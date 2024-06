Controversele din jurul candidaților la Primăria Capitalei

Principalii candidați la Primăria Capitalei au trecut prin administrația centrală sau locală de-a lungul timpului, dar şi prin alte domenii, nefiind ocoliți de controverse.

Nicușor Dan şi Gabriela Firea sunt cele mai cunoscute figuri din rândul candidaților pentru Primăria Capitalei, dat fiind ca ambii au avut câte un mandat de primar general.

Nicușor Dan a ajuns recent în mijlocul unui scandal ce îl plasează în jurul unor oameni de afaceri controversați, unii dintre ei cu conexiuni cu interese de afaceri rusești. Mai precis, este vorba despre finanțarea campaniilor electorale ale edilului general în funcție de către afaceriști cu interese imobiliare sau care au legături cu personaje controversate.

Afaceriștii din jurul lui Nicușor Dan

Unul dintre cei șase mari sponsori ai lui Nicușor Dan, în campaniile trecute, este Horia Manda, cu afaceri în domeniul imobiliar, membru în consiliul de administrație al One United Properties.

Prin Axxess Capital, fondul de investiții pe care îl conduce și unde deține 68%, Manda administrează sute de milioane de euro de la Romanian-American Enterprise Fund, Emerging Europe Accession Fund și Balkan Accession Fund, potrivit informațiilor "Adevărul”. Mai mult, acesta a preluat inclusiv afaceri controversate, unele vizate de dosare penale, precum Banca Agricolă, Banca Romexterra în plin scandal de fraudă, cu Sorin Ovidiu Vântu acționar, Patria Bank și Banca Carpatica, unde Ilie Carabulea a fost anterior acționar, condamnat la 5 ani de închisoare.

Nu în ultimul rând, Manda ar fi preluat Rom Waste Solutions SRL, companie cu care Clotilde Armand a semnat contracte controversate, potrivit informațiilor din spațiul public.

Referitor la legătură cu Manda și cu sponsorizarea acordată în 2016, Nicușor Dan spunea: "Horia Manda este un matematician. Îl cunosc de cel puțin 20 de ani sau 15 ani de când am organizat Școală Superioară din București. A fost unul dintre donatorii din 2016, nu cred că era în One atunci. A fost unul din donatorii din 2016. Eu nu am primit niciodata donații de la One, să fie clar. Pe domnul Manda îl cunosc. Deci din perioada 2000-2006 îl cunosc. A fost unul din sponsorii Scolii normale superioare, la care am fost în mod voluntar directorul executiv. Când mă întâlnesc evident că vorbesc cu dumnealui. Ultima oară cred că m-am întâlnit la ambasada americană sau ambasada franceză, anul trecut".

Florin Talpeș este un alt sponsor important al lui Nicușor Dan, care ar fi finanțat, prin Softwin, Școala Normală Superioară și alte ONG-uri apropiate de actualul primar general, potrivit informațiilor "Adevărul". Edilul Capitalei ar fi beneficiat de sprijin financiar și de la milionarul Andrei Nicolae Popovici, membru în Consiliul de directori al Fundației lui Nicolae Rațiu.

Soția lui Popovici, Alina Lykiardopol-Popovici, este membră a Asociației Orașul Verde – fondată alături de Nicușor Dan. Popovici ar fi consultant al fondului Black Sea Investment Advisors S.R.L., unde asociat principal este Matei Păun, potrivit informațiilor "Adevărul". Fondatorii Black Sea Investment Advisors sunt Matei Păun, Arin Ion, Adrian Vasile (cu poziții anterioare la Țiriac Holdings și Rompetrol), în prezent parteneri în cadrul BAC Investments, și Cornel Fumea. În ianuarie 2019, cei patru au lansat fondul de investiții Black Sea Fund I, fond de 42,7 milioane de euro pentru achiziționarea de pachete minoritare sau majoritare la diferite companii considerate cu potențial. Conform datelor de la Ministerul Finanțelor, Black Sea Investment Advisors a avut în 2023 o cifră de afaceri de 3,85 milioane lei și un profit de 1,64 milioane lei.

Matei Păun este fondatorul băncii de investiții BAC Investments, cu operațiuni în România, Bulgaria, Serbia, Macedonia și Belarus.

Păun ar avea conexiuni de afaceri cu rusul Alexander Bychkov și cu grupul financiar rusesc Alpha Capital Partners, spun sursele "Adevărul", dar și cu Jim Mellon, un investitor britanic cu legături semnificative în Federația Rusă, care este investitor în companii rusești precum Uralmash și Lukoil și partener cu foști agenți KGB.

