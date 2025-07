Intră PSD în opoziție? Paul Stănescu: „Ne mulțumim cu un loc la masă, dar fără cuvânt? Mergem înainte indiferent de costuri sau adoptăm o poziție care contează?”

Scandalul din coaliția de guvernare ia amploare, din cauza măsurilor de austeritate. Paul Stănescu a transmis că PSD nu poate fi ignorat, iar măsurile propuse de social democrați nu pot fi date la o parte. „Cred că este timpul ca împreună cu toți colegii să decidem în partid ce-i de făcut”, a transmis acesta.

„Angajamentul PSD, care nu este unul conjunctural, de azi sau de ieri, ci dintotdeauna, este să fim un partid apropiat de oameni. Mereu am reprezentat interesele celor mai vulnerabile categorii sociale și indiferent de contextul în care a fost România, noi ne-am ținut de acest angajament. Dar iată că, odată cu asumarea pachetului de măsuri de ieri, am fost puși în situația de a nu ne putea ține de această promisiune. A fost și supărător și apăsător pentru fiecare dintre noi, pentru fiecare coleg social-democrat, că propunerile PSD au fost ignorate. Am fost prezenți, am venit cu soluții”, a scris Paul Stănescu, secretarul General al PSD, pe FB.

Paul Stănescu susține că interesele jocurilor de noroc nu sunt mai presus decât cele ale românilor vulnerabili, iar măsurile propuse de PSD nu pot fi date la o parte.

„Suntem angajați, împreună cu partidele din Coaliție, să corectăm deficitul. Dar, cu tot respectul, nu călcând în picioare pe cei care o duc greu și care o vor duce și mai greu. Nu acesta este scopul nostru principal. Rolul nostru este să fim în primul rând aproape de oameni, prin măsuri și politici publice. Nu cred, de exemplu, că interesele jocurilor de noroc sunt mai presus decât cele ale românilor vulnerabili. PSD nu poate fi ignorat. Măsurile propuse de noi nu pot fi date la o parte. Avem, totuși, cea mai mare pondere în Parlament și nu putem fi tratați ca o prezență decorativă într-un moment cheie pentru țară”, a precizat Stănescu.

În încheiere, el are și un mesaj pentru colegii de partid: „dacă vrem să recâștigăm încrederea oamenilor trebuie să începem cu o discuție sinceră despre direcția partidului.”

„Având în vedere această stare de fapt, împreună cu toți colegii trebuie să ne punem, în mod legitim, o întrebare: rolul PSD este de a guverna sau de a face figurație doar pentru a asigura stabilitatea guvernamentală? Chiar dacă suntem într-un moment dificil pentru noi ca partid, ne mulțumim cu un loc la masă, dar fără cuvânt? Mergem înainte indiferent de costuri sau adoptăm o poziție care contează și pentru noi și pentru românii pe care îi reprezentăm? Cred că este timpul ca împreună cu toți colegii să decidem în partid ce-i de făcut. Avem nevoie, în aceste momente dificile, de unitate, curaj și mai ales de adevăr între noi. Dacă vrem să recâștigăm încrederea oamenilor trebuie să începem cu o discuție sinceră despre direcția partidului”, a încheiat Paul Stănescu, secretarul general al PSD.

PSD critică pachetul de austeritate asumat de Guvern. Sorin Grindeanu spune că nu se așteaptă ca social-democrații să susțină moțiunea de cenzură depusă de AUR.

Liderul interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a declarat că măsurile adoptate nu sunt pe placul partidului său, dar au reprezentat o soluție necesară în contextul actual.

Întrebat dacă partidul este mulțumit de pachetul de măsuri fiscale asumat de Guvernul condus de Ilie Bolojan, Grindeanu a raspuns: „Evident că nu (suntem mulțumiți – n.r.), dar asta a fost soluția de compromis”.