Asemănare între Nicușor Dan și Cristian Popescu Piedone: contracte cu firme conduse de oameni cu conexiuni în serviciile secrete

Atât Primăria Sectorului 5, condusă de Cristian Popescu Piedone, cât și Primăria Capitalei, aflată sub conducerea lui Nicușor Dan, au semnat contracte de milioane de euro cu firme ai căror patroni au legături cu serviciile secrete, arată o investigație jurnalistică Libertatea.

Potrivit unei analize Libertatea a contractelor importante oferite de la începutul anului de către primării și publicate pe Sistemul Electronic de Achiziții Publice (SEAP), Primăria Sectorului 5, condusă de Cristian Popescu Piedone, a semnat un contract cu CCAT Solution Grup și Urban Scope, în valoare de 1,2 milioane de lei.

Potrivit sursei citate, în conducerea companiei este și Zamfir Răzvan, fost asociat în firma KVB Economic SRL, implicată, în trecut, în mai multe afaceri cu bani publici, acordând consultanță unor primării și consilii județene. Tot pe tema acestui contract apare și Silvian Ionescu, zis „securistul” lui Băsescu, care a lucrat în Securitate, până în 1989, ca ofițer DIE. După ’90, a devenit secretar general al FSN, apoi membru PD.

Sursa citată a mai arătat că în cazul Primăriei Capitalei, condusă de Nicușor Dan, a semnat un contract cu NOVA POWER & GAS SRL, care este parte din grupul E-INFRA SA, în valoare de 50, 2 milioane de lei.

Potrivit sursei citate, inițial, NOVA POWER & GAS SRL a fost controlată de Alin Ardelean, fiul lui Virgil Ardelean, fostul șef al U.M. 0215, unitatea de informații a Ministerului de Interne (celebra „doi si-un sfert”) și de Rareș Criste. Până în 2007, firma a fost cunoscută sub numele de AMGAZ Furnizare SRL și, ulterior, până în 2010, de TEN GAZ SRL. Rareș Criste este unul dintre jucătorii importanți din energie, apropiat al fostului șef DGIPI Gelu Oltean (trimis în judecată anul trecut pentru trafic de droguri) și de Virgil Ardelean.

Articolul mai relatează că un alt contract, cu o valoare de 13,65 milioane de lei a fost adjudecat de firmele Avitech Co și Depanero. Potrivit investigaâiei jurnalistice, Avitech Co. SRL este împărțită în mod egal de Traian Valentin Dogaru și Anton Gabriel Roescu. Avitech Co SRL a fost fondată, în anul 1994, de israelianul născut la Bârlad Silvio Vitenstein alături de trei off-shore-uri din Cipru legate de Sebastian Ghiță. Vitenstein a fondat și compania XOR IT Systems, controlată de Bogdan Padiu, cofondatorul Teamnet alături de fostul deputat PSD Sebastian Ghiță, fostul deputat PSD, care se ascunde de Justiție în Serbia, a fost asociat cu Anton Gabriel Roescu în firma 360 Revolution SRL.

În Depanero SRL sunt doi asociați: firma Dante Internațional SA și Iulian Gabriel Stanciu, o veche cunoștință și asociat al fostului deputat PSD Sebastian Ghiță, a mai arătat sursa citată.