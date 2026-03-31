Premierul Ilie Bolojan a declarat marți, 31 martie, că frontiera estică a UE trebuie întărită, în contextul imprevizibilității Rusiei și al riscurilor de instabilitate în Ucraina.

„Frontiera de est a Uniunii Europene va rămâne pentru mulți ani și este și astăzi cea mai importantă frontieră a UE. Sigur, și celelalte frontiere sunt importante. Avem probleme în zona Mediteranei cu componenta de migrație ilegală, dar, din punct de vedere strategic, economic, militar și de apărare, această frontieră de la Baltică până la Marea Neagră este cea mai importantă în următorii ani, pentru că nu putem avea încredere că în anii următori comportamentul Rusiei va redeveni predictibil după ceea ce s-a întâmplat în ultimii ani.

Trebuie să ne gândim ce înseamnă o zonă de instabilitate în Ucraina în următorii ani pentru siguranța Europei. Din acest punct de vedere, consider că frontiera de est trebuie să fie mai puternică, mai întărită în anii următori”, a declarat premierul la evenimentul „The Economist – Romania Government Roundtable”.

Premierul adaugă că frontiera estică poate fi întărită doar dacă securitatea militară este combinată cu dezvoltarea economică, pentru că una fără cealaltă nu funcționează. În același timp, consideră că extinderea Uniunii Europene contribuie la întărirea și competitivitatea UE.

„Competitivitatea nu depinde doar de extindere, depinde de foarte mulți factori care au fost descriși de premieri, de specialiști, dar partea de extindere a susținut în toți acești ani competitivitatea.

Dacă ne gândim la piețe extinse, dacă ne gândim la consumatori, la forțe de muncă, la extinderea lanțurilor valorice ale industriei europene, acest lucru a făcut ca aceste lanțuri să rămână competitive în toți acești ani. Și ceea ce s-a întâmplat, de exemplu, în industria auto, în alte industrii care și-au extins lanțurile de producție în Europa de Est, odată cu extinderea Uniunii, a contribuit la susținerea competitivității Uniunii Europene”, explică Bolojan.

Bolojan: „Extinderea UE nu este doar un act de generozitate”

De asemenea, premierul punctează că extinderea UE ajută țările să-și îmbunătățească guvernarea și, implicit, dezvoltarea. Consideră că rămânerea în urmă a unor state din Est ține și de probleme de guvernare, iar aderarea la UE, prin reguli și standarde, duce la creștere economică și la un nivel de trai mai bun.

Dă exemplul României, care s-a dezvoltat după aderarea din 2007, și spune că același efect ar apărea și în alte țări care ar intra în Uniune.

„Extinderea Uniunii nu este doar un act de generozitate, așa cum s-ar putea interpreta dintr-o anumită perspectivă, ci este o decizie strategică importantă pe care noi o susținem.

Cred că nu este doar o cheltuială, așa cum s-ar putea înregistra într-o formulă contabilă simplistă, ci este o investiție în dezvoltare a Uniunii Europene în anii următori și un pas important pentru competitivitate, pentru o zonă sigură în această parte de lume, pentru piețe mai mari și pentru o Uniune Europeană mai puternică”.