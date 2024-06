Cine e Elena Lasconi, noul șef al USR. Drumul de la televiziune către candidatura la prezidențiale

Elena Lasconi, noul președinte al USR, care a afirmat că își va asuma candidatura la alegerile prezidențiale din acest an, și-a inceput cariera în politică în 2019, după 25 de ani de televiziune. Acum, Lasconi este la al doilea mandat de primar în Câmpulung Muscel, unde a fost realeasă cu un scor remarcabil.

Elena Lasconi a fost desemnată, miercuri, noul președinte al USR, după cele doua zile de alegeri interne, în urma cărora și-a învins detașat cei trei contracandidați, cu cu 7701 din voturi (68,14%).

Primărița din municipiului Câmpulung Muscel, care în 2020 producea o mare surpriză la alegerile locale, câștigând Primăria cu aproape 57% dintre voturi, a fost realeasă în funcție la alegerile locale din acest an cu un scor și mai bun, de aproape 70% dintre voturi.

Elena Lasconi s-a născut pe 20 aprilie 1972, la Haţeg și nu a avut o copilărie ușoară, după cum a povestit pentru OkMagazine.

„Am avut o copilărie în care am fost înconjurată de violenţă. Mi-aduc aminte că tata a făcut rost la un moment dat de o pungă cu pulpe de pui într-un sac de sare. Din păcate, nu am putut să mâncăm pulpele fiindcă erau foarte sărate. Până la 7 ani, am trăit într-o sărăcie mare. Bunica ne dădea pâine pe care o dădea la porci fiindcă nu aveam ce să mâncăm. Ne spunea că pâinea o să ne ajute să facem sânge grupa zero şi să fim sănătoşi. Slavă cerului că în clasa întâi ne-am mutat la bloc, cu mama şi cu tata, care au muncit pe brânci să nu ne lipsească nimic, chiar dacă asta însemna uneori să facă imposibilul. Mama este cel mai abil „general’ pe care l-am cunoscut în viaţa mea, şi am cunoscut unii de-adevăratelea, şi cel mai bun administrator", a spus Elena Lasconi.

S-a căsătorit de tânără, la 18 ani, iar la 20 devenea mamă, aducând-o pe lume pe fiica sa, Oana, urmând ca la 21 să divorțeze. În 2012 avea să se căsătorească cu actualul său soț, Cătălin, după cum a povestit pe blogul personal.

În ce privește educația și formarea sa profesională, potrivit biografiei publicate pe site-ul Primăriei, a absolvit Liceul Pedagogic "Sabin Drăgoi" din Deva (în 1990), apoi un curs de analist programator PC, avizat de Ministerul Educației (1991), Școala BBC - Televiziune (1999), a obținut diploma de licență de economist, la ASE București în profilul economic managementul turismului și comerțului (2001), o diplomă de evaluator de competențe profesionale eliberat de CNFPA, București (2007) și a urmat cursuri de absorbție, legislație, reglementări Fonduri Europene în țară și la Bruxelles – Renew Europe - "O Țară ca Afară" (2019 – 2020).

De la televiziune la Primărie

Elena Lasconi a reușit să-și croiască o carieră de 25 de ani în televiziune.

Lasconi s-a angajat la PRO TV în 1995, fiind iniţial prezentator şi corespondent al postului de la Deva, unde a realizat sute de reportaje cu şi despre minerii din Valea Jiului.

După aceea a fost corespondent special şi de război. A transmis de la cutremurul din Turcia din 1999 care a făcut aproape 20 de mii de victime. De asemenea, a fost unul dintre corespondenţii care au transmis informaţii despre vizita Papei Ioan Paul al Doilea, eclipsa de Soare din 1999, campania “Nouă ne pasă” din 2000 ( o campanie fără precedent în România de într-ajutorare a sinistraţilor de la inundaţiile din Banat şi Transilvania). Elena Lasconi a fost ca jurnalist şi în Afganistan.

În 2013, a câştigat trofeul Masterchef-Proba Celebrităţii.

Deși ajunsese una dintre cele mai iubite şi apreciate vedete ale postului, în decembrie 2019, decidea să plece de la PRO TV, iar în 2020 avea să și candideze la Primăria Câmpulung Muscel, din partea USR PLUS.

