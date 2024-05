Pe cine nu mai trimit partidele în Parlamentul European

Peste 10 europarlamentari vor renunța la funcția din Legislativul european odată cu terminarea actualului mandat, unii dintre ei urmând chiar să iasă din politică.

Lista celor care nu se mai regăsesc între propunerile partidelor pentru Parlamentul European și nici nu candidează independent este deschisă de fostul președinte Traian Băsescu, care renunță la politică, deschizând un ONG. Fostul șef de stat al României a avut un mandat, intrând pe lista PMP în 2020.

Similară este și situația Corinei Crețu, care a demisionat recent din PRO România, în urma unui scandal privind negocierea partidului cu AUR. Astfel, nu mai este propusă pentru un nou mandat sau o altă funcție politică. Crețu este fostă jurnalistă, a fost desemnată în 2014 comisar european pentru Politică Regională și a fost purtător de cuvânt al președintelui Ion Iliescu, iar primul mandat de eurodeputat l-a obținut în 2007.

PSD și PNL schimbă cinci eurodeputați

Cinci actuali eurodeputați lipsesc de pe lista comună a PSD-PNL. Unul dintre cazuri este cel al reprezentantului liberalilor Marian-Jean Marinescu, care a devenit cel mai longeviv eurodeputat român, intrând în Legislativul european imediat după aderare, în 2007.

Nici Vasile Blaga nu își va continua activitatea în Parlamentul European. În 2019 a intrat pe lista PNL, având un singur mandat aici, însă are un istoric îndelungat în Parlamentul României, unde a fost ales de cinci ori.

Gheorghe Vlad Nistor, care a preluat mandatul Adinei Vălean, după ce a fost numită comisar european, nu se mai regǎseşte pe listǎ, la fel ca şi Cristian Bușoi, care a preluat recent conducerea interimară a PNL Timiș.

Și primele nume de pe lista precedentǎ a PSD părăsesc Parlamentul European. Este vorba despre fostul ministru Rovana Plumb, dar și despre Carmen Avram, fostă jurnalistă, care are un singur mandat la activ. Rovana Plumb are o carieră politică mai lungă, fiind de mai multe ori ministru, dar și eurodeputat sau membru al Parlamentului României.

Și REPER, partid condus acum de doi copreședinți, Ramona Strugariu și Dragoș Pîslaru, își retrage doi membri ai Parlamentului European, pe Dragoș Tudorache și pe Alin Mituță.

Tudor Ciuhodaru, medicul plecat din PSD, părăsește Parlamentul European după ce a trecut în partidul AUR, din partea căruia candidează pentru Primăria Iași.

Câți eurodeputați au partidele

Alianța PSD-PNL ar putea prinde 14 mandate în viitorul legislativ european, procentele calculate ulterior putând să aducă eventual 17 sau chiar 18 mandate. PNL are acum 10 eurodeputați, iar PSD are 8, cu reprezentanta PUSL Maria Grapini. În prezent, REPER are cinci eurodeputați, însă șansele de a prinde în continuare locuri în Parlamentul European sunt foarte mici, partidul fiind cotat la 1%-2%. AUR nu are încă eurodeputați, șansele sale fiind de 6 europarlamentari sau 8 la redistribuire.