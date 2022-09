Ciucă: Guvernul a luat toate măsurile pentru a avea stocurile necesare la încălzire

Premierul Nicolae Ciucă anunţă că Guvernul a luat toate măsurile de asigurare a stocurilor necesare pentru încălzire, iar Executivul este pregătit să adopte, joi, cadrul normativ pentru protejarea cetăţenilor de creşterea preţurilor la energie.

Potrivit unui comunicat al Guvernului, Nicolae Ciucă a convocat, la Palatul Victoria, reuniunea Comitetului interministerial pentru asigurarea rezilienţei energetice şi implementarea proiectelor de infrastructură în energie.

Cu această ocazie, participanţii au analizat programul de iarnă iniţiat de Ministerul Energiei şi elementele noilor măsuri guvernamentale de protejare a populaţiei şi economiei de efectele creşterii preţurilor la energie şi gaze naturale, precizează sursa citată.

"Guvernul a luat toate măsurile pentru a avea stocurile necesare pentru încălzire. Autorităţile vor avea planuri de intervenţie pentru asigurarea fluxului necesar de aprovizionare, fiind pregătite să ofere suport în cazul unor avarii sau altor situaţii de urgenţă. Pentru a consolida măsurile de sprijin pe care Guvernul le ia pentru protejarea românilor şi a mediului de afaceri de creşterea preţurilor la energie şi gaze naturale, suntem pregătiţi, azi, să adoptăm cadrul normativ necesar în acest sens", a declarat prim-ministrul Nicolae Ciucă, citat în comunicat.

PSD vrea să impună o taxă de solidaritate pentru companiile din energie în noua ordonanță

Mihai Tudose, vicepreședinte al PSD, susține că se impune o taxă de solidaritate, pentru că „în buzunarele unor firme” ar intra bani, deși nu fac decât „să plimbe hârtii”.

„Pe pachetul de energie am să vă spun principiile la care am convenit şi care înţeleg că vor fi prinse în ordonanţa ce va trece în prima şedinţă de Guvern, mâine sau poimâine, fiindcă aşa cum am promis până pe 1 septembrie vom avea o ordonanţă nouă în ceea ce priveşte reglementarea pieţei energiei. Elementele de noutate sunt următoarele: apare noţiunea de preţ de referinţă calculat pe o formulă complicată. O să v-o explice colegii din Guvern, după ce se adoptă ordonanţa, care are ca bază preţul de achiziţie, recunoaşterea unor investiţii şi o cotă de profit. Ceea ce depăşeşte acest preţ de referinţă, la vânzare, va intra într-un fond de solidaritate, într-un cont deschis la Ministerul de Finanţe, de unde se va plăti compensarea acordată consumatorului final (...) Încurajăm şi compensăm, dar trebuie să avem un punct de referinţă şi la consumurile anterioare, de un an, de doi ani, nu merge la nesfârşit”, a declarat Mihai Tudose, într-o conferinţă de presă.

Vicepreședinte PSD a mai spus că ANRE va fi mult mai implicat şi vor fi prevăzute amenzi pentru nerespectarea unor termene care vor fi maxim de o lună, reglementate prin noua ordonanţă.

„Tot ceea ce înseamnă parte socială, spitale de stat sau private, cămine de bătrâni de stat sau private, tot ce înseamnă zonă socială, va avea preţ acoperit în totalitate, fără niciun fel de discuţie (...) Vor fi prevăzute amenzi pentru nerespectarea unor termene. Astăzi când stăm de vorbă tot ce înseamnă lanţ între producător şi consumatorul final au întârzieri de două, trei, patru, cinci luni la livrat documentele pentru decontare. Pe noua ordonanţă vor fi nişte termene foarte bine prevăzute de maxim o lună. Cine nu se conformează va plăti amendă”, a explicat Tudose.