Parlamentul European vrea revizuirea normelor UE privind inspecția tehnică periodică și controalele tehnice în trafic pentru vehicule

Parlamentul European a aprobat joi a deschiderea negocierilor cu Consiliul cu privire la revizuirea normelor UE privind inspecția tehnică periodică și controalele tehnice în trafic pentru vehicule.

Cu 369 de voturi pentru, 126 împotrivă și 84 abțineri, Parlamentul European a convenit să treacă la următoarea etapă a procesului legislativ de revizuire a cerințelor privind inspecția tehnică periodică a autovehiculelor.

Deputații doresc să ofere conducătorilor auto mai multe modalități de a efectua inspecția tehnică a unui vehicul.

”Pentru a combate fraudarea odometrelor și manipulările frauduloase de pe piața autovehiculelor de ocazie, deputații sprijină o nouă cerință potrivit căreia garajele de reparații auto ar trebui să înregistreze kilometrajele odometrelor autoturismelor și camionetelor, iar producătorii să introducă kilometrajele vehiculelor conectate într-o bază de date națională. Cu toate acestea, pentru a evita munca suplimentară pentru întreprinderile mici și mijlocii, deputații doresc ca această cerință să se aplice numai în cazul în care reparațiile durează mai mult de o oră”, potrivit Parlamentului European.

Potrivit deputaților, controalele în trafic ar trebui să se aplice autoturismelor, motocicletelor, camionetelor, camioanelor și autobuzelor pentru emisiile lor poluante și să solicite vehiculelor cu potențial ridicat de emisii să fie supuse unor inspecții tehnice suplimentare.

Anul trecut, Comisia și-a prezentat pachetul privind inspecția tehnică auto, urmărind să actualizeze standardele minime pentru inspecțiile vehiculelor, documentele de înmatriculare a vehiculelor și controalele tehnice în trafic. Deputații și-au confirmat deja poziția cu privire la o parte a pachetului, documentele de înmatriculare a vehiculelor, în aprilie.