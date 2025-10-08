Guvernul adoptă un proiect de lege pentru protejarea integrității funcției publice. Marinescu: „Încrederea cetățeanului în instituțiile statului a scăzut”

Ministrul Justiţiei, Radu Marinescu, a declarat miercuri, în cadrul Forumului privind Statul de Drept, că încrederea cetăţeanului în instituţiile statului a scăzut, iar fiecare putere trebuie să acţioneze cu responsabilitate pentru ca valorile statului de drept să fie recâştigate. Totodată, ministrul a anunţat că Guvernul va adopta joi un proiect de lege pentru protejarea integrităţii funcţiei publice, parte din eforturile de aderare ale României la OCDE.

Evenimentul a fost organizat de Facultatea de Drept a Universităţii din Bucureşti, alături de Fundaţia Konrad Adenauer şi Reprezentanţa Comisiei Europene în România, şi a avut ca scop analizarea concluziilor Raportului Comisiei Europene privind Statul de Drept.

Radu Marinescu a subliniat că statul de drept nu este doar o valoare fundamentală a României şi a Uniunii Europene, ci un pilon esenţial al unei societăţi funcţionale, în care încrederea cetăţenilor, credibilitatea instituţiilor şi responsabilitatea fiecărei puteri sunt prioritare, relatează News.ro.

„Încrederea cetăţeanului în instituţiile statului a scăzut şi, în acelaşi timp, a subliniat că fiecare putere a statului trebuie să acţioneze cu responsabilitate, astfel încât cetăţeanul să îşi redobândească încrederea în valorile statului de drept”, a transmis ministrul, potrivit unui comunicat al Ministerului Justiţiei.

Ministrul a vorbit şi despre importanţa educaţiei juridice, menţionând colaborarea cu Consiliul Superior al Magistraturii şi Uniunea Naţională a Barourilor din România pentru promovarea unor programe în şcoli şi universităţi care să ajute tinerii să înţeleagă mai bine funcţionarea instituţiilor statului.

Radu Marinescu a adăugat că ministerul a reuşit să includă în programul de guvernare un obiectiv privind finanţarea sistemului judiciar din resurse proprii, pentru a îmbunătăţi funcţionalitatea instituţiilor.

Referindu-se la contextul actual, ministrul a avertizat că statul de drept se confruntă cu provocări serioase la nivel global, din cauza manifestărilor extremiste şi a discursului urii.

„Statul român este un stat de drept. Instituţiile noastre funcţionează în momentul de faţă, Raportul Rule of law 2025 evidenţiază foarte multe lucruri pozitive, precum şi chestiuni care trebuie să mai fie corectate”, a spus el.

În privinţa tensiunilor recente din sistemul judiciar, Marinescu a pledat pentru dialog instituţional şi respectarea competenţelor legale, ca soluţie pentru rezolvarea problemelor generate de măsurile economice de echilibrare financiară.

Ministrul a mai subliniat importanţa digitalizării şi utilizării inteligenţei artificiale în justiţie, anunţând că România a fost invitată de Franţa să participe la un proiect european de dezvoltare a unor instrumente de AI dedicate domeniului juridic.

La final, Radu Marinescu a precizat că se analizează soluţii pentru îmbunătăţirea cadrului legislativ, atât prin implementarea normelor şi jurisprudenţei europene, cât şi prin simplificarea procedurilor, pentru reducerea volumului de muncă al magistraţilor şi creşterea calităţii actului de justiţie.