Ciprian Ciucu susține revenirea la două tururi pentru alegerea primarilor. „Legitimitatea îţi dă autoritate”

Candidatul PNL pentru funcţia de primar general al Capitalei, Ciprian Ciucu, susţine revenirea la alegeri în două tururi pentru funcţia de primar, argumentând că legitimitatea este foarte importantă atunci când o persoană ocupă o funcţie publică.

Ciprian Ciucu a declarat că viitorul primar va trebui să ducă o ”muncă asiduă” şi că acesta ”are de recuperat încrederea oamenilor”, mai ales dacă va fi votat cu un scor electoral sub 30 la sută, având în vedere că alegerile locale se ţin într-un singur tur de scrutin.

Candidatul liberal a amintit că ”legitimitatea îţi dă autoritate”, scrie News.

”Legitimitatea este foarte importantă şi poate ne revenim şi discutăm, după aceste alegeri, anul viitor, la modul serios, la revenirea la două tururi pentru alegerea primarilor, pentru că nu poate decât să facă bine democraţiei”, a afirmat Ciprian Ciucu, în acest context, luni seară, la Euronews România.