Într-un interviu acordat „Adevărul“, Elena Laconi povestea, în 2019, care au fost motivele care au determinat-o să renunţe la televiziune pentru o carieră în administraţia publică. „Vreau să ies din amorţeala asta bolnăvicioasă şi aş vrea ca alţii să facă la fel. Mă ridic de pe canapea, fac paşi în afara zonei de confort pentru că m-am săturat doar să constat şi să adun frustrare. Nu vreau să mai fac parte din categoria celor care se iau cu mâinile de cap că «aoleu, cine ne conduce?!“ şi să încerc să fac ceva concret. Eu iubesc Câmpulungul, renunţ la cariera mea pentru a aduce municipiul în secolul XXI şi a schimba viaţa oamenilor in bine”, declara Lasconi.

Iar factorul decisiv care a făcut-o să candideze la Primăria Câmpulung, oraș pe care îl cunoștea de 14 ani, și unde își cumpărase și o locuință, a fost „realitatea pe care o trăia și atmosfera pe care o resimțea”. „Tot ce văd - sunt mulţi oameni faini şi de valoare în Câmpulung. Totodată, sunt prea multe lucruri învechite”, adăuga Lasconi.

Potrivit USR, în primul său mandat: a început proiecte de peste 400 de milioane de lei - bugetul orașului pe 40 de ani; a obținut peste 100 de milioane de lei din PNRR pentru proiecte de dezvoltare în Câmpulung; a finalizat construirea unei secții noi de oncologie a Spitalului Municipal și a depus un proiect major de infrastructură pentru a obține fonduri europene pentru extinderea cu 40 km a rețelei de apă și canalizare, aproape jumătate din cât s-a făcut în 70 de ani.

De la Primărie, cu gândul la Cotroceni

Elena Lasconi a anunţat, miercuri, că îşi va depune candidatura pentru alegerile prezidenţiale din acest an și crede că, dacă va fi votată să ajungă în turul al doilea al alegerilor din toamnă, va câştiga scaunul de la Cotroceni. „Voi câştiga. Nu contează cu cine, nu are importanţă, nu mă interesează care este al doilea. Mă interesează ce îmi doresc eu foarte mult. Nu am încredere în sondaje. În 2020, când am candidat, mă puneau pe locul patru şi am câştigat cu 57% şi atunci era un scor istoric, acum, aproape 70%. Aşa cum am făcut şi la alegerile pentru preşedintele USR", a spus Elena Lasconi.

Lasconi anunța într-un mesaj transmis colegilor de partid, în urmă cu peste o săptămână, că își va asuma candidatura la alegerile prezidenţiale.

”Ştiu că putem deveni o echipă şi astfel îmi asum şi candidatura la alegerile prezidenţiale (...) Nu sunt singură, aşa cum se spune. Am alături de mine mulţi colegi care au adus cinste partidului nostru prin munca şi rezultatele lor. (...) Dragi colegi din USR (...) veniţi alături de mine şi de echipa mea să reconstruim”, le transmitea Elena Lasconi colegilor.

Avere

Înainte de a-şi depune candidatura de primar, Elena Lasconi deținea, potrivit declaraţiei de avere, consultată de OK!Magazine un apartament la Bucureşti, cumpărat în 2001, dar și o locuință și un teren de aproape 5.000 metri pătraţi în Câmpulung, cumpărate în 2005. Iar soţul ei moştenise două apartamente în Bucureşti, precum și trei terenuri la Sornicesti (judeţul Olt), unul la Mogoşoaia (judeţul Ilfov) şi alte două la Topalu (judeţul Constanţa).

Lasconi avea atunci două credite în valoare totală de aproximativ 300.000 de lei și încasase în 2019, 72.000 de lei (6000 de lei lunar), în calitate de corespondent Pro TV. În timp ce soțul ei încasase doar 8.213 lei de la cabinetul său de avocatură.

Comparativ, în declarația de avere din iunie 2023, are indicate aceleași apartamente și terenuri, un autoturism marca Opel, cumpărat în 2007, două credite în valoare totală de circa 300 de mii de lei, (unul din 2013, scadent în 2037 și unul din 2021, scadent în 2026). Iar la capitolul venituri anuale, salariul de primar de 115.515 lei (circa 9700 de lei pe lună) și salariul soțului său, Georgescu Cătălin, consilier la Camera Deputaților, de 71.311 lei.