Ciucă: „Nu am fost niciodată în vacanţă în străinătate”. Unde merge de Crăciun șeful PNL

Preşedintele Senatului, liderul PNL Nicolae Ciucă a declarat sâmbătă, într-un interviu pentru o televiziune, că nu a fost niciodată în concediu în străinătate, el precizând că sunt foarte multe locuri de vizitat în România.

„Vacanțe, în adevăratul sens al cuvântului, am avut cu ceva ani în urmă. Ulterior, când am intrat în vâltoarea responsabilităților, nu am avut o săptămână legată de vacanță. Cele mai frumoase vacanțe au fost în 2003 la Sinaia și în 2004, la mare. N-am fost niciodată în concediu în străinătate. Niciodată în concediu, în vacanță, în city-break. Nu știu dacă ne ajunge o viață să descoperim frumusețile României. Mai avem multe de văzut” spune președintele Senatului, Nicolae Ciucă, într-un interviu pentru Digi24.

Liderul PNL recomandă stațiunile montane din Româna, considerate „absolut colosale”. De asemenea, al doilea om în stat mai recomandă stațiunile unde se face agroturism, dar și Delta Dunării. De Crăciun, merge în Bucovina, după ce în vara i-a plăcut foarte mult la Gura Humorului.

Ce gătește Ciucă

În aceeași emisiune, cu profil culinar, preşedintele PNL a afirmat că găteşte şi atunci când doreşte să îşi surprindă soţia o face cu mare pasiune. „Îmi place să gătesc, gătesc simplu. Saramura de pui, o reţetă pe care am învăţat-o din familie”, a spus Ciucă, precizând că nu este doar puiul gătit pe grătar.

„În Oltenia este cu mai multă zeamă, totul se pune pe grătar, roţiile, ardeiul, usturoiul se pune la un moment dat. Este o reţetă aparte”, a precizat Ciucă, arătând că este un fel de mâncare de familie. ”Îmi aduc aminte cu mare plăcere, când veneam acasă, era la îndemâna bunicii aceastî mâncare”, a spus el. Preşedintele PNL a afirmat că ora cinei îl prinde mereu la birou şi ajunge târziu acasă. „De fiecare dată, cina o servesc acasă”, a spus Nicolae Ciucă.