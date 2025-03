Bolojan: „Câștigarea alegerilor de către candidatul Coaliției va contribui la o stabilitate politică. Asta ar fi un lucru cert”

Ilie Bolojan, președintele interimar al României, susține că o victorie a lui Crin Antonescu la alegerile prezidențiale din luna mai va însemna „garanția unei stabilități politice”.

„Nu doresc să intru în nişte comentarii politice care pot fi mutate într-o zonă de campanie electorală. Fiind în precampanie, totul se interpretează. Eu cred că suntem cu toţii conştienţi că România are nevoie de o guvernare stabilă, nu doar până la alegeri, ci şi după alegeri”, a declarat Ilie Bolojan, la Antena 3 CNN.

În condiţiile în care această condiţie de stabilitate politică nu va fi respectată, vă puteţi da seama că ea va contribui „la o retrogradare a ţării noastre”, avertizează Bolojan.

„O retrogradare nu face decât să ne genereze mari complicaţii economice. În primul rând pentru oamenii simpli care trebuie să se gândească la plata ratelor, la creditele care le au în bancă şi la cheltuielile de zi cu zi. Şi cred că este o chestiune de normalitate şi de responsabilitate să tratăm aceste lucruri cât se poate de serios”, a declarat preşedintele interimar.

În opinia lui Bolojan, „câştigarea alegerilor de către candidatul pe care Coaliţia îl susţine, va contribui la o stabilitate în perioada următoare”.

„Asta ar fi un lucru cert. Ceea ce se va întâmpla în alte condiţii, nu fac comentarii, pentru că se merge într-o zonă de speculaţii”, a subliniat el.

De asemenea, Ilie Bolojan a confirmat că i s-a cerut să candideze la alegerile prezidențiale.

„Nu eu am luat în calcul o astfel de candidatură, dar e adevărat că oameni care mă respectă au spus că din sondajele de opinie există o oportunitate mare acum pentru o astfel de candidatură. Ar fi dus la probleme foarte importante în relațiile din această coaliție de guvernare. Am făcut o înțelegere pe care și eu am am o girat-o, să nu mai repetăm greșelile de anul trecut. Asta a fost realitatea”, a devăluit Bolojan.