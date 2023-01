Ciucă: Putem atinge un grad de absorbție a fondurilor europene de aproximativ 95% la sfârșitul acestui an

Premierul susține că România poate ajunge până la sfârșitul anului 2023 la un grad de absorbție a fondurilor europene de aproximativ 95%, un procent record pentru țara noastră. România a crescut în 2022 de la 50% la 71%.

„Pentru anul în curs, țara noastră are capacitatea de a obține o performanță similară, în materie de atragere a banilor europeni. Astfel, la sfârșitul acestui an, putem atinge un grad de absorbție de aproximativ 95%, rată care va fi un procent-record pentru România”, a anunțat Nicolae Ciucă.

În ceea ce privește rata de absorbție pe care România a atins-o în anul 2022, premierul a precizat că aceasta a ajuns la 71% de la 50%. În total, prin banii din fonduri europene și PNRR, România a primit 11,3 miliarde de euro în 2022.

„Rata de absorbție a fondurilor europene a crescut în 2022 de la 50% la 71%. Anul trecut, în România au intrat 5,4 miliarde euro prin Politica de Coeziune, care însumează programele de investiții strategice. Adunând și banii veniți prin PNRR, România a primit în 2022 de la Bruxelles un total de 11,3 miliarde euro, cea mai mare valoare de la admiterea în UE până acum”, a anunțat Nicolae Ciucă.

În prima ședință a Guvernului din acest an, premierul Ciucă a anunțat că Executivul a reușit realizarea unei creșteri economice „pe care nu o previzionase nimeni la începutul anului, îndeosebi după declanşarea războiului în Ucraina şi după efectele pe care le-au produs creşterea preţurilor la energie şi la gaze şi inflaţia".

„Au fost momente pe care care le-am gestionat împreună, momente pentru care am găsit soluţii şi le-am rezolvat punctual, dar, totodată, am reuşit să proiectăm şi decizii care să producă efecte în timp, motiv pentru care este important să subliniez că ne-am angajat să asigurăm absorbţia fondurilor europene şi toate cele trei linii de finanţare europeană cumulează aproximativ 90 de miliarde de euro. (...) Am reuşit să ne încadrăm în acea sumă pe care am stabilit-o ca obiectiv şi anume cel puţin 10 miliarde pe an să fie absorbite", a explicat prim-ministrul, în deschiderea ședinței de Guvern de miercuri, 4 ianuarie.