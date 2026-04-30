Ecografia, o investigație simplă care poate salva vieți: „Tumorile abdominale nu dor în stadiu incipient”

Una dintre cele mai accesibile și utile investigații medicale, ecografia abdominală este de multe ori ignorată până în momentul apariției simptomelor. „Ecografia abdominală este o investigație folosită atât în diagnosticarea, cât și în prevenția unor patologii din sfera abdominală”, explică dr. Mihaela Bodoi, medic specialist de medicină internă MedLife Târgu Mureș.

Medicul a dat exemplu o întâmplare care a salvat viața unui pacient în vârstă de 60 ani, ajuns în cabinet cu dureri abdominale ușoare. „La ecografia abdominală s-a evidențiat o tumoră renală stângă de mici dimensiuni, care a ridicat suspiciunea de malignitate conform unor criterii ecografice, necesitând confirmare prin RMN abdomen cu substanță de contrast. Pacientul prezenta claustrofobie, motiv pentru care s-a recurs la efectuarea CT abdomen pentru completarea diagnosticului, ulterior fiind trimis la medicul urolog pentru tratament chirurgical al tumorii.”

Astfel, deși pacientul nu avea simptome severe, investigația a permis depistarea precoce a tumorii și direcționarea rapidă către tratament chirurgical.

Tumorile nu dor în stadiile incipiente

Ecografia este o metodă imagistică neinvazivă, nedureroasă și fără radiații, utilizată pe scară largă în medicina modernă. La nivel internațional, studiile arată că ecografia abdominală are o specificitate foarte mare (aproape 99%) în detectarea unor patologii, inclusiv cancere, fiind utilă în identificarea tumorilor ascunse. Cele mai frecvente tumori descoperite la nivel abdominal sunt cele benigne – hemangioame hepatice, chisturi hepatice, renale, polipi ai veziculei biliare, dar în ultima perioadă se remarcă o incidență crescută și a celor maligne hepatice sau renale, precizează Dr. Bodoi.

Unul dintre cele mai importante mesaje ale specialiștilor este că multe afecțiuni grave, inclusiv cancerul, nu dau simptome în fazele timpurii. „Tumorile abdominale nu dor în stadiu incipient. De aceea este importantă monitorizarea periodică, chiar și în lipsa simptomelor”, explică dr. Mihaela Bodoi.

Acest lucru este confirmat și de cercetările internaționale, care arată că metodele imagistice precum ecografia sunt esențiale pentru detectarea precoce a cancerelor, înainte de apariția simptomelor evidente.

Cât de des ar trebui să facem ecografie?

Recomandarea medicilor este clară: „Se recomandă efectuarea ecografiei abdominale anual, în scop preventiv, și ori de câte ori apar simptome.”

Eficiența screeningului este susținută și de studii recente care arată că întârzierea diagnosticului poate reduce semnificativ șansele de supraviețuire — cu până la 21% în cazul întârzierilor mai mari de 60 de zile.

Semnale de alarmă care nu trebuie ignorate. Există o serie de simptome care impun prezentarea urgentă la medic:

  • scădere bruscă în greutate
  • mâncărimi inexplicabile (prurit)
  • sânge în scaun, urină sau vărsături
  • sângerări anormale
  • apariția unei formațiuni palpabile

„Aceste simptome pot indica afecțiuni serioase și necesită evaluare rapidă”, avertizează dr. Bodoi.

Limitele ecografiei

Organele evaluate prin ecografie abdominală sunt: ficat, colecist, pancreas, splină, rinichi, vezică urinară, uter, prostată. Deși extrem de utilă, ecografia nu este perfectă. „Ecografia abdominală nu poate depista toate tipurile de tumori și nu face întotdeauna diferența între cele benigne și maligne,” susține dr. Bodoi.

Ecografia are o specificitate ridicată, dar o sensibilitate limitată, ceea ce înseamnă că unele cazuri pot necesita investigații suplimentare precum CT sau RMN.

