Cum explică premierul Ciolacu eliminarea facilităților fiscale: Cei din construcții vor plăti CASS / Ce se întâmplă cu IT-iștii

Premierul Marcel Ciolacu a afirmat clar faptul că angajații din construcții vor plăti CASS, dând de înțeles că și IT-iștii vor ajunge să fie plătească impozitul pe venit, de la care erau exceptați.

„Azi, împreună cu Nicolae Ciucă și ceilalți lideri am închis 99% din măsurile legate de reforma administrativă și anumite creșteri fiscale”, a afirmat Marcel Ciolacu, în interviul pentru Aleph News.

Ciolacu susține va avea loc reajustarea zonei fiscale pentru că cei care erau exceptați de impozitul pe venit sau contribuția pe sănătate. „De exemplu, IT-ul sunt exceptați la impozitul pe venit de 20 de ani. A fost nevoie de ea. A fost o măsură a unui stat care și-a asumat-o. Nu spun că s-a încheiat, dar e nevoie de echitate fiscală. Asta spune și Comisia. Nu poți să vii cu echitate socială fără să ai și o echitate fiscală. Asta spune și Comisia. Nu poți pe fiecare categorie să inventezi alte excepții. Acum am altă realitate. Am plecat din 2019 la 800 de milioane de lei concedii medicale, am adus în pandemie încă 750 de milioane de lei, deci nu ceva catastrofal. Problema e că m-am trezit în 2023 cu concedii medicale de 6 miliarde de lei. Cum se uită orice finanțist, comisarul pe buget și eu să par un om serios dacă eu păstrez scutirile de CASS. Constructorii au în acest moment această excepție. Vor plăti CASS. Ei au salariul minim pe economie în construcții de 4.000 de lei. Vom veni cu o mărire până la 4.500 - 4.600. Chiar dacă omul va reține acest CASS, nu va pierde niciun leu la venit.”, a afirmat Ciolacu.

Precizarea pentru IT-iști

„Din fondurile UE sunt miliarde de euro în IT. Nu taie nimeni până nu vom discuta iar cu toată industria. Domnilor, aveți miliarde de euro care vin de la UE pentru toate zonele de digitalizare din România, exact cu ce vă ocupați dvs. Vreți să riscăm să pierdem aceste miliarde și să n-aveți ce munci, sau să ne așezăm la masă și să înțelegem că România nu își mai permite ce își permitea acum câteva luni? Nu se pierde forța de muncă, pentru că va fi plătită la fel. Nu este o hotărâre foarte clară. Recomandarea a fost ca liniar să fie la toată lumea”, a completat premierul.

Guvernul va aproba concomitent, până la sfârşitul lunii august, ordonanţa de urgenţă care vizează reducerea cheltuielilor bugetare şi reforma administrativă şi pe cea privind măsuri fiscale prin care să crească veniturile la buget, a declarat prim-ministrul Marcel Ciolacu, care a punctat că în lipsa adoptării unor astfel de măsuri, deficitul, anul acesta, ar urma să fie mai mare de 6,2%, cât a fost anul trecut.

„Dacă nu luăm măsuri, va fi o situaţie dramatică. (...) Cert este, dacă în acest moment nu se face o reformă administrativă în paralel cu o reformă de reducere a unor excepţii fiscale, din Codul fiscal, toate excepţiile însumează în jur de 75 de miliarde de lei în România. (...) România, în acest moment, fără nicio măsură luată, va ajunge la un deficit mai mare decât deficitul de anul trecut. Deci, un deficit mai mare de 6,2%, dacă Guvernul României nu ia în acest moment nicio măsură. Ce înseamnă acest lucru? Automat va duce la blocarea fondurilor europene, la costuri mult mai mari pentru acoperirea deficitului şi, cum e şi normal, va duce mult mai devreme decât alegerile din 2024 la o instabilitate politică", a afirmat Marcel Ciolacu, luni seară, la Aleph News.

Premierul a precizat că până la sfârşitul lunii august vor fi adoptate cele două ordonanţe de urgenţă.