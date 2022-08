Cine-mparte, parte-și face: Guvernul a suplimentat banii pentru primari și partide

├Än cea mai mare lini╚Öte cu putin╚Ť─â, Guvernul a avut grij─â ca la rectificarea bugetar─â s─â aprobe bani suplimentari pentru ale╚Öii din teritoriu, dar ╚Öi pentru partidele care primesc subven╚Ťii de la stat.

Actuala coali╚Ťie de guvernare reu╚Öe╚Öte s─â aib─â o atitudine care se ├«nscrie ├«n obiceiurile tradi╚Ťionale ale celor afla╚Ťi la putere: la rectific─ârile bugetare, chiar dac─â mereu sunt invocate diferite probleme economice, se g─âsesc bani suplimentari pentru ale╚Öii din teritoriu, dar ╚Öi pentru partidele politice.

├Än cazul ale╚Öilor din teritoriu, ├«n prima variant─â a rectific─ârii, suma prev─âzut─â pentru a fi folosit─â s─â pl─âteasc─â facturile aferente proiectelor din Planul Na╚Ťional de Dezvoltare Local─â (PNDL) era de circa 600 de milioane. Apoi, dup─â ╚Öedin╚Ťa de Guvern decisiv─â pentru rectificarea bugetar─â, suma a ajuns la 1,3 miliarde lei. Chestionat imediat dup─â ╚Öedin╚Ťa de Guvern de s─âpt─âm├óna trecut─â de ce s-a apelat la aceast─â dublare aproape peste noapte, ministrul Finan╚Ťelor a justificat demersul Executivului ca fiind unul oricum insuficient pentru a face fa╚Ť─â cererilor.

ÔÇ×Oricum este mult mai pu╚Ťin dec├ót s-a solicitat, dar s-a avut ├«n vedere totu╚Öi soldul de facturi care apare ├«n lunile august, septembrie ╚Öi octombrie pe partea de PNDL, pentru c─â, dup─â cum ╚Öti╚Ťi, a fost acea perioad─â ├«n care investi╚Ťiile au stagnat p├ón─â s-au luat m─âsurile de ajustare a contractelorÔÇŁ, a precizat Adrian C├óciu, ╚Öeful de la Finan╚Ťe.

Minimum 3,65 miliarde pentru PNDL

Potrivit unei analize a ÔÇ×Adev─ârulÔÇŁ, Ministerul Dezvolt─ârii a alocat ├«n teritoriu, exclusiv pentru PNDL, 2,35 miliarde de lei, p├ón─â ├«n prezent. E vorba 18 tran╚Öe de bani, cea mai mare fiind de 457 de milioane de lei, la ├«nceputul acestui an. Joia trecut─â a mai fost f─âcut─â o plat─â consistent─â, de 212 milioane de lei.

Prin suplimentarea cu 1,3 miliarde de lei a fondurilor pentru PNDL, bugetul pentru ianuarie-octombrie ajunge la 3,65 miliarde lei. Alocarea de la rectificare ├«nseamn─â un plus de 55% fa╚Ť─â de prima surs─â a bugetului. Iar ├«n noiembrie ar urma s─â mai fie o a doua rectificare bugetar─â. La aceast─â ultim─â rectificare, an de an comunit─â╚Ťile locale primesc fonduri consistente, at├ót pentru PNDL, dar ╚Öi pentru a-╚Öi asigura plata factorilor restante ╚Öi cheltuielile cu personalul.

Guvernul Ciuc─â ar trebui s─â mai dea bani c─âtre comunit─â╚Ťi ╚Öi prin Programul de Investi╚Ťii ÔÇ×Anghel SalignyÔÇŁ, care pe h├órtie ar trebui s─â duc─â ├«n teritoriu fonduri de 65,5 miliarde de lei p├ón─â ├«n 2028. P├ón─â ├«n prezent, a fost f─âcut─â o singur─â plat─â pe ÔÇ×Anghel SalignyÔÇŁ, de 79.100 de lei, pentru reabilitarea prim─âriei F─âlticeni (Suceava). Ministerul Dezvolt─ârii nu a terminat p├ón─â acum nici lista final─â a investi╚Ťiilor, jude╚Ť cu jude╚Ť, pe acest program, care a dus la ruperea fostei coali╚Ťii de guvernare, ├«n septembrie 2021.

Por╚Ťie ╚Öi pentru partide

Ca ╚Öi cum nu ar fi avut suficien╚Ťi bani pentru 2022, Guvernul a dat, la solicitarea Autorit─â╚Ťii Electorale Permanente, ├«nc─â 24 de milioane de lei pentru partidele care beneficiaz─â de subven╚Ťii de la stat. P├ón─â la rectificarea bugetar─â, suma prev─âzut─â pentru acest an era de 234,4 milioane de lei. Practic, era ceva mai mic─â fa╚Ť─â de anii trecu╚Ťi. ├Äns─â, dup─â noul supliment, cu suma total─â de 258,4 milioane de lei, Guvernul ajunge la un maxim istoric. Precedentul record era ├«n 2020, an cu locale ╚Öi parlamentare, c├ónd suma virat─â c─âtre partide a fost de 252,89 milioane de lei.

Decizia Guvernului a dus ╚Öi la critici publice, nu din partea opozi╚Ťiei, ci a societ─â╚Ťii civile. La ini╚Ťiativa Expert Forum ╚Öi a altor opt organiza╚Ťii neguvernamentale, precum ╚Öi a c├ótorva sute de persoane fizice, societatea civil─â a transmis Guvernului s─â ├«nceteze ini╚Ťiativele constante de cre╚Ötere a bugetului partidelor, fiind subliniat faptul c─â ├«n Raportul privind statul de drept, realizat de Comisia European─â, e criticat─â lipsa de transparen╚Ť─â privind publicitatea cump─ârat─â prin intermediul fondurilor primite de partide.

Bani cât nu pot cheltui

Potrivit unui raport al AEP, dat publicit─â╚Ťii la sf├ór╚Öitul lunii iulie, institu╚Ťia arat─â c─â partidele au cheltuit ├«n prima jum─âtate a anului doar 60,42% din banii primi╚Ťi. PSD cheltuise 36,3 milioane de lei din cele 48 de milioane primite, ├«n timp ce PNL f─âcuse pl─â╚Ťi de 24,7 milioane de lei, din totalul de 40,7 milioane de lei primite. ╚śi USR avea cheltuieli de 11,3 milioane de lei din 21,9 milioane de lei primite. Singura forma╚Ťiune parlamentar─â care nu s-a atins de bani, de╚Öi are ├«n cont 9,7 milioane de lei, e Alian╚Ťa pentru Unirea Rom├ónilor.