Rolul testării genetice

În cazul persoanelor cu istoric familial de cancer, pe lângă efectuarea de rutină a ecografiei abdominale, testarea genetică poate fi esențială. „Testarea genetică este recomandată mai ales când există cazuri de cancer în familie, pentru a identifica riscurile și a adapta măsurile de prevenție,” spune medicul specializat în medicină internă.

Studiile internaționale confirmă faptul că identificarea riscului genetic permite monitorizare personalizată și intervenții precoce, ceea ce contribuie la reducerea mortalității prin cancer. „Aceste teste genetice ne arată un risc mai mare sau mai mic față de populația generală de a face o anumită boală. Aceste teste pot influența alegerea tratamentului în cazul în care se descoperă în stadiu incipient un cancer, acesta putând fi curativ”, susține medicul.

Prevenția face diferența

Mesajul medicilor este simplu și clar: controalele periodice pot face diferența dintre viață și moarte. „Depistarea precoce a tumorilor crește semnificativ șansele de vindecare. Cu cât descoperim mai devreme, cu atât tratamentul este mai eficient”, concluzionează dr. Mihaela Bodoi.

Acest articol este susținut de MedLife, cea mai mare rețea de servicii medicale private din România și face parte dintr-un demers amplu de informare și educare, dedicat prevenției și unui stil de viață sănătos, pe termen lung.

La MedLife, sănătatea este abordată cu atenție și responsabilitate, pornind de la nevoile reale ale fiecărui pacient. Deciziile medicale se bazează pe evaluări complexe, susținute de echipe multidisciplinare de medici buni și tehnologii de ultimă generație. Prin soluții moderne de diagnostic și tratament și, mai nou, prin expertiza în genomică și posibilitatea de identificare timpurie a riscurilor pentru boli comune sau asociate stilului de viață, MedLife își propune să ajute oamenii să aibă mai multă grijă de sănătatea lor.

Obiectivul este clar: prevenția activă și intervenția la timp, înainte ca problemele de sănătate să afecteze echilibrul și calitatea vieții. Pentru că sănătatea înseamnă mai mult decât absența bolii. Înseamnă energie, mobilitate și echilibru, la orice vârstă. MedLife investește constant în soluții care susțin o stare de sănătate durabilă și contribuie la o viață trăită bine, nu doar astăzi, ci pe termen lung.

Mai multe informații despre serviciile disponibile pot fi găsite pe www.medlife.ro.

