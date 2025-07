Bolojan, la Congresul PNL: „Nu promitem miracole. A venit timpul să schimbăm lucrurile din temelii”. Care este ținta prioritară a premierului

Premierul Ilie Bolojan a vorbit, într-un discurs susținut în cadrul Congresului PNL, despre o reformă profundă a modului de guvernare, punând capăt perioadei de supraviețuire politică. El a subliniat că PNL nu promite miracole sau iluzii, ci direcții clare care să pună bazele unui stat care nu risipește banii.

„În primul rând o să cer o dispensă de timp, pentru că fiind singurul candidat, sunt singur într-un context special pe care îl știți. Dar trebuie să vă spun și câteva lucruri personale. Sunt în fața dumneavoastră pentru a vă cere votul de încredere pentru a conduce în următoare ani Partidul Național Liberal. Ținând seama de istoria partidului nostru și de ce a făcut el pentru construcția României moderne, e o poziție foarte onorantă, dar în același timp de mare responsabilitate. Dacă îmi veți acorda susținerea, sunt gata să fac tot ceea ce ține de mine pentru ca Partidul Național Liberal să fie din nou, cu numele lui, similar cu modernizarea României”, a declarat Ilie Bolojan.

Premierul a vorbit despre istoria sa în PNL

„Înainte de a intra într-un discurs politic, vreau să spun câteva lucruri personale. Sunt un vechi membru PNL. Am candidat prima dată consilier orășenesc într-un oraș mic din județul Bihor în 1996 din partea PNL pe listele Convenției Democratice și am ajuns consilier local. Pentru că Partidul Național Liberal i-a creat unui tânăr care termineasă de trei ani de zile facultatea posibilitatea să ocupe un loc eligibil pe listă altfel, într-un oraș mic în care mă mutasem, cu siguranță nu m-ar fi votat oamenii că nu mă știau. Partidul Național Liberal mi-a creat această oportunitate.

A venit anul 2005, când după două mandate de consilier local, Alianța Dreptate și Adevăr a câștigat alegerile și președintele PNL Bihor, Cornel Popa, s-a luptat ca PNL să aibă prefect.

Și partidul, la un vot secret, a numit un om antisistem, a numit pe mine prefect al județului Bihor. A fost a doua numire, a doua șansă pe care mi-a oferit-o partidul nostru pentru a demonstra ceva în administrație. Am fost doi ani și jumătate prefect al județului Bihor și împreună cu colegul Alin Tișe de la Cluj și el era prefect în vremea respectivă și cu alți colegi pe care i-am văzut tot mai bătrâni ca și noi în sală eram prefecți atunci și am încercat să schimbăm ceva în administrație și poate am reușit.

În 2007, Guvernul Tăriceanu avea nevoie de un secretar general și din nou mi s-a dat șansa să pot ocupa o funcție de secretar general al Guvernului din care să pot face ceva

Și acest partid mi-a dat încă o dată șansă. Apoi am candidat la primăria Oradea și timp de trei mandate la primărie și un mandat la Consiliul Județean am avut cinci campanii pe un urban mediu și pe un județ mare cum este județul Bihor. Și am reușit să câștig pentru că în spatele meu au fost colegii. Și vreau să le mulțumesc oamenilor din primăria Oradea, din Consiliul Județean Bihor, pentru că rezultatele muncii mele sunt de fapt rezultatele muncii lor

Sunt în spatele nostru întotdeauna atunci când suntem pe o funcție publică și facem ceva. De asemenea, am putut să fac anumite lucruri pentru că Partidul Național Liberal, cu toate păcatele lui, a avut poziții de guvernare și a generat prin ponderea pe care o avea niște politici publice care ne-au permis nouă autoritățile locale să accesăm fondurile europene, să ne dezvoltăm și le mulțumesc tuturor oamenilor care au fost în conducere PNL, care m-au susținut în toată această perioadă, pentru că ceea ce sunt eu astăzi este un rezultat al muncii de mulți ani de zile și a sprijinului multor oameni și era nevoie să le aduc mulțumiri pentru acest lucru.

Și dacă am ajuns în această poziție, plecând din spate, din sală, am fost la toate congresele PNL-ului, fără să lustruim clanțe, fără să ne pună nimeni la etajul unde-i sufrageria. Înseamnă că PNL a înțeles despre ce-i vorba.

Și fiecare dintre dumneavoastră, cei care faceți performanțe, cei care aveți răbdare, cei care știți că pentru a avea rezultate trebuie pus osul la treabă, înseamnă că aveți în PNL un culoar în care puteți să faceți asta.

Și acum a venit vremea, în noiembrie anul trecut, să-mi asumă răspundere într-o situație dificilă pentru partid, alături de colegii noștri care au acceptat să fie interimari și am făcut tot ceea ce a fost posibil ca partidul nostru să rămână un partid relevant.

Le mulțumesc tuturor colegilor din conducerea PNL și tuturor dintre dumneavoastră care în campaniile pe care le-am avut că au fost parlamentare, că au fost prezidențiale de anul acesta, v-ați făcut datoria așa cum se cuvine și partidul nostru este astăzi în poziția în care este, în primul rând, datorită muncii dumneavoastră. Vă mulțumesc pentru tot.

