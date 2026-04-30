Ecografia, o investigație simplă care poate salva vieți: „Tumorile abdominale nu dor în stadiu incipient”

Una dintre cele mai accesibile și utile investigații medicale, ecografia abdominală este de multe ori ignorată până în momentul apariției simptomelor. „Ecografia abdominală este o investigație folosită atât în diagnosticarea, cât și în prevenția unor patologii din sfera abdominală”, explică dr. Mihaela Bodoi, medic specialist de medicină internă MedLife Târgu Mureș.

Medicul a dat exemplu o întâmplare care a salvat viața unui pacient în vârstă de 60 ani, ajuns în cabinet cu dureri abdominale ușoare. „La ecografia abdominală s-a evidențiat o tumoră renală stângă de mici dimensiuni, care a ridicat suspiciunea de malignitate conform unor criterii ecografice, necesitând confirmare prin RMN abdomen cu substanță de contrast. Pacientul prezenta claustrofobie, motiv pentru care s-a recurs la efectuarea CT abdomen pentru completarea diagnosticului, ulterior fiind trimis la medicul urolog pentru tratament chirurgical al tumorii.”

Astfel, deși pacientul nu avea simptome severe, investigația a permis depistarea precoce a tumorii și direcționarea rapidă către tratament chirurgical.

Tumorile nu dor în stadiile incipiente

Ecografia este o metodă imagistică neinvazivă, nedureroasă și fără radiații, utilizată pe scară largă în medicina modernă. La nivel internațional, studiile arată că ecografia abdominală are o specificitate foarte mare (aproape 99%) în detectarea unor patologii, inclusiv cancere, fiind utilă în identificarea tumorilor ascunse. Cele mai frecvente tumori descoperite la nivel abdominal sunt cele benigne – hemangioame hepatice, chisturi hepatice, renale, polipi ai veziculei biliare, dar în ultima perioadă se remarcă o incidență crescută și a celor maligne hepatice sau renale, precizează Dr. Bodoi.

Unul dintre cele mai importante mesaje ale specialiștilor este că multe afecțiuni grave, inclusiv cancerul, nu dau simptome în fazele timpurii. „Tumorile abdominale nu dor în stadiu incipient. De aceea este importantă monitorizarea periodică, chiar și în lipsa simptomelor”, explică dr. Mihaela Bodoi.

Acest lucru este confirmat și de cercetările internaționale, care arată că metodele imagistice precum ecografia sunt esențiale pentru detectarea precoce a cancerelor, înainte de apariția simptomelor evidente.

Cât de des ar trebui să facem ecografie?

Recomandarea medicilor este clară: „Se recomandă efectuarea ecografiei abdominale anual, în scop preventiv, și ori de câte ori apar simptome.”

Eficiența screeningului este susținută și de studii recente care arată că întârzierea diagnosticului poate reduce semnificativ șansele de supraviețuire — cu până la 21% în cazul întârzierilor mai mari de 60 de zile.

Semnale de alarmă care nu trebuie ignorate. Există o serie de simptome care impun prezentarea urgentă la medic:

scădere bruscă în greutate

mâncărimi inexplicabile (prurit)

sânge în scaun, urină sau vărsături

sângerări anormale

apariția unei formațiuni palpabile

„Aceste simptome pot indica afecțiuni serioase și necesită evaluare rapidă”, avertizează dr. Bodoi.

Limitele ecografiei

Organele evaluate prin ecografie abdominală sunt: ficat, colecist, pancreas, splină, rinichi, vezică urinară, uter, prostată. Deși extrem de utilă, ecografia nu este perfectă. „Ecografia abdominală nu poate depista toate tipurile de tumori și nu face întotdeauna diferența între cele benigne și maligne,” susține dr. Bodoi.

Ecografia are o specificitate ridicată, dar o sensibilitate limitată, ceea ce înseamnă că unele cazuri pot necesita investigații suplimentare precum CT sau RMN.

Rolul testării genetice

În cazul persoanelor cu istoric familial de cancer, pe lângă efectuarea de rutină a ecografiei abdominale, testarea genetică poate fi esențială. „Testarea genetică este recomandată mai ales când există cazuri de cancer în familie, pentru a identifica riscurile și a adapta măsurile de prevenție,” spune medicul specializat în medicină internă.

Studiile internaționale confirmă faptul că identificarea riscului genetic permite monitorizare personalizată și intervenții precoce, ceea ce contribuie la reducerea mortalității prin cancer. „Aceste teste genetice ne arată un risc mai mare sau mai mic față de populația generală de a face o anumită boală. Aceste teste pot influența alegerea tratamentului în cazul în care se descoperă în stadiu incipient un cancer, acesta putând fi curativ”, susține medicul.

Prevenția face diferența

Mesajul medicilor este simplu și clar: controalele periodice pot face diferența dintre viață și moarte. „Depistarea precoce a tumorilor crește semnificativ șansele de vindecare. Cu cât descoperim mai devreme, cu atât tratamentul este mai eficient”, concluzionează dr. Mihaela Bodoi.

Surse:

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/39919585/

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/38534536/

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/41560391/