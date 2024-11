Gustul amar al revenirii lui Donald Trump la Casa Albă, printre jurnaliştii români. „Este un sentiment de apocalipsă”

Victoria lui Donald Trump în faţa democratei Kamala Harris este subiectul fierbinte al acestei zile, când analişti, jurnalişti sau simpli observatori, sunt sceptici cu privire la viitorul Statelor Unite şi al lumii, în ansamblul ei.

"Este acesta începutul sfârșitului pentru SUA?"

„În bula asta a noastră este un sentiment de apocalipsă acum” îşi începe Moise Guran gândurile pe reţelele de socializare, accentuând faptul că, revenit la Casa Albă mai radical şi mai puternic decât oricând, Donald Trump rămâne un personaj extrem de imprevizibil şi impulsiv, astfel că este dificil de făcut o proiecţie a ceea ce se va întâmplă.

„În bula asta a noastră este un sentiment de apocalipsă acum. Întoarcerea unui Trump mai puternic și mai radicalizat ridică o sumă mare de întrebări cam fără răspuns, în acest moment. Câteva dintre ele:

- este acesta începutul sfârșitului pentru SUA ca putere globală?

- ce se va întâmpla cu lupta împotriva schimbărilor climatice?

- va capitula Ucraina în fața Rusiei?

- va profita China de moment pentru a pune mâna pe Taiwan?

Nu știm. Nimeni nu poate anticipa cu precizie ce va urma”, scrie Moise Guran pe contul său de Facebook.

Iar certitudinele care, totuşi, există nu sunt deloc încurajatoare, consideră jurnalistul.

„Dar știm că Putin s-a pregătit și a urmărit acest scenariu, mai știm că Trump este un președinte tranzacțional care urăște și NATO și UE, știm că în următorul an (eu zic în următorii patru) el va fi probabil mult mai preocupat de ce prostii vrea să facă cu SUA și mai puțin de politica globală (pe care oricum nu o înțelege în corelație cu puterea proiectată a SUA) și mai știm că victoria sa va da un impuls puternic populiștilor-suveraniști de peste tot, dar mai ales din țările UE.

Și de la noi.

În 2016, când a plecat de la putere, Obama a delegat-o cumva pe Angela Merkel să fie lider al Occidentului. Acum nu numai că un astfel de lider nu prea se profilează (Macron face în continuare pe toată lumea să zâmbească, Scholz e pe făraș, Starmer nu mai e în UE), dar s-ar putea ca ideea de Occident, ca unitate culturală și de valori, să înceapă treptat să pălească, că oricum ne uităm cu toții prin găuri (Ungaria, Austria, Slovacia) dincolo de ea”, mai spune el.

Cu ochii pe extremismul care a câştigat teren în Statelor Unite ale Americii, dar şi câteva state europene, Moise Guran avertizează asupra consecinţelor.

„Totuși, sunt câteva lucruri pe care le știm și pentru care trebuie să ne pregătim:

- Libertatea și liberalismul vor fi sub asalt nu numai în SUA, ci și aici, în Europa. Ele trebuie apărate, dacă vrem ca Europa să nu se întoarcă înapoi în timp vreo sută de ani. Cred că fiecare dintre noi are un rol.

- UE trebuie să evolueze rapid, ca să nu dispară. Putin n-a fost niciodată mai încurcat de solidaritatea Europei decât e acum, iar Trump își va tranzacționa probabil aliații cu Rusia, pentru că... ce altceva ar putea avea de tranzacționat? Taxele pe importurile de mașini Lada în SUA?

- Aici, în România, atât de aproape de Ucraina și, posibil, în curând mai aproape de Rusia, va trebui să facem cumva să ne privim viitorul dincolo de majorări de salarii și de pensii. E groasă! Mergeți la vot! Nimeni din bula asta nu cred că mai poate strâmba din nas. Poate nu e niciunul de pe liste Iisus, dar nici nu-s toți extremiști. De ce să îl căutăm pe Iisus acolo și să strâmbăm din nas că nu e?”, concluzionează el.

"Urmează o furtună"

La rândul său, Vlad Petreanu consideră că liderii europeni nu sunt pregătiţi suficient în momentul de faţă pentru impactul pe care îl are alegerea lui Donald Trump ca preşedinte în SUA asupra politicii Uniunii Europene.

„Trump a câștigat o victorie mult mai confortabilă decât era de așteptat. Europenii care au crezut că, vorba lui Winston Churchill, «Americans will always do the right thing, only after they have tried everything else» s-au înșelat.

Urmează o furtună, iar Europa încă se crede la plajă, cu cocktailul cu umbreluță-n bot, pă chill și relaș.

Ce ar trebui să se-ntâmple acum este ca Europa să-și re-asume rolul istoric pe care și l-a abandonat. Să dezvolte o politică comună de apărare, o politică externă comună. Să mai renunțe la protecționismul socialist care reprimă creativitatea și creșterea economică. Să devină mai sigură pe ea, să nu-i mai fie frică de ea însăși, să afirme, să se afirme și să și facă ce afirmă.

Dar cred că nici măcar acum Bruxellesul și restul membrilor UE nu sunt pregătiți pentru realitate. Deci vor mai veni niște traume peste noi înainte de trezire.

Altfel, dolarul crește pe burse. Ce spune asta europenilor?”, a scris Vlad Petreanu pe contul său de Facebook.

"Indiferent ce va face, acestea sunt valorile pe care le impune"

În ceea ce-l priveşte pe CTP, acesta şi-a exprimat clar opiniile cu privire la Donald Trump în repetate rânduri şi a sperat până în ultima clipă că democrata Kamala Harris va reuşi să câştige.

„Scrutinul din America este reprezentativ pentru tot globul. O alegere care a avut pe un braț al balanței egolatria și promisiunile scelerate de a deporta milioane de oameni, de a arunca armata împotriva populației, de a-i urmări și elimina pe toți cei care nu sunt de acord cu el. Argumentele lui au fost insultele, minciunile sfruntate fără număr, amenințările, suprimarea democrației, pedeapsa cu moartea. Machoismul lui dezgustător a fost apreciat de femei, care au votat-o pe Kamala Harris cu 2 procente mai puțin decât pe Biden. Indiferent ce va face, acestea sunt valorile pe care le impune, acesta este modelul uman de succes pe plan mondial.

Și în România, în care va trebui să mai trăiesc”, spune el.