Păun ar mai fi implicat în BAC Financial Advisory, unde ar deține 51% din acțiuni și ar fi asociat cu un cetățean belarus cu legături până la Alexandr Lukașenko. Nicușor Dan a lansat o campanie publicitară în București, derulată doar pe panourile stradale ale firmei Getica OOH SRL1, societate care ar fi avea legături cu Matei Păun. În declarațiile publice, afaceristul a negat legăturile cu societatea menționată, însă a precizat că a negociat contractului lui Nicușor Dan pentru publicitatea stradală.

Una dintre firmele la care Păun are calitatea de co-fondator - BAC Romania (Balkan Advisory Company SRL) - ar fi făcut afaceri cu societăţi din Federaţia Rusă, la cel mai înalt nivel, potrivit ziuaconstanta.ro. BAC România are birouri la București, Belgrad și Sofia. La aceeași firmă, la fel ca la Black Sea Investment Advisors, asociat este Arin Ion.

Într-un răspuns pentru Newsweek România, Matei Păun a negat că ar fi filorus.

„Nu am opinii pro-ruse. Nu sunt filorus. Faptul că am cunoștințe despre piața din Rusia și specificitățile spațiului de business din această țară înseamnă că înțeleg mai bine motivele și consecințele unor decizii, nu că sunt fan. E mai periculos să ignori motivațiile și acțiunile unei țări cu o influență semnificativă decât să le analizezi și să încerci să le explici. Sunt un european convins”, susținea Păun.

Gabriela Firea, în Uniunea Scriitorilor cu două cărți și un roman

Cu două cărţi de poezie şi un roman, Gabriela Firea şi-a făcut loc în Uniunea Scriitorilor, printre nume cu greutate în cultura românească. În 2016, reporterii “Adevărul” au citit pagină cu pagină opera literară a Gabrielei Firea şi au vorbit cu criticii şi scriitorii care au girat cărţile scrise de primarul general.

Gabriela Firea şi-a început cariera literară în 2001, odată cu publicarea volumului de versuri “O altă lume” (ediţie bilingvă, tipărită în română şi engleză). Pentru această carte, Firea a câştigat premiul de debut al Asociatiei Scriitorilor din Bucuresti (ASB), o organizaţie cu statut incert, condusă de Horia Gârbea şi bine conectată la sursele de finanţare din zona politică. Între altele, ASB a fost sprijinită financiar de Primăria Sectorului 2, iar după premiul din 2001însăşi Gabriela Firea a devenit unul dintre sponsorii acestei asociaţii. În această aventură literară numită Asociaţia Scriitorilor din Bucureşti au mai fost înrolaţi Neculai Onţanu (fost primar al Sectorului 2), Andrei Marga (fost preşedinte al Institutului Cultural Român) şi Eugen Simion (fost preşedinte al Academiei Române).

În 2002, Gabriela Firea a publicat al doilea volum de poezie. „Treizeci (Picnic pe câmpul de luptă)“ pare a fi un capriciu personal, o carte-cadou pe care Gabriela Firea şi-a făcut-o la împlinirea vârstei de 30 de ani: volumul conţine 30 de poezii, câte una pentru fiecare an din viaţă ei. Acest moft aniversar a fost, însă, girat de nume cu greutate în lumea culturală din România. Poemele au fost prefaţate de scriitorul Horia Gârbea, poet şi dramaturg multiplu premiat de Uniunea Scriitorilor: „Gabriela Vrânceanu Firea a intrat în literatură cu hotărâre, cu aplomb şi cu o receptare dintre cele mai favorabile. […] Gabriela Vrânceanu Firea cucereşte prin naturaleţe şi prin tandreţea necontrafăcută cu care priveşte şi reflectă lumea“.

Mai mult, volumul a beneficiat şi de o postfaţă elogioasă, scrisă de poetul Liviu Ioan Stoiciu.

Contactat de „Adevărul“ în urmă cu opt ani, Liviu Ioan Stoiciu a recunoscut că a cam exagerat în postfaţă: „E mult spus că are valoare. Ea are inteligenţă de ziarist, ştie să mânuiască cuvinte. E un poet mediu, fără pretenţii. Horia Gârbea m-a pus să scriu postfaţa asta, că el e prieten cu ea. Îmi pare rău, nici nu mai ştiu ce am scris acolo. A fost un gest de politeţe şi atâta tot“.

Cum și-a impus Piedone apropiații în administrație

Candidatul PUSL la Primăria Capitalei, Cristian Popescu Piedone, și-a impus de-a lungul anilor apropiații în diverse funcții în aparatul de stat, relatează mainnews.ro.

