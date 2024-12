Candidatul PNL la funcția de primar al Focșaniului și-a depus demisia din Consiliul Local. „Nu este un pas înapoi”

Fostul președinte al PNL Focșani, Valentin Resmeriță, renunță la mandatul de consilier local.

Omul de afaceri Valentin Resmeriță, care a deținut aproape jumătate de an funcția de președinte interimar al PNL Focșani și a fost candidatul acestei formațiuni politice la funcția de primar al municipiului Focșani, a anunțat vineri seară că și-a depus din Consiliul Local, mandat obținut în urma alegerilor din 9 iunie.

Resmeriță susține că decizia sa nu trebuie înțeleasă ca un pas înapoi.

”Astăzi, am luat decizia de a-mi depune demisia din funcția de consilier local al Municipiului Focșani. Nu este un pas înapoi, ci un angajament mai profund față de voi, cei care ați crezut și credeți în mine. Nu plec, ci mă ridic deasupra jocurilor de culise și a celor care preferă să păstreze decorul fals al unui trecut care refuză să moară. În politica acestui oraș, prea mulți continuă să ducă mai departe metehnele trecutului, ascunzând crăpăturile sub un strat de vopsea, fie că este galben sau roșu. Controlul politic, practicat și astăzi, sufocă orașul și oamenii care îl iubesc. Dar Focșaniul nu poate fi redus la culori politice și nici la ambiții personale. Acest oraș are nevoie de construcții adevărate, de proiecte care să dureze și de oameni care să nu se teamă să spună lucrurilor pe nume. Pentru mine, adevărul este un zid solid, care îi va lovi pe toți cei care încearcă să îl ocolească. Voi rămâne alături de voi, continuând să lupt pentru dreptate, transparență și pentru viitorul pe care Focșaniul îl merită”, a transmis Valentin Resmeriță.

Acesta le-a mulțumit tuturor focșănenilor care l-au susținut și a ținut să le transmită că drumul său nu se va opri aici.

”Focșaniul nu înseamnă iluzii colorate în galben și roșu, ci muncă onestă și proiecte durabile. Focșaniul nu este despre garduri vopsite, ci despre oameni care construiesc viitorul. Și acest viitor începe cu adevăr și respect.

Orașul nostru are o istorie bogată, dar, cel mai important, are un viitor care poate fi scris doar de oameni care cred în schimbare și în forța adevărului. Vă mulțumesc, din suflet, pentru votul vostru de încredere din această vară. Fiecare vot a fost o dovadă că Focșaniul poate fi altfel, că oamenii vor mai mult decât compromisuri și promisiuni deșarte”, a încheiat Resmeriță.