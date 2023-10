Iohannis anunță semnarea a două Memorandumuri de cooperare cu Portugalia, în energie și cooperare economică

Președintele Klaus Iohannis a anunțat semnarea a două Memorandumuri de cooperare cu Republica Portugheză, în domeniul energiei privind cooperarea economică.

Aflat într-o vizită de stat în Portugalia, președintele Klaus Iohannis a condamnat ferm atacurile atacurilor de sâmbătă asupra Israelului, soldate cu pierderi de vieți omenești și răniți. „România este solidară cu Israel și reiterează susținerea pentru dreptul suveran al Israelului la autoapărare”, a subliniat președintele.

În contextul vizitei în Portugalia, șeful statului a afirmat că „România şi Portugalia împărtășesc o viziune comună pe multe dintre dosarele importante la nivel european și internațional, bazată pe atașamentul pentru același set de valori”.

Totodată, președintele României a subliniat că, în contextul complicat, marcat de agresiunea rusă împotriva Ucrainei, cooperarea dintre țările noastre în plan securitar, economic și cultural a fost și rămâne exemplară.

„Avem însă, în continuare, un potențial substanțial de dezvoltare a cooperării noastre economice și sectoriale, așa cum se reflectă și în tendința ascendentă a schimburilor comerciale”, a mai arătat președintele, afirmând că discuțiile cu președintele Portugaliei au privit și „domenii concrete în care putem maximiza cooperarea bilaterală, precum energie, investiții, educație, cultură și digitalizare”.

„Luni vor fi semnate două Memorandumuri de cooperare în domenii importante: energie și cooperare economică, inclusiv investiții”, a mai anunțat șeful statului, reiterând mulțumirile „pentru contribuția substanțială a Portugaliei, cu trupe, la postura de descurajare și apărare pe Flancul Estic, în România”.

„Mizez pe continuarea acestei cooperări excelente. Prezența militarilor portughezi în România reprezintă un semnal puternic al solidarității și al sprijinului Portugaliei pentru întărirea securității României. Am discutat și despre riscurile sporite de securitate din regiunea Mării Negre, ca urmare a multiplelor atacuri rusești împotriva porturilor ucrainene de la Dunăre, care urmăresc să afecteze capacitatea Ucrainei de a exporta produsele sale agricole. Am luat măsuri sporite de apărare și, prin NATO, asigurăm protecția teritoriului și a cetățenilor noștri. În acest context, am stabilit cu domnul Președinte să dezvoltăm și mai mult cooperarea noastră în domeniul politic și militar”, a adăugat șeful statului.

Cu privire la Republica Moldova, președintele Klaus Iohannis a afirmat că a convenit împreună cu omologul portughez sprijinirea prin acțiune comună eforturile de combatere a vulnerabilităților cu care Republica Moldova se confruntă din cauza războiului împotriva Ucrainei.

„Dialogul nostru, evident că a vizat și agenda europeană, inclusiv politica de extindere a Uniunii Europene, un proces de importanță strategică. Am reiterat și cu această ocazie sprijinul României pentru avansarea extinderii în ceea ce privește partenerii din Est și cei din Balcanii de Vest. Am subliniat că trebuie să susținem împreună deschiderea până la finalul acestui an a negocierilor de aderare cu Ucraina și Republica Moldova”, a mai anunțat Klaus Iohannis.

Potrivit președintelui, discuțiile auvizat și „obiectivul revitalizării parteneriatelor Uniunii Europene cu statele din America Latină și Caraibi, mai ales în actualul context geopolitic”, arătând că România susține finalizarea acordurilor comerciale în curs de negociere cu statele din America Latină.

„Nu în ultimul rând, am discutat și despre aderarea țării noastre la Schengen și am subliniat că acest obiectiv rămâne o prioritate a României în plan european. Am mulțumit, și cu acest prilej, pentru susținerea continuă a Portugaliei în acest dosar și mă bucur că domnul Președinte adineauri a menționat exact acest lucru.Discuțiile deschise de astăzi îmi întăresc convingerea că parteneriatul dintre țările noastre, care cunoaște un moment de vârf acum, va continua pe aceleași coordonate și în viitor”, a mai adăugat președintele.