PSD, criticat în ședința PNL pentru racolarea de edili liberali: Fură primarii celuilalt și se și laudă cu asta SURSE

Prim-vicepreședintele PNL, Dan Motreanu, s-a declarat nemulțumit de faptul că PSD continuă să ia primari liberali pentru a candida pe listele social-democraților, chiar lăudându-se cu acest lucru, potrivit informațiilor „Adevărul”.

„În această Coaliție PNL a fost partidul corect. Niciodată într-o alianță de genul asta nu s-a pomenit ca unul din parteneri să îi fure primarii celuilalt și să se mai și laude cu asta”, a precizat prim-vicepreședintele PNL, în cadrul ședinței de Birou Politic Național.

Apoi, Dan Motreanu a subliniat și el că PNL trebuie să aibă propriul candidat la prezidențiale, dar și că formațiunea trebuie să nu se agațe de vreo listă comună, ci să meargă separat. De altfel, votul pentru calea „Prin noi înșine” a fost unul unanim.

Președintele PNL, Nicolae Ciucă, le-a transmis colegilor din conducerea extinsă a formațiunii liberale că partidul trebuie să dea dovadă de responsabilitate, a dat semnalul pentru varianta mergerii în alegeri singuri, dar le-a cerut și să aibă „răbdare la guvernare”, potrivit surselor „Adevărul”

„Prin noi înșine am reușit de-a lungul istoriei. Prin noi înșine vom reuși să abordăm alegerile din 2024 și să le câștigăm. Să dăm Președintele României. Pentru că nu există altă soluție pentru dezvoltarea României. Suntem aici să stabilim strategia și direcția. Avem nevoie ca pe baza acestor valori să ne asumăm obiectivele. Pentru îndeplinirea lor avem clar nevoie de o strategie și un plan”, a afirmat Nicolae Ciucă, la începutul ședinței de Birou Politic Național, de la Sinaia, potrivit informațiilor „Adevărul”.

„Răbdare” la guvernare

„Trebuie să dezvoltăm propriile obiective, propriile linii în conformitate cu ce am asumat ca partid. Fiecare dintre miniștrii noștri pot fi analizați. Dar avem cea mai bună echipă de miniștri care s-a angajat sa facă treaba. Nu e deloc simplu. Și-au îndeplinit obiectivele. Important e că am avut și avem puterea să spunem ce am făcut bine, să putem spune ce nu am îndeplinit. Asa e și într-o familie, acasă, spui onest ce ai făcut bine și ce nu ai reușit. Trebuie să ai puterea să recunoști, să îndrepți, să treci mai departe. Același lucru să îl facem și cu programul de guvernare”, le-a mai transmis liderul PNL colegilor

Conducerea liberală a decis, la propunerea lui Lucian Bode (secretar general), să adauge la statut o prevedere care punctează faptul că liderii filialelor care nu au rezultate la alegeri să facă automat un pas în spate, susțin surse liberale.

„Nu avem voie față de PNL, față de militanții noștri să ne propunem altceva decât locul 1! Pentru asta trebuie să fim uniți! Unitatea noastră poate să ne ducă la câștigarea alegerilor”, a mai punctat liderul liberal, care a subliniat că dacă ajung iar la guvernare „e loc sub soare pentru toți”.