraloglu a atras atenția asupra faptului că zona în care s-a prăbușit elicopterul se află în zona de responsabilitate a centrului de căutare și salvare maritim și aerian al Turciei, astfel că partea turcă monitorizează „semnalele de la toate vehiculele aeriene și maritime din regiune”.

„În primul rând, am monitorizat dacă elicopterul trimitea semnale. Am contactat imediat partea iraniană, dar, din păcate, am stabilit că sistemul de semnalizare fie era oprit, fie elicopterul nu era echipat cu un astfel de sistem”, a spus ministrul turc.

Acesta a adăugat că Turcia a oferit asistență Iranului în căutarea unui elicopter atât prin Ministerul Transporturilor, Ministerul Apărării, cât și prin Departamentul pentru Afaceri de Urgență. Locul prăbușirii elicopterului a fost descoperit de o dronă Akıncı trimisă de Turcia în zona accidentului. „Am primit informații de la aceasta că toți cei care se aflau în elicopter au murit”, a spus ministrul turc.

Pe 19 mai la ora locală 20:00 a Ankarei (la fel ca ora Bucureștiului), Iranul a cerut ajutor Turciei pentru găsirea elicopterului în care se afla președintele Raisi.

Permisul de decolare a UAV-ului a fost primit de la administrația prezidențială turcă la ora 22:20, acesta a decolat de la baza militară Batman din sud-estul republicii. La ora 00:45, drona a ajuns în zona de urgență, iar elicopterul a fost depistat la ora 02:36.

La 06:45 UAV-ul s-a întors în Turcia