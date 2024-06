Elena Lasconi îşi va depune candidatura pentru alegerile prezidenţiale: „Voi câştiga”

Noul preşedinte al USR, Elena Lasconi, a anunţat, miercuri, că îşi va depune candidatura pentru alegerile prezidenţiale din acest an. Primărița municipiului Câmpulung Muscel crede că dacă va fi votată să ajungă în turul al doilea al alegerilor din toamnă, va câştiga scaunul de la Cotroceni.

"Da, o să-mi depun candidatura, pentru că sâmbătă o să avem congres şi în USR funcţionează democraţia şi probabil că o să avem mai mulţi candidaţi care îşi doresc să devină candidatul USR pentru funcţia supremă în stat. Iar eu îmi voi depune această candidatură pentru sâmbătă", a spus Lasconi, după anunţarea rezultatelor alegerilor interne din USR.

Întrebată dacă va ajunge în turul al doilea al alegerilor prezidenţiale, în cazul în care va fi desemnată drept candidatul USR la funcţia supremă în stat, Lasconi a spus: "Da. Categoric. Şi voi câştiga. Nu contează cu cine, nu are importanţă, nu mă interesează care este al doilea. Mă interesează ce îmi doresc eu foarte mult. Nu am încredere în sondaje. În 2020, când am candidat, mă puneau pe locul patru şi am câştigat cu 57% şi atunci era un scor istoric, acum, aproape 70%. Aşa cum am făcut şi la alegerile pentru preşedintele USR", a mai spus Elena Lasconi, conform Agerpres.

Lasconi anunța într-un mesaj transmis colegilor de partid, în urmă cu peste o săptămână, că își va asuma candidatura la alegerile prezidenţiale.

”Ştiu că putem deveni o echipă şi astfel îmi asum şi candidatura la alegerile prezidenţiale (...) Nu sunt singură, aşa cum se spune. Am alături de mine mulţi colegi care au adus cinste partidului nostru prin munca şi rezultatele lor. (...) Dragi colegi din USR (...) veniţi alături de mine şi de echipa mea să reconstruim”, le transmitea Elena Lasconi colegilor.

Elena Lasconi, primarul municipiului Câmpulung Muscel, a câştigat, miercuri, competiţia internă pentru funcţia de preşedinte al Uniunii Salvaţi România, cu un scor detașat de 7701 din voturi (68,14%), în fața celor trei contracandidați.

Candidații cu care s-a bătut pentru președinția USR au obținut: Filip Vasile-Gabriel, care activează în filiala USR Constanța- 310 voturi; Hossu Radu-Mihai membru USR Brașov - 1471 de voturi și Seidler Cristian-Gabriel, deputat de București și vicepreședinte al Comisiei pentru muncă și protecție socială din Camera Deputaților, care activează în filiala USR Sector 5- 1873 de voturi.