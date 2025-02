Crin Antonescu: „Rezultatul alegerilor din mai poate să ducă România în scenariul Yalta 2. S-ar putea să fie un semnal pentru Rusia”

Crin Antonescu, candidatul alianţei PSD, PNL şi UDMR la alegerile prezidenţiale, susține că rezultatul alegerilor din luna mai ar putea să ducă România într-un risc de consecințe tip Yalta.

„E o stare de neliniște. Cred că vehicularea acestui termen Yalta 2 este deocamdată nejustificată și cred că România, cu tot ce are ea ca resurse, trebuie să fie atentă, mobilizată pentru a împiedica așa ceva. Eu nu cred. Deocamdată nu am elemente să cred că vorbim de Yalta 2. Am însă motive să cred că ceea ce se va întâmpla la alegerile noastre prezidențiale, și nu o spun pentru că sunt într-o precampanie, că rezultatul acestor alegeri care vor avea loc în mai poate să ducă România într-un risc de consecințe tip Yalta 2. Cu alte cuvinte, nu cred că Trump și Putin împart acum lumea și spun: România e la tine sau rămâne la mine”, a declarat Crin Antonescu, la Antena 3 CNN.

Candidatul Coaliției a adăugat că, în momentul în care în România, va fi ales un anumit președinte, țara ar putea aluneca în „sfera de influență a Rusiei”.

„Eu știu foarte bine ce ar însemna Yalta 2, dar acum vorbim strict despre România. Eu nu cred că asta se va întâmpla, dar în momentul în care de exemplu, în România, va fi ales un anumit președinte s-ar putea ca asta să însemne sau să fie un semnal pentru foarte mulți dintre aliații noștri și, în primul rând, pentru Rusia, că se poate ca România să alunece, să intre în sfera de influență a Rusiei într-un fel sau altul, chiar rămânând formal în cadrul NATO sau al UE”, a spus Crin Antonescu.

Ce a fost Conferința de la Yalta și ce a însemnat pentru România

În urma Conferinţei de la Yalta din 1945, România a intrat oficial în sfera de influenţă sovietică, cu acordul Marilor Puteri Occidentale, precum Anglia sau Statele Unite ale Americii. Aliaţii vestici au decis să salveze în locul României, Grecia, datorită intereselor britanice în Mediterana.

În perioada 4-11 februarie 1945, în Crimeea, la Yalta, a fost stabilită noua ordine mondială.

La masa tratativelor se aflau liderii celor mai puternice naţiuni la nivel mondial, cele care au decis soarta Celui de-al Doilea Război Mondial. Winston Churchil, premierul Marii Britanii, preşedintele SUA Franklin D. Roosevelt şi Iosif Visarionovici Stalin, liderul Uniunii Sovietice, au fost principalii actori ai Conferinţei de la Yalta. Aici a fost hotărâtă şi soarta ţărilor balcanice, inclusiv a României.

De fapt, soarta României fusese hotărâtă deja din ultimii ani ai războiului, dar la Yalta a fost consfinţită. Alături de alte state din Balcani şi Europa Centrală, România a fost lăsată, de Marile Puteri Occidentale, pe mâinile ruşilor.