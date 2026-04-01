Video „Bolojenistul” din PSD: singurul social-democrat care mai vrea la guvernare cu actualii parteneri

Sorin Grindeanu, președintele PSD, a declarat miercuri, după reuniunea regională a organizațiilor București–Ilfov, că cei mai mulți dintre cei care și-au exprimat punctul de vedere aici au cerut ca partidul să părăsească actuala coaliție de guvernare. Liderul social‑democrat a precizat că, în toate cele șase întâlniri regionale organizate până acum, doar o singură persoană a susținut continuarea guvernării în formula actuală.

Grindeanu a explicat că discuțiile interne au urmat același format ca în celelalte regiuni: prezentarea situației politice și guvernamentale, evaluarea activității miniștrilor PSD și analiza scenariilor posibile înaintea votului decisiv din 20 aprilie.

„Pe 20 avem votul şi astăzi desfăşurătorul a fost acelaşi ca în celelalte întâlniri regionale. Am prezentat situaţia la zi (...) imaginea guvernării, autoevaluarea vizavi de prezenţa noastră în Coaliţie şi în guvern. După aceea am prezentat scenariile în care putem intra odată cu votul din 20 aprilie”, a spus Grindeanu.

„Aici cam toată lumea a cerut să trecem în opoziţie”

Președintele PSD a subliniat că la București–Ilfov solicitarea de a intra în opoziție a fost aproape unanimă

„Poate aici, la Bucureşti, până am ieşit noi din sală, cam toată lumea care a luat cuvântul a cerut să trecem în opoziţie. Aproape toată lumea”, a detaliat Grindeanu.

Potrivit social-democratulului, atmosfera din filialele partidului este similară peste tot în țară:

„Un singur român s-a exprimat în toate cele şase întâlniri regionale cum că ar fi bine să continuăm în acelaşi mod. Avem şi noi bolojenistul nostru, evident, Toma de la Buzău. În rest, nici măcar o persoană, la cele şase întâlniri regionale, n-a spus că ar trebui să continuăm în forma actuală”.

Scenarii deschise pentru PSD

Liderul PSD a precizat că partidul ia în calcul mai multe variante, inclusiv o reconfigurare a coaliției sau trecerea în opoziție, însă decizia finală depinde și de partenerii de guvernare:

„Asta nu înseamnă că nu vom alege acest lucru, ci comportă posibile alte scenarii: reconfigurare în interior a acestei coaliţii de guvernare, dar asta nu depinde doar de noi (...) sau trecerea în opoziţie. Pentru că se poate majoritate şi fără PSD”.