De unde plecăm, stimați colegi? Suntem la sfârșitul unui ciclu istoric. Din 2014 au trecut 10 ani de când partidul nostru a aderat la Partidul Popular European, cea mai importantă familie politică. Acest ciclu s-a încheiat odată cu alegerile parlamentare de anul trecut și cele prezidențiale de anul acesta. Știți cum am terminat alegerile. Nu am obținut rezultatele pe care le-am dorit ca urmare a erodării de la guvernare și a greșelilor făcute în timp”, a transmis Bolojan.

Bolojan: “Am renunțat să mai fim un partid de viziune”

Bolojan a vorbit despre reformarea partidului, subliniind că una din misiunile noastre în anii următori „va fi și să relegitimăm valorile și principiile democratice”.

„Acesta este adevărul. Suntem astăzi într-unul din momentele importante ale PNL în existența sa de după 1989 și avem varianta să ne mulțumim cu supraviețuirea politică pe care eu nu o susțin sau ne vom reinventa pentru a răspunde așteptărilor românilor în așa fel încât să fim un factor de modernizare pentru țara noastră. Înainte de a vorbi despre viitor, aș vrea să mai spun câteva lucruri despre PNL-ul de astăzi. În anii trecuți am lucrat în comunități, iar liberalii au făcut lucruri bune multor români. Cu bune și cu mai puțin bune, PNL a demonstrat de-a lungul timpului că nu fuge de responsabilitate, că are aleși locali care performează, dar la centru mai e mult de îmbunătățit în așa fel încât să ajungem la nivelul aleșilor noștri”, a spus Bolojan.

Premierul a vorbit despe erorile PNL, iar unele dintre ele sunt: neglijarea electoratului tânăr și dinamic, marele orașe, alegătorii cu profesii liberale.

„S-au acumulat însă și multe erori și nu trebuie să ne ferim să vorbim despre ele. Am uitat de valorile și principiile noastre, de identitatea noastră.

Am neglijat electoratul tânăr și dinamic, marele orașe, alegătorii cu profesii liberale. PNL a pierdut legăturile organice pe care le-a avea cu societatea civilă, cu zonele de expertiză profesională, dar și cu românii din străinătate. Să vă aduceți aminte cum votau în urmă cu câțiva ani de zile. Am renunțat să mai fim un partid de viziune și ne-am mulțumit să fim un partid de structuri Sigur, întotdeauna ai nevoie de structuri puternice, dar ele dau rezultate atunci când operează numele unor valori și au o direcție care să motiveze. Știți cum ne-am bazat pe primarii noștri, că vor face și vor trece, dar trebuie să aibă combustibil pentru a putea convinge electorii noștri.

„Ne-am pierdut atractivitatea în rândul oamenilor cu expertiză”

Pe acest fond nu a mai fost atractiv, că am trecut și ne-am pierdut atractivitatea în rândul oamenilor cu expertiză, în rândul noilor generații de lideri.

Și dacă suntem onești cu noi înșine trebuie să ne asumăm aceste neajunsuri, iar ceea ce trebuie făcut este în fapt să dăm răspunsuri la aceste neajunsuri. Suntem la un început de drum și din punctul meu de vedere avem două obiective politice majore: o bună guvernare, pentru că asta este prima noastră responsabilitate astăzi, destinul țării noastre, cu respect pentru cetățenii care să urmărească două lucruri pe termen scurt, să reechilibreze țara din punct de vedere bugetar economic, să creeze condiții pentru dezvoltare și pentru prosperitate.

În plan intern și politic, obiectivul principal este reconstruirea dreptei democratice românești în jurul Partidului Național Liberal. Reinventarea PNL ca partid model, dinamic și atrăgător pentru oameni pleacă de la reafirmarea identității doctrinare și claritatea ideologică. PNL are capacitatea de a reocupa centrul și de a regrupa dreapta democratică aspectului politic. Dacă nu o vom face noi, există riscul ca electoratul să se îndrepte spre alte formule care vor acoperi vidul de reprezentare sau să se radicalizeze așa cum vedem că s-a întâmplat.

PNL este partidul dreptei democratici autentice, așa cum s-a precizat în documentul prezentat de Dan Motreanu. Vocația națională conservatoare a PNL este una democratică, pro-occidentală și anti-izolaționistă.

Una din misiunile noastre în anii următori va fi și să relegitimăm valorile și principiile democratice, nu să le luăm ca pe un dat. Partidul Național Liberal trebuie să redevină forța politică care reprezintă grupările dinamice ale societății românești. Trebuie să mergem către întreprinzători onești, către oamenii cu inițiativă, profesioniștii din privat și de la stat, oameni cu expertiză și seriozitate care simt că nu sunt apreciați suficient în societate”, a declarat Ilie Bolojan.

