Vineri, 3 Octombrie 2025
Adevărul
Cazul chiriei de lux de la EximBank: Directorul Halalai, încă în funcție, la 3 luni după ce Bolojan a cerut demiterea

Publicat:

Premierul Bolojan a cerut schimbarea directorului EximBank, Traian Halalai, însă Ministerul Finanţelor încă nu a finalizat procedura. În paralel, procurorii au deschis o cercetare penală.

Traian Halalai, șeful Eximbank FOTO: Facebook
Traian Halalai, șeful Eximbank FOTO: Facebook

Premierul Ilie Bolojan a fost întrebat în emisiunea Insider Politic de la Prima TV, ce s-a întâmplat cu directorul EximBank, Traian Halalai, pe care l-a acuzat, în luna iulie, că a închiriat o clădire a statului, însă printr-un intermediar privat, plătind o sumă dublă.

”După câte ştiu, este un control în curs şi o anchetă în curs, care sper să se finalizeze. Din punctul meu de vedere, este total anormal să ai astfel de situaţii în care statul închiriază unui privat, privatul înmulţeşte cu 10 sau cu 5 şi închiriază tot statului, sigur, sub o altă organizare, sub o altă denumire. Acest tip de lucruri sunt impardonabile, dar, din păcate, uneori lucrurile astea se fac într-o manieră care e de natură să ofere o formă de justificare, anumite evaluări, studii de piaţă care arată cât este chiria într-o anumită zonă. Sigur, am mai spus, vor trebui să explice cei care au făcut aceste studii de piaţă şi le-au acceptat, cum o chirie de, nu ştiu, câteva zeci de mii de euro este chiria de piaţă şi în aceeaşi perioadă, exact în zona aia, în aceeaşi clădire, chiria de piaţă este la 150.000 de euro şi aşa mai departe. Deci sunt nişte anormalităţi şi acest tip de lucruri, pe bună dreptate, îi scandalizează pe cetăţenii. Deci aştept să văd ca cei care trebuie să-şi facă datoria să vină cu o finalizare a acestei anchete”, a spus Ilie Bolojan, în emisiunea Insider politic, difuzată vineri seară, la Prima TV, scrie News.

Întrebat cât mai aşteaptă finalizarea anchetei, premierul Bolojan a răspuns: ”Sunt instituţii pe care nu le coordonează Guvernul”.

În luna iulie, imediat după preluarea mandatului, premierul Ilie Bolojan a cerut Ministerului de Finanţe să declanşeze procedura de înlocuire a directorului EximBank, Traian Halalai. Motivul: banca de stat EximBank a închiriat o clădire RA-APPS, deci tot a statului, însă nu direct, ci printr-o firmă privată, la suprapreţ.

„Problema este că firma privată plăteşte statului, deci regiei de protocol, o chirie lunară de aproximativ 60.000 de euro, iar banca de stat EximBank plăteşte firmei private o chirie lunară de 180.000 de euro. Deci diferenţa lunară este de aproximativ 120.000 de euro pe care îi încasează firma privată, emiţând facturi către banca de stat. Vă rog să calculaţi 120.000 de euro într-un an de zile. Asta înseamnă aproape un milion şi jumătate de euro, care este practic o gaură, care se întâmplă între o firmă a statului care administrează această clădire şi o bancă de stat care a subînchiriat de la privat. Pe ce se bazează aceşti manageri performanţi, citiţi cu ghilimele de rigoare? Voi trimite aceste dosare la Parchet”, a explicat premierul.

Traian Halalai, președintele Exim Banca Românească, a fost filmat petrecând în cluburi exclusiviste de pe Coasta de Azur, în timp ce banca pe care o conduce se află în centrul unui scandal legat de un contract de chirie controversat.

