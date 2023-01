Proiecte de lege bizare depuse în 2022, în Parlament

Printre inițiativele legislative depuse anul trecut de aleși se remarcă și o serie de proiecte care urmăresc fie interzicerea unor produse alimentare, fie luarea unor măsuri de mărire a numărului de parlamentari.

În decursul anului 2022, în registrul Parlamentului, atât la Camera Deputaților, cât și la Senat, au fost introduse mai multe proiecte de lege care au reușit să suprindă, nu atât pentru temeinicia lor, ci pentru prevederi la care aproape nimeni nu s-ar fi așteptat.

Accesarea sau manipularea activității neuronale, subiectul unui proiect de lege

Un proiect care s-a remarcat, însă care a fost respins atât de plenul Camerei Deputaților, cât și de cel al Senatului, este Legea suveranității, pentru protejarea interesului superior şi suveran al poporului şi al cetăţeanului român, preluată de mai mulți aleși ai AUR.

Legea prevedea pedepsirea „accesării sau manipulării activității neuronale” precum și „orice intervenție asupra conexiunilor neuronale sau intruziune la nivelul creierului, într-un mod invaziv sau neinvaziv, în lipsa consimțământului scris”.

O altă prevedere este interzicerea deținerii oricărui sistem sau dispozitiv, fie că este vorba despre „neurotehnologie, interfață creier-computer”, al cărui scop este „accesarea sau manipularea activitității neuronale, într-un mod invaziv sau neinvaziv”.

Printre inițiatori se mai numără și deputați neafiliați precum Diana Șoșoacă sau membri neafiliați, cum e cazul lui Dumitru Coarnă, fost ales PSD.

Produsele alimentare, în atenția AUR

Alte inițiative ciudate sunt interzicerea sării iodate sau interzicerea insectelor și a viermilor în alimentația umană.

Proiectul depus de AUR interzice comercializarea sării iodate pentru consumul uman, pentru hrana animalelor, fiind prevăzut faptul că aceasta să fie comercializată doar cu prescripție medical din farmacii. De asemene, potrivit inițiativei comercializarea sării iodate în afara farmaciilor ar fi sancționată cu amenzi între 4.000 de lei - 20.000 de lei.

Motivarea proiectului invocă un studio al Asociației pentru Protecția Consumatorilor din România, care arată că, spre deosebire de sarea neiodată, care are termen de valabilitate nelimitat, sarea iodată are un termen care variază de la un an la 20 de ani. Astfel, potrivit aleșilor, aceste variații ale termenului de valabilitate demonstrează toxicitatea sării iodate, dată de substanțele chimice adăugate în procesul de iodare a sării”.

În ceea ce privește cel de-al doilea proiect, inițiativa legislative pentru interzicerea insectelor în alimentația umană, a fost înregistrată la Senat de șeful AUR George Simion și deputații Lilian Scripnic și Sorin Muncaciu și senatorul Claudiu Tîrziu, invocând la momentul depunerii „o manipulare” pentru „a normaliza utilizarea în alimentația umană a insectelor și larvelor”.

De altfel, proiectul de lege interzice producția, importul, publicitatea și comercializării, respectiv interzicerea alocării de fonduri pentru a cerceta introducerea gândacilor în alimentația umană.

Creșterea numărului de parlamentari pentru Diaspora cu 114 aleși

Nu în ultimul rând, unii aleși ai Alianței pentru Unirea Românilor au venit cu o inițiativă prin care este majorat numărul aleșilor din diaspora de la 6 la 120. Nu mai puțin de 37 de senatori și 83 de deputați ar vrea membrii AUR să fie în străinătate, fapt care ar majora numărul cu 114 parlamentari, în condițiile în care acum avem doi senatori și patru deputați.

Inițiativa AUR se bate în cap în cap cu decizia unui referendum validat privind reducerea numărului de parlamentari la 300 de aleși.