Ciucă: În 2022 am reuşit o absorbţie din fondurile europene de 11,3 miliarde de euro

Premierul Nicolae Ciucă a precizat că este cel mai înalt nivel de atragere a banilor europeni de când ţara noastră are acces la aceste finanţări.

Nicolae Ciucă a făcut, în deschiderea şedinţei de Guvern, un apel la solidaritate, empatie la nivel naţional, la dialog cu partenerii sociali şi la colaborare la nivelul tuturor instituţiilor, precum şi la stabilitate politică.

„Am reuşit să trecem prin toate provocările pe care le-am avut, la provocările pe care cetăţeni României le-au resimţit. (...) Avem nevoie de aceeaşi energie şi activitate din partea tuturor. (...) Am avut o execuţie bugetară bună, am reuşit să ne încadrăm în ţintele de deficit", a afirmat Ciucă.

Potrivit acestuia, Guvernul a reuşit realizarea unei creşteri economice „pe care nu o previzionase nimeni la începutul anului, îndeosebi după declanşarea războiului în Ucraina şi după efectele pe care le-au produs creşterea preţurilor la energie şi la gaze şi inflaţia".

„Au fost momente pe care care le-am gestionat împreună, momente pentru care am găsit soluţii şi le-am rezolvat punctual, dar, totodată, am reuşit să proiectăm şi decizii care să producă efecte în timp, motiv pentru care este important să subliniez că ne-am angajat să asigurăm absorbţia fondurilor europene şi toate cele trei linii de finanţare europeană cumulează aproximativ 90 de miliarde de euro. (...) Am reuşit să ne încadrăm în acea sumă pe care am stabilit-o ca obiectiv şi anume cel puţin 10 miliarde pe an să fie absorbite", a explicat prim-ministrul.

Perspective optimiste pentru 2023

Nicolae Ciucă a adăugat că în 2022 s-a reuşit o absorbţie de 11,3 miliarde de euro fonduri europene, iar perspectiva pentru 2023 este de încadrare în această sumă. „Probabil să o depăşim, pentru că am reuşit să asigurăm fundamentul pentru ceea ce înseamnă derularea proiectelor şi programelor europene. Au fost o serie întreagă de activităţi care s-au coordonat şi corelat între ministerele coordonatoare de reforme şi sunt convins că, aşa cum acum ne bucurăm de această sumă absorbită, cea mai mare de altfel până în momentul de faţă de când România accesează fonduri europene, să poată să fie depăşită şi anul acesta şi în anii care urmează. Avem nevoie de aceşti bani", a transmis şeful Executivului.

El a amintit că anul trecut România s-a angajat să asigure cea mai mare sumă la investiţii. „Am reuşit să asigurăm această sumă şi cheltuirea acestor bani. Deşi a fost temporizată de creşterea preţului la materiale de construcţii, am reuşit în final să ne încadrăm într-un proces de absorbţie probabil peste 70%. Aşteptăm cifrele la finalul lunii şi vom anunţa şi valoarea nominală a cheltuielilor la investiţii", a completat Ciucă.

PNRR merge lent

România nu se mișcă prea repede în ceea ce privește implementarea Planului Național de Redresare și Reziliență, în condițiile în care o bună parte din obiectivele din T4 din 2022 nu sunt îndeplinite, fiind făcuți doar primii pași. Progres lent e înregistrat în ceea ce privește reforma pensiilor speciale, a modificării legislației Justiției, a numirii de management profesionist la mai multe companii ale statului, precum și la alte obiective din PNRR, în condițiile în care pentru perioada octombrie-decembrie erau peste 50 de jaloane și ținte.