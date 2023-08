Ciolacu: E timpul ca cei care joacă Solitaire să plece acasă. E prima reformă reală în sistemul bugetar

Premierul României, Marcel Ciolacu, a declarat, într-o conferință de presă, faptul că trebuie reașezat sectorul bugetar, astfel încât să rămână doar cei care vor să munceasă, regândite sporurile și luate și alte măsuri, pentru a evita blocarea fondurilor europene pentru țara noastră.

Marcel Ciolacu a precizat că a avut discuții cu întreaga echipă de la Ministerul Finanțelor, inclusiv secretarii de stat și secretarul general, precum și șefii ANAF.

„Sunt peste 50 de măsuri. Sunt ferm convins că domnuk ministru le va detalia. Au fost discutate și în cadrul Coaliției. Vorbim din punctul meu de vedere de prima reformă reală în ceea ce privetșe sistemul bugetar. E pentru prima orară când un Guvern al României își asumă o astfel de abordare. S-a pornit în 2019 cu o datorie publică de 37% *n.r. din PIB) și un deficit bugetar de 2,7% - 2,9%. Am avut avut după 2 guverne nefercite, am ajuns la un 9,2.%, fiind sgingurul stat din UE care are acord privind deficitul excesiv. Sunt multe măsuri care se iau și mi-aș fi dorit ca ele să fie luate din timp”, a afirmat Marcel Ciolacu.

„Vorbim de o stabilitate economică în României. Nu vorbim de o criză economică, de o recesiune. Vorbim de lucruri asumate în fața Comisiei și cel mai important e să continuăm acest dialog cu Comisia ca să nu se întâmple ce e cel mai rău pentru orice stat: blocarea fondurilor europene. Eu cred că mai mult ca sigur vom reuși împreună să evităm acest lcuru, să avem o negociere corectă cu Comisia, cu elemente în ceea ce înseamnă cheltuielile, dar și veniturile și de acum să avem un plan corect și asumat pe perioada următoare. Nu e confortabil nici pentru mine, nici pentru domnul ministru. De aceea am venit astăzi. Eu nu caut vinovați”, a mai precizat premierul României.

Peste 50 de sporuri

„E timpul ca cei care muncesc să primească salarizarea corespunzătoare, să primească sporuri. Cei care merg la serviciu de zeci de ani să se joace solitaire, să caute în altă parte acest mod de a munci”, a mai punctat liderul de la Palatul Victoria.

„Sunt peste 50 de sporuri. E incredibil unde a ajuns acest fenomen”, a subliniat Marcel Ciolacu, solicitând un echilibru între măsurile ce privesc cheltuielile bugetare și cele care privesc veniturile. Prmeierul a vorbit de măsuri care au „efecte imediate”, dar și indirecte. Posturile neocupate, mai menționat premierul, unele sunt bugetate, altele nebugetate.

„Sunt plafoane privind sporurile. Nu putem avea pensii speciale decât ai avut veniturile. Sau să te pensionezi la 42, 43 de ani”, a mai explicat Marcel Ciolacu.

„Miercuri o să ne revedem la Ministerul Finanțelor cu întreaga echipă. Începem discuțiile și pe ordonanța cu veniturile. Vedem întreg ansamblul, și cu rectificarea din luna septembrie”, a mai subliniat premierul României.

Marcel Boloș a precizat că sporurile nu mai trebuie să depășească salariul de bază și a expus principalele linii ale ordonanței de urgență care vizează măsurile din sectorul public. Ministrul Finanțelor a vorbit atât de companiile de stat, dar și de cele din subordinea autorităților locale. Demnitarul a vorbit de necesitatea creșterii gradului de colectare a veniturilor la nivel local.