image
Ce va face Bolojan dacă moțiunea de cenzură PSD-AUR împotriva Guvernului va trece
digi24.ro
image
PSD anunță că și-a retras ”toți reprezentanții din funcțiile politice guvernamentale”: ”Constituie un act de demnitate”
stirileprotv.ro
image
Răspunsul obraznic al purtătoarei de cuvânt a Guvernului, Ioana Ene Dogioiu, la o întrebare banală a unui reporter
gandul.ro
image
Ilie Bolojan îl avertizează din nou pe Nicușor Dan că e posibil să fie suspendat. „Eu nu aș avea încredere în PSD”
antena3.ro
image
Adrian Ilie și-a scos la tablă colegii din Generația de Aur: „În afară de Gică Popescu, nu sărea nimeni la cap!” Replica fabuloasă a lui Anghel Iordănescu
fanatik.ro
image
Sancțiunea CNA în cazul Realitatea Plus, întoarsă „din pix” de judecători. Legea „prin analogie”, interpretată în favoarea televiziunii lui Maricel Păcuraru
libertatea.ro
image
În ce condiții ar putea deveni Georgescu premier într-un „guvern de reconciliere națională”. Anunțul lui Simion
digi24.ro
image
Fostul campion cu Dinamo și-a scos casa la vânzare! Cere 547.000 euro pentru imobilul de lux
gsp.ro
image
Momentul în care un bărbat din Cluj fură maşinuţele unui copil de 4 ani. Poliţiştii i le-au înapoiat
observatornews.ro
image
Alina avea doar 16 ani și a murit pe loc. Ce postase adolescenta înainte de tragedia din Giurgiu
cancan.ro
image
Se însoară la 71 de ani! Gigi Becali a primit invitația la nuntă și a început să râdă
digisport.ro
image
Raluca Zenga a atras toate privirile cu apariția ei. La 44 de ani, arată spectaculos: „Superbă!”
prosport.ro
image
Minivacanța de 1 Mai, dată peste cap de vremea rea. Unde plouă și unde revin temperaturile ca de final de iarnă
playtech.ro
image
Kremlinul pregătește schimbul de generații. Copiii prietenilor lui Putin preiau puterea, fiul lui Patrușev e în scenariile pentru succesiune
fanatik.ro
image
Cine pierde cel mai mult electoral în urma asocierii PSD și AUR. „USR nu și-a mai revenit niciodată după eroarea din 2021”
ziare.com
image
CCR a admis sesizarea președintelui Nicușor Dan. "Bravo, aţi câştigat!"
digisport.ro
image
Nicușor Dan a semnat noua lege care îi privește pe români în cel mai greu moment al țării
bugetul.ro
image
Cine trage sforile în criza politică? Câteva lucruri care nu se leagă – OPINIE
cotidianul.ro
image
Taloanele de pensie cu ajutorul de la stat au fost...
playtech.ro
image
Nașa lui Armin Nicoară, implicată într-un accident în drum spre filmări: „Sunt lovită din spate!”
wowbiz.ro
image
Bomba anului! CCR a admis seziararea AUR, lovitură grea pentru Bolojan!
romaniatv.net
image
Ce nu mănâncă niciodată Gică Hagi. “De 5 ani” a renunţat la acest aliment
as.ro
image
Jucătoarea de tenis care a pozat în Playboy divorțează după 16 ani: „Diferențe ireconciliabile”
gsp.ro
image
EXCLUSIV Reacția Laurei Vicol după apariția numelui Nordis în cazul vilei lui Sorin Grindeanu. Ce a răspuns la întrebarea dacă a fost trădată de Ciolacu și actualul lider PSD
actualitate.net
image
Scandal la votul bugetului Brașov. Schimb dur de replici între Scripcaru și Coliban. „Poate aveți treabă la Parlament” / „Ați pierdut 500 de milioane”
actualitate.net
image
Doliu în lumea teatrului românesc! Fiul unor actori cunoscuți a murit la 37 de ani după ce s-a confruntat cu probleme grave de sănătate
click.ro
image
Regelui Charles i se cere restiturirea diamantul Koh-i-Noor, considerat un simbol al jafurilor. Istoria sângeroasă a bijuteriei
click.ro
Edward al VII lea al Regatului Unit (1841 1910), a domnit (1901 1910), portret pictat în ulei pe pânză de Tennyson Cole, 1907 profimedia 0839996264 jpg
Nu mai făcea față amantelor fără programare! Regele britanic -„playboy-ul” Europei! Născut în zodia Scorpionului, n-a contrazis astrele
okmagazine.ro
Kris Jenner foto Profimedia jpg
A cheltuit 100.000 de dolari pentru a arăta cu câteva decenii mai tânără, iar acum... îi pică fața!
clickpentrufemei.ro
Vedere aeriană a sitului arheologic Baraleti, cu zone în care au fost efectuate săpături arheologice (Samtskhe-Javakheti Project. © Antiquity (2026). DOI: 10.15184/aqy.2026.10331)
Descoperirea unei culturi antice ascunse în munții din sudul Georgiei
historia.ro
Suplimente FOTO Shutterstock jpg
Neurolog: Acest supliment popular ar putea fi toxic
clicksanatate.ro
image
Doliu în lumea teatrului românesc! Fiul unor actori cunoscuți a murit la 37 de ani după ce s-a confruntat cu probleme grave de sănătate
image
Regelui Charles i se cere restiturirea diamantul Koh-i-Noor, considerat un simbol al jafurilor. Istoria sângeroasă a bijuteriei

OK! Magazine

image
”Zeița Sexului”, Sex-simbolul secolului al XX-lea, blonda supremă care trăia de fapt cu ”orgasme simulate”. Marilyn Monroe, un suflet fragil

Click! Pentru femei

image
A cheltuit 100.000 de dolari pentru a arăta cu câteva decenii mai tânără, iar acum... îi pică fața!

Click! Sănătate

image
Neurolog: Acest supliment popular ar putea fi toxic