La două luni de la preluarea Primăriei Sectorului 5, edilul a obținut suplimentarea aparatului de specialitate cu nu mai puțin de 162 de posturi. Aici, ginerele lui Piedone a fost ales consilier în cadrul Consiliului Local din partea PUSL. Ulterior a fost pus în funcția de membru în cadrul comisiei privind vânzarea spațiilor comerciale, fapt pentru care primarul Sectorului 5 a fost sancționat de către Agenția Națională de Integritate. Totodată, el lucrează ca referent în cadrul companiei Totul Verde, gestionată de Primăria Sectorului 4, dar și pe post de consilier în cadrul cabinetului primarului Sectorului 4.

La Sectorul 4 lucrează și fiica edilului, Șerban Popescu Ana Maria. Începând din anul 2021, aceasta ocupă funcția de consilier în cadrul Direcției de Evidență a Persoanelor din cadrul primăriei.

Capotă Dorin Petre, cumnatul lui Vlad Popescu Piedone, ocupă funcția de secretar în cadrul Consiliului de Administrație al companiei Salubrizare Sector 5, aflată în subordinea Primăriei Sector 5.

Vlad Popescu, fiul lui Cristian Popescu Piedone, a intrat Parlament pe listele PSD.

Lista este continuată de nepoții săi. Iulian Cârlogea ocupă funcțiile de consilier în cadrul Consiliului Local Sector 4, administrator public al Sectorului 5, consilier personal al lui Piedone și director adjunct la una dintre companiile primăriei, Salubrizare Sector 5 SA. George Cârlogea este consilier local în cadrul Consiliului Local Sector 5 din partea PPUSL, partidul lui Cristian Popescu Piedone.

Burduja, facultate la Stanford, doctorat în România și inițiator al mitingului diasporei

Sebastian Ioan Burduja, candidat al PNL la Primăria Capitalei, a obținut în 2008 licența în științe politice (cu merite deosebite și onoruri – calificativ maxim la lucrarea de diplomă – A+), la Stanford. În 2011 a absolvit un master în Politici Publice și unul în Administrarea Afacerilor, ambele la Harvard. Și deși are facultatea și masterul absolvite în America, Sebastian Burduja a ales să își facă doctoratul în România. În 2019 a devenit doctor în Economie și Afaceri Internaționale (susținut cu un calificativ excelent - Summa Cum Laude) la ASE București.

Sebastian Burduja a fost unul dintre inițiatorii mitingului diasporei din 10 august 2018, un clip prin care invita oamenii la protest atingând rapid peste un un milion de vizualizări.

Marinel Burduja, tatăl lui Sebastian Burduja, a fost în anii ’90 vicepreședinte al Bancorex - Banca Română de Comerț Exterior. Banca, deținută de statul român, a fost lichidată în 1999, după ce a fost devalizată sistematic de oamenii aflați la conducerea ei.

O controversă ce îl privește este legată de prezența tatălui său în consiliul administrativ al companiei Alro, la vremea când un pachet majoritar era deținută de un oligarh rus. Răspunzând unei întrebări, în cadrul unui interviu la DIGI 24, Burduja a spus: „Tatăl meu este tatăl meu și ce face dânsul să răspundă pentru asta. Pe de altă parte e acolo, cred că de cinci-șase ani de zile, a fost selectat competitiv”. Acesta spune că nu îi datorează tatălui său cariera politică.

„Compania respectivă este în România, nu este vizată de sancțiuni, produce aluminiu, este un producător important de aluminiu. Și încă o dată, cred că trebuie să încetăm, după 34 de ani, să judecăm o generație după faptele sau meritele altei generații. Sunt constant ținta unor atacuri care-l vizează pe tatăl meu și sunt și nefondate și cred că țin de altă epocă, cea a dosarelor de cadre, a originilor nesănătoase. Și în ceea ce mă privește atitudine mea, abordarea mea și faptele mele față de Federația rusă sunt extrem de certe”, spunea Sebastian Burduja.

Sebastian Burduja a declarat marți 4 iunie, într-un interviu pentru G4Media.ro, că nici tatăl său, Marinel Burduja, fost vicepreședinte Bancorex în anii 90, nici fostul lider PDL, Adriean Videanu, nașul său, nu au jucat vreun rol în ascensiunea sa politică. ”Nu am sărit etape, am început cu munca de jos”, a declarat Burduja.

Referitor la legăturile tatălui său cu magnatul rus care în deținea în urmă cu cinci ani ALRO Slatina, Burduja a spus doar că acesta ”a fost selectat” în Consiliul de Administrație și că ar avea relații proaste cu afaceristul rus, deși acesta controla fabrica de aluminiu la vremea respectivă. Burduja l-a criticat pe Nicușor Dan din cauza legăturilor sale cu Matei Păun, despre care a spus că ar fi ”putinist”.