Bolojan: PNL trebuie să-și recăștige atractivitatea în marile orașe și în rândul tinerilor

„Pentru asta va trebui să ieșim din tipare și să le vorbim celor tineri pe limba lor și despre preocupările lor. PNL trebuie să se reseteze total și în abordarea privitoare la comunicare. De asemenea, trebuie să schimbăm total abordarea în ceea ce privește diaspora, în așa fel încât să-i recâștigăm încrederea.

Doamnelor și domnilor, am început regândirea modului de funcționare al partidului, iar statutul descentralizează decizii, restrânge conducerea, crește participarea locală, permite să luăm deciziile rapid.

Îmi doresc să încurajăm competiția internă și să revizuim mecanismele de selecție. De ce? Pentru că alegătorii reproșează partidelor tradiționale faptul că au devenit o trambulină pentru ambiții personale, că au înlocuit criteriul competenței cu acela al apartenenței de partid și că s-au transformat în surse de risipă și sinecuri. vrem să schimbăm această percepție, trebuie să începem cu noi înșine. Dacă vrem să restabilim în societate respectul pentru reguli, valoare și meritocrație, PNL trebuie să fie el însuși model în acest sens”, a transmis Bolojan.

„Dacă vrem performanță, trebuie să oferim performanță”

„Vom trece la un efort sistematic de atragere a unor oameni noi din toate zonele societății. Și fiecare birou județean, inclusiv Biroul Central, are câteva locuri dedicate pentru a aduce oameni noi valoroși în partid.

Am avut voturi importante in fiecare ciclu electoral, este ca intotdeauna am adus oameni valorosi care in domeniul lor profesional au confirmat de-a lungul anilor si asta a facut sa avem niste voturi constante de-a lungul multor cicluri electorale.

Vom reinstitui practica de a organiza consultări periodice cu personalitățile neafiliate politic, cu reprezentanța organizațiilor neguvernamentale, cu experți din zona academică și economică”, a transmis premierul Bolojan.

Nu în ultimul rând, susține Ilie Bolojan, trebuie „să ne regândim modelul de comunicare, atât la nivel local, cât și la nivel central, pentru a fi mai aproape de oameni”.

Bolojan: „Voi avea ca țintă prioritară reducerea risipei”

„Voi încheia spunându-vă câteva lucruri despre guvernare. Parazitarea statului prin sinecuri și rețele clientelare reprezintă una din principalele cauze ale deficitului bugetar.

„Voi avea ca țintă prioritară reducerea risipei, desființarea acestor rețele și voi face tot ceea ce este posibil pentru a elimina nedreptățile și pentru a reconstrui încrederea cetățenilor alături de colegii din executiv. Suntem cu toții conștienți că viitorul PNL nu va putea fi separat de rezultatele guvernării. Obiectivele politice despre care am vorbit nu pot fi atinse fără a demonstra prin acțiuni și rezultate că putem guverna eficient pentru binele țării noastre”, a precizat șeful Guvernului.

În opinia acestuia, PNL poate redeveni partidul relevant al dreptei românești doar dacă „facem ceea ce spunem”.

„Dacă acțiunile noastre la guvernare vor fi congruente cu valorile noastre, dacă vom spune oamenilor adevărul, dacă vom fi primii care schimbăm la noi înșine ce nu funcționează, atunci avem șanse mari să reușim. Chiar dacă suntem la guvernare, într-o coaliție și ne respectăm partenerii, aceste lucruri țin doar de noi. Oamenii ne vor judeca și măsura pe fiecare în parte. Un partid se legitimează și prin adversare pe care și-i definește. Știți care este compoziția spectrului politic? Eu cred că avem niște tare mari în societate.

Să obții o diplomă fără să înveți, să câștigi în mod nemeritat fără să muncești, să ocupi o funcție fără să ai nicio responsabilitate și performanță în spate, iar în plan politic, să promiți lucruri fără niciun fundament. Dacă aceștia vor fi adversarii PNL, sunt convins că ne-am definit bine și indiferent despre ceea ce se va întâmpla în spectru politic, vom putea performa în anii următori”, a spus Bolojan.

„Nu trebuie să vindem iluzii, ci să oferim direcții clare”

„Dragi liberali și dragi români, vreau să știți și dumneavoastră și cei care ne urmăresc acum că noi nu promitem miracole. Cei care au făcut ceva, cei care au ceva în spate, știu că rezultatele se obțin cu efort. Și cred că ce trebuie să le promită românilor este muncă și responsabilitate acolo unde este un liberal în funcție. Nu trebuie să vindem iluzii, ci să oferim direcții clare. Dacă vrem să ne fie mai bine, trebuie să urmărim să avem un stat eficient care nu-și rispește banii. Asta e o chestiune clară. Să avem profesionalism și responsabilitate în funcțiile publice. Să adoptăm în reguli bune peste tot, pentru că ele generează comportamente corecte în societate.

Să susținem politici publice care generează dezvoltare. Și în ultimul rând să facem ceea ce ține de noi, pentru ca România să fie o țară de încredere pentru români și pentru partenerii noștri. Vom moderniza România fără să ne pierdem rădăcinile. Eu cred în PNL, cred în forța noastră, cred în România respectată oriunde în lume. Dumnezeu să ne ajute!”, a